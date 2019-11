Slik får du over fire ganger innsatsen på City-seier

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: City taper ikke hjemme mot Chelsea

Spillsenteret: Les vår analyse av lørdagens viktigste kamper

Oddssingel PL: Salah-skade bekymrer for Liverpool

Oddssingel PL: Mourinho gir Tottenham-opptur på direkten

Oddstips NM-finale: Vålerenga kan ta NM-gull

V75 Leangen lørdag: Herlig V75-omgang med GULLJACKPOT

Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes

Landslagspausen er over, og det er endelig kamper fra fotballøyen i vest som dominerer lørdagens langoddsprogram. Det er åtte kamper fra Premier League, hvor blant andre Liverpool, Manchester City, Leicester, Chelsea og Arsenal er i aksjon. Det er også full serierunde i Championship. Ellers spilles det kamper i tysk Bundesliga, i spansk La Liga, i italiensk Serie A og i fransk Ligue 1. Her hjemme spilles cupfinalen for kvinner mellom LSK og Vålerenga, og det er også en interessant kamp i eliteseriekvaliken mellom Kongsvinger og Sogndal.

NB! Førstepremiepotten i Lotto er på 14 millioner kroner lørdag. Lever kupongen før klokken 18:00 lørdag her!

Manchester City - Chelsea pause/fulltid U/H - 4,40 i odds (spillestopp kl 18.25)

Etter 1-3-tapet mot Liverpool før landslagspausen, har Manchester City falt ned til fjerdeplass på Premier League-tabellen. De er ett poeng bak Chelsea og Leicester før lørdagens storkamp på Etihad, men de regjerende ligamesterne er allerede ni poeng bak Liverpool. Dette er den dårligste tabellplasseringen til Pep Guardiola på 14 måneder.

Spillerne vet det så altfor godt; skulle de tape mot Chelsea vil de befinne seg tolv poeng bak Liverpool, og fire poeng bak Chelsea. City har ikke råd til flere feilskjær om de skal holde følge med Liverpool i toppen.

Manchester City-keeper Ederson er tilbake, men de må klare seg uten Bernardo Silva. Han er suspendert. I tillegg er Leroy Sane og Aymeric Laporte ute.

Chelsea på sin side mangler trolig Callum Hudson-Odoi som sliter med en strekkskade, mens Jorginho er tilbake etter å ha vært suspendert i forrige serierunde. Christian Pulisic er usikker.

Chelsea og Frank Lampard fikk en brutal start på sesongen med 0-4-tap mot Manchester United, og jeg var en av dem som ikke hadde mye tro på dem etter den forestillingen, men de har virkelig reist seg. Chelsea har vunnet seks kamper på rad, men de har ikke tatt full pott mot noen av topp syv-lagene i Premier League. London-laget fikk juling sist de besøkte Etihad. Det endte med et flaut 0-6-tap, og det er Chelseas største tap i Premier League noensinne.

Jeg kan vanskelig se for meg at Frank Lampard sine gutter skal gå på en tilsvarende smell. The Blues jakter sin syvende ligaseier på rad, men jeg tviler på at de klarer det. Selv om Pep Guardiolas menn har gått på sjokknederlag mot Norwich og Wolves, og nå sist mot Liverpool, så er de vanligvis solide på hjemmebane. City har har vunnet tre av de fire siste hjemmekampene mot Chelsea, og i alle tre kampene har de holdt nullen.

Chelsea har tapt begge kampene sine mot topp seks-lagene, og de har ikke klart å ta tre poeng i de fire kampene mot topp syv-lagene i Premier League.

City har en sensasjonell hjemmestatistikk. De har kun tapt fire av de siste 63 hjemmekampene i Premier League. 1,42 i odds på City-seier er kjedelig. Guardiolas menn har ikke ledet til pause i de tre siste hjemmekampene. To av kampene har stått uavgjort etter de første 45 minuttene og sist mot Southampton lå de under 0-1. Nå møter de tøffere motstand. Jeg tror det blir en jevnspilt første omgang, men at City vinner til slutt. U/H-spillet gir 4,40 i odds. Det er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset