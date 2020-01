Slik får du sett direktesport fra Nettavisen på din smart-TV

Hvis du vil se håndball, trav, fotball og MMA på din store skjerm må du gjøre dette.

På Nettavisen direktesport kan du se tusenvis av norske idrettsarrangementer direkte og i opptak. Vi sender norsk fotball, håndball, ishockey, friidrett, futsal, volleyball, basket, trav, bilsport, kampsport og flere andre idretter.

Slik ser du sport på AppleTV, Samsung og LG

Med vår smart-tv app kan du se Nettavisen direktesport på AppleTV, Samsung og LG. Du installerer tv-appen der du finner appene på din enhet.

Her får du tilgang til sporten på din smart-tv

Nettavisen direktesport gir deg blant annet kamper fra Toppserien, PostNord-ligaen, Norsk Tipping-ligaen, Rema 1000-ligaen, første divisjon ishockey, eliteserien i basket og volleyball, og trav hver onsdag og lørdag.

For å se direktesport på din smart-tv trenger du et abonnement på Nettavisen pluss. Det får du her.

Du kan også se Nettavisen direktesport med chromecast.

Se mer informasjon om smart-tv her