Slik får du sett Liverpools 8 kamper på 19 dager

Ligacup, FA-cup, Premier League og VM for klubblag på under tre uker.

Det er mulig du føler deg litt sliten før jul, og synes du har mye å gjøre. Hvis du samtidig kikker litt opp på Liverpools juleprogram vil du skjønne at Jürgen Klopp og hans spillere knapt vil ha tid til å tenke på julemarsipan eller en pust i bakken.

Samtidig, for deg som er fan, så betyr det at du må kikke på mange forskjellige tjenester for å få sett alle kampene.

Tirsdag 17. desember - ligacup: Aston Villa - Liverpool

Denne kampen sendes på Viaplay. Liverpool stiller med sitt reservalg, men har du troen på at reservene til Liverpool er bedre enn Aston Villas førstelag får du 6,5 ganger igjen pengene hos Norsk Tipping.

Kampen begynner 20:45

Onsdag 18. desember - VM for klubblag: Monterey - Liverpool

Denne kampen ser du på VG+, og en ukes abonnement koster 39 kroner. Kampen er semifinale i VM for klubblag. Oddsen på Liverpool-seier er 1,2.

Kampen begynner 18:30

Lørdag 21. desember - VM for klubblag: Finale (eller bronsefinale)

Liverpool er storfavoritter til å ta seg til finalen i VM for klubblag, og finalen vises også på VG+.

Finalen begynner 18:30 (skulle Liverpool tape mot Monterey spilles bronsefinalen tidligere på dagen.

Torsdag 26. desember - Premier League

Liverpool møter lager som i skrivende stund ligger på andreplass i serien på 2.juledag: Leicester. Kampen vises på TV 2 Sumo klokken 21:00

Søndag 29. desember - Premier League

Kun tre dager senere møter Liverpool Wolverhampton Wanderers. Kampen går 17:30 på TV 2 Sumo.

Torsdag 2. januar - Premier League

Rett med en gang det er 2020 så skal Liverpool møte Sheffield United. Klokkeslettet er 21:00 på torsdagen på TV 2 Sumo.

Søndag 5. januar - FA Cup

Etter noen dagers pause igjen er det dukket for nabooppgjør i FA-cupen mot Everton klokken 17:01 (Ja, det stemmer). Kampen ser du på Viaplay.

PS! Etter denne søndagen er det nesten en hel uke til neste kamp, lørdag 11. januar klokken 18:30 møter nemlig Liverpool opp i London for å spille mot Tottenham.