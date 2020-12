Slik går Molde videre i Europa League

Molde kan bli historiske med seier mot Rapid Wien.

Molde har fortsatt alt i egne hender og har gode muligheter til å avansere fra sin Europa League-gruppe. Arsenal er allerede klare for 16-delsfinale etter fem strake seire, mens Molde må kjempe med Rapid Wien om å klare andreplassen i gruppen - som også gir avansement.

Oppgjøret mellom Molde og Rapid torsdag blir en ren finale om hvem som slår følge med Arsenal til 16-delsfinale.

Med seier vil Molde avansere til 16.-delsfinalen i Europa League. Da vil de stå med tolv poeng, mens Rapid blir stående på seks poeng.

Molde har også fordelen av at de går videre med uavgjort. Skulle det bli poengdeling i den østerrikske hovedstaden vil romsdalingene ende opp med ti poeng, mens Rapid havner på syv poeng.

Rapid går videre hvis de vinner 1-0 eller med to måls margin eller mer mot Molde

Dersom Rapid vinner 2-1 går Molde videre på flere scorede bortemål enn østerrikerne.

Rapid Wien - Molde 2,05 - 3,55 - 2,95 (spillestopp torsdag klokken 18.50)

Europa League, gruppe B. Molde vant 1-0 mot Rapid Wien i den første kampen mellom lagene på Aker stadion. De har også vunnet begge kampene mot irske Dundalk i gruppespillet.

Får tilbake to spillere

Med seier mot Rapid i Østerrike torsdag blir Molde historisk. Da vil romsdalingene bli det første norske laget til å vinne fire kamper i samme gruppespillet i Europa.

Men det blir ikke enkelt.

Erling Moe får tilbake to sentrale spillere som har vært ute med småskader. Både Fredrik Aursnes og Martin Bjørnbak var med i Molde-troppen som reiste til Wien med charterfly onsdag morgen.

Kristoffer Haugen, Kristoffer Haraldseid og Eirik Ulland Andersen er uaktuelle på grunn av skade.

Rapid sliter mot norske lag

Rapid Wien har tapt alle tre kampene i Europa League mot norske lag. De tapte to ganger mot Rosenborg i 2012-2013-sesongen, og de tapte mot Molde på Aker stadion tidligere i høst.

Dersom Molde unngår tap, vil de gå videre fra gruppespillet i Europa League for andre gang i historien. De gjorde også det i 2015-2016-sesongen.

Det er interessant å merke seg at de ikke har tapt den siste kampen i gruppespillet de to gangene de tidligere har deltatt i turneringen. Fasiten viser én seier og en uavgjort.

Rapid har fem baklengsmål på de to hjemmekampene i Europa League. De tapte 1-2 mot Arsenal, og vant 4-3 mot Dundalk. At de slapp inn to mål mot irene er et svakhetstegn. Det viser at også Molde kan score på dem.

Molde viser god form. De har vunnet syv av de siste åtte kampene i Eliteserien, til tross for at de har hatt flere spillere ute med skader. De har langt på vei sikret sølvet i Eliteserien, og nå kan de konsentrere seg fullt og helt om Europa League. Molde har ikke imponert på bortebane i Europa, men vi tror de tar denne muligheten.

Rapid er ikke i form. De har kun én seier på de fire siste kampene, og østerrikerne har fem spillere ute med skader.

Rapid må fremover på banen, og det vil gi overgangsmuligheter for Molde, som har flere hurtige angrepsspillere. Vi tror på Molde kan vinne i Wien og gå videre i Europa League. Oddsen på borteseier er 2,95.

