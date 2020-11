Slik har første uken som Lotto-millionær vært for Hans-Olav

Hans-Olav Ransted-Johansen fra Stange i Innlandet vant over 5 millioner i Lotto lørdag 14. november. Kona foreviget øyeblikket da han mottok millionbeskjeden.

Lørdag 14. november ble en dag utenom det vanlige for Hans-Olav Ransted-Johansen. 40-åringen fra Romedal i Stange, Innlandet, skulle handle Aromat-krydder på Kiwi og kjøpte en Lotto-kupong i samme slengen. To timer senere var han Lotto-millionær med 5 003 230 kroner ekstra på konto.

Milliongevinsten ble feiret i svogerens gulldress samme kveld, og i dagene som fulgte dukket han opp i både lokalaviser og rikspresse. Så hvordan har første uka som Lotto-millionær vært? Norsk Tipping tok en prat med den blide vinneren.

Spillefrist for Lotto er lørdag kl. 18.00

Lever i lykkerus

- Det har vært helt utrolig og ubeskrivelig. Jeg lever i lykkerus og har gått rundt med et enda større glis enn vanlig, sier den fra før så blide stangesokningen.

GOD SOM GULL: Hans-Olav ble feiret som en ekte Lotto-millionær av arbeidskollegaene. Foto: Privat

- Det har vært bare gode tilbakemeldinger - folk er så glade på våre vegne. Vi har fått masse hilsener og gratulasjoner - til og med fra folk vi ikke kjenner som har sett nyhetsoppslagene, forteller 40-åringen som til daglig jobber som produksjonsleder på Felleskjøpet i Stange.

- Flere har sagt at de synes det er hyggelig å se vanlige folk som oss vinne. Vi er fortsatt i etableringsfasen med små barn og mye utgifter. Huset har vi pusset opp etter hvert som vi har hatt råd og vi har gjort mye selv. Nå er vi snart ferdige med en stor utbygging - det gjenstår bare et større bad. Pengepremien kommer derfor godt med.

Kona filmet vinnersamtalen

Den trivelige 40-åringen kommer opprinnelig fra Jektvik i Nordland, men et skjebnesvangert møte på chattekanalen "Mirc" i år 2000, den gang under kallenavnet Glunten19, førte ham til bygda Romedal i Stange i 2001.

- Jeg fant min store kjærlighet, Gro Anita på nettet, og siden har det vært oss.

Det var nettopp Gro Anita som snartenkt grep mobilen og filmet vinnersamtalen med Norsk Tipping.

Sjekker fortsatt kontoen

På spørsmål om millionærstatusen har sunket inn ennå, svarer Hans-Olav:

- Det har gått litt mer opp for meg. Spesielt da pengene kom inn på konto. Jeg er inne og sjekker kontoen fortsatt, bare for å få bekreftet at det virkelig stemmer, ler han, men tilføyer:

- Vi har levd veldig jordnært og nøkternt frem til nå, og tror vi kommer til å leve ganske likt. Jeg vil fortsatt kjøre rundt i min gamle Toyota Hiace. Jeg får heller gi den litt ekstra pleie og oppdatere med noen nye deler.

Ny Lotto-trekning lørdag

På spørsmål om han skal spille Lotto til helga, ler Hans-Olav:

- Jeg har fortsatt abonnement. Jeg lurte på om jeg skulle kjøpe en ekstra Lotto-kupong her om dagen, men tenkte at nå har jeg brukt opp flaksen min. Kanskje jeg kjøper en kupong i siste liten på lørdag, slik som sist, avslutter den ferske Lotto-millionæren.

Spillefrist for Lotto er lørdag kl. 18.00

Vinnersjanse Lotto

For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige. Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke). Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene. Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker. Les mer om vinnersjanse for Lotto her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 11 509 409

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 190

Antall millionærer i 2019: 179 (inkludert andelsbankvinnere og andelslagvinnere)

Høyeste premieutbetaling i 2019: 29 455 620 kr