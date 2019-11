Slik kan du få fire ganger pengene på Liverpool-seier

Napoli har ikke vunnet i England tidligere, og vi tror ikke de vinner mot Liverpool og Mo Salah i kveld heller.

Det er et velfylt oddsprogram denne onsdagen. Det spilles åtte kamper i Champions League-gruppespillet, hvor storlag som Liverpool, Barcelona, Inter og Borussia Dortmund er i aksjon. I tillegg er det midtukerunde i engelsk Championship der det spilles seks kamper i kveld. Ellers er det det tre håndballkamper fra Rema 1000-ligaen for herrer, og det er også håndball fra Champions League, Danmark, Sverige og Tyskland. På hockeyfronten er det full fres i HockeyAllsvenskan, mens det spilles 13 kamper i NHL natt til torsdag.

Liverpool - Napoli (Pause/fulltid dobbel) U/H - 4,00 i odds (spillestopp kl 2055)

Toppoppgjør i gruppe E. Med seier i denne kampen så sikrer Liverpool gruppeseieren, mens med poengtap så kan det hende at Jürgen Klopps menn er avhengige av poeng borte mot Salzburg i siste kampen for å sikre avansement.

Liverpool fikk en god oppladning til gruppefinalen. I helgen slo de Crystal Palace 2-1 på bortebane. Dermed er Merseyside-laget ubeseiret i 13 ligakamper på rad, og de er uten tap i de 13 siste kampene uansett turnering. Det eneste tapet til Liverpool denne sesongen kom 17. september mot nettopp Napoli. Scouserne tapte 0-2 etter en slapp kamp i Italia.

Hjemme på Anfield er regjerende Champions League-mesterne sugen på revansj. Rødtrøyene mangler midtstopper Joel Matip som er ute med en kneskade. Mohamed Salah, som var ubenyttet reserve i lørdagens kamp på Selhurst Park, har trent hele uken.

Dersom Salzburg ikke vinner mot Genk i den andre kampen i gruppe E, vil Liverpool kvalifisere seg for åttendedelsfinalen, selv om de skulle tape mot Napoli. Heldigvis for Liverpool møter de et Napoli-lag som er i forferdelig form. De står uten seier i seks kamper på rad.. Napoli befinner seg derfor helt nede på syvendeplass i Serie A, 15 poeng bak serieleder Juventus. Liverpool har hatt et overtak på lag fra Italia. Hjemme på Anfield har de vunnet seks av syv Europa League- og Champions League-kamper mot italiensk motstand.

Napoli spiller sin tiende bortekamp i England onsdag kveld, og de har ikke vunnet noen av de ni siste kampene (0-1-8). De har møtt seks forskjellige lag (Arsenal, Burnley, Chelsea, Leeds United, Liverpool og Manchester City). Mannen som gir dem håp er Carlo Ancelotti. Han var den siste manageren som vant en bortekamp i Champions League på Anfield, da han ledet Real Madrid til 3-0-seier i oktober 2014. Ingen manager har vunnet flere Champions League-bortekamper i England enn Ancelotti.

Liverpool har vunnet begge sine hjemmekamper mot Napoli De slo dem 3-1 i 2010-2011-sesongen i Europa League, og de vant 1-0 sist sesong i Champions League. Jeg tror de tar den tredje seieren onsdag..

Det har stått uavgjort til pause i de fire første gruppespill-kampene til Napoli, og de har også spilt uavgjort etter de første 45 minuttene i fire av de fem siste kampene i Serie A. Når vi samtidig vet at Liverpool kun har gått til pause med ledelse i én av de siste fem kampene i Premier League, ja, da mener jeg det er grunnlag for å tro det skal stå uavgjort til pause på Anfield onsdag. Men jeg tror Liverpool avgjør kampen i andre omgang. Oddsen på U/H-spiller er 4,00. Det funker som singelspill.

