Slik kommer Norge til EM og VM

Norge spiller tre landskamper hjemme på Ullevaal i løpet av en uke. Alle er viktige i forhold til EM og VM.

Det er en meget hektisk landslagsperiode for Norge den kommende uken. Hele tre landskamper venter for Norge og den suverent viktigste kommer torsdag kveld hjemme mot Serbia på Ullevaal. Da er det playoff til neste sommers EM-sluttspill som gjelder.

Det er samtidig ikke så lett for den gjengse fotballinteresserte å holde rede på playoff, Nations League og hvordan dette fungerer i forhold til EM og VM. Koronapandemien har gjort dette enda mer uoversiktlig for folk flest.

Hva er Nations League?

Nations League ble dannet for å erstatte en bråte med meningsløse privatlandskamper og den første utgaven ble innledet i 2018. 55 nasjoner ble delt inn i fire divisjoner etter ranking med opp- og nedrykk. Divisjonene bærer navnet League A, League B, League C og League D. Det er fire grupper i hver divisjon. På grunn av svak ranking i 2018, havnet Norge på League C. Men vi vant vår gruppe og gruppevinnerne som ikke har kvalifisert seg gjennom den ordinære EM-kvaliken, sammen med de beste toerne/treerne i de ulike gruppen , skal ut i playoff om fire ledige plasser EM 2020.

EM 2020 er flyttet til 2021

Koronapandemien gjorde som kjent at EM-sluttspillet 2020 ble flyttet til sommeren 2021 og de åtte playoffkampene har derfor blitt flyttet til høsten 2020. Norge skal altså ut mot Serbia som ble gruppevinner i League C gruppe 4 og vinneren av denne playoffkampen møter vinneren av kampen Skottland - Israel i playoffinale 12. november. Norge/Serbia får hjemmekamp da og det skal kun spilles en kamp også i finaleplayoffen.

Norges tropp mot Serbia, Romania og Nord-Irland

Keepere:

Rune Almenning Jarstein – Hertha Berlin,

Ørjan Håskjold Nyland – Aston Villa,

André Hansen – Rosenborg

Forsvar:

Kristoffer Ajer – Celtic,

Haitam Aleesami – Amiens ,

Omar Elabdellaoui – Galatasaray

Martin Linnes – Galatasaray,

Birger Meling – Nimes ,

Tore Reginiussen – Rosenborg,

Sigurd Rosted – Brøndby,

Stefan Strandberg – FC Ural

Leo Skiri Østigård – Coventry,

Jonas Svensson – AZ Alkmaar

Midtbane og angrep:

Patrick Berg – Bodø/Glimt,

Sander Berge – Sheffield United,

Mohamed Elyounoussi – Celtic,

Markus Henriksen – Rosenborg

Stefan Johansen – Fulham,

Fredrik Midtsjø – AZ Alkmaar,

Mathias Normann – FC Rostov,

Morten Thorsby – Sampdoria,

Martin Ødegaard – Real Madrid,

Jens Petter Hauge – AC Milan,

Erling Braut Haaland – Dortmund,

Joshua King – Bournemouth

Alexander Sørloth – RB Leipzig

Nations League 2020/21

Samtidig som det altså spilles playoff til neste års EM, er allerede den nye sesongen av Nations League i gang. Den ble innledet i starten av september og Norge spiller nå i League B, etter sitt opprykk fra forrige utgave. Norge har hjemmekamp mot Romania søndag 11. oktober og hjemmekamp mot Nord-Irland onsdag 14. oktober og så avsluttes Nations League med bortekamper mot Romania 15. november og bortekamp mot Østerrike 18. november.

Norge - Romania søndag 11. oktober

Den tredje kampen i det pågående gruppespillet i Nations League og denne er ekstremt viktig for Norge. Romania topper gruppen med fire poeng etter at de meget overraskende slo Østerrike 3-2 for en måned siden. Norge står som kjent med tre poeng etter 1-2 tap hjemme for Østerrike og overbevisende 5-1 seier mot Nord-Irland tre dager senere.

Norge - Nord-Irland onsdag 18. oktober

Fjerde kamp i det pågående gruppespillet i Nations League. Dette skal normalt være lett match for Norge og vinner Norge sine to Nations League-kamper i denne runden, er vi med for fullt i kampen om gruppeseieren igjen, før de to tøffe bortekampene mot hhv Romania og Østerrike i midten av november.

I og med at det kun spilles EM og VM hvert fjerde år, er det VM i Qatar 2022 som gjelder ved eventuell playoff fra Nations League i denne utgaven av Nations League.

Har Nations League 20/21 noe å si for den neste VM-kvaliken?

Den kan ha det! VM-kvaliken for Europa forblir ganske lik som før, med ti grupper der gruppevinnerne går direkte til VM i Qatar 2022.

Men playoff-formatet har endret seg, og vil nå bestå av to playoff-runder der tre lag til slutt kvalifiserer seg for VM. Totalt har Europa 13 plasser i VM (øker til 16 neste VM-kvalik).

Lagene som får plass i playoff-rundene er de ti gruppe-toerne fra den vanlige VM-kvaliken i tillegg til de to beste Nations League-gruppevinnerne (basert på Nations League-rankingen) som ikke kvalifiserte seg direkte.

Siden Norge er på nivå B er det tilnærmet sikkert at det blir en playoff-billett hvis de norske gutta vinner sin Nations League-gruppe. Hvorfor? Jo, siden de aller fleste lagene på nivå A høyst sannsynlig vil sikre seg en VM-plass eller playoffplass ved å havne blant de to beste i den vanlige kvaliken.

Når de 12 lagene som skal spille playoff til VM er klare, blir de så trukket inn i tre egne playoff-bolker med fire lag i hver bolk. Her blir det semifinale og finale, og laget som står igjen som vinner av hver bolk er klar for VM.

Når spilles playoff-kampene til VM 2022?

Semifinalen i hver bolk spilles enten 24. eller 25. mars 2022. Finalen i hver bolk spilles 28. eller 29. mars.

Hvem får hjemmekamp i playoff?

UEFA opplyser at dette skal avgjøres via trekning.

