Slik spiller du Eurojackpot på nett

Det er enkelt å levere Eurojackpot på mobil, nettbrett og pc.

Store potter er moro. Eurojackpot kan ofte ha svært så svimlende summer i potten. Fristen for å levere en kupong er fredag kl. 19:00, og trekningen avholdes kl. 22:00.

Dersom du allerede har satt deg godt ned i sofaen en fredagskveld, og kommer på at du har glemt å levere Eurojackpot er det ingen grunn til å fortvile.

Norsk Tipping har gjort det lekende lett å levere spill, sjekke resultater og premier fra mobil, nettbrett og pc. I denne saken får du vite hvordan man spiller digitalt, samt hva Eurojackpot er og hvordan man spiller det.

Slik spiller du digitalt

1. Klikk her for å registrere deg som spiller hos Norsk Tipping.

2. For å kunne registrere deg som nettbruker trenger du en mobiltelefon, bankkort og Bank ID (eller det du identifiserer deg med i nettbanken). Har du allerede spillerkort fra kommisjonær vil dette automatisk knyttes til din nettbruker.

3. Du må være over 18 år og kunde hos Norsk Tipping for å spille på nett.

Hva er Eurojackpot?

Eurojackpot er et lotterispill der det trekkes 5 av 50 hovedtall, og 2 av 10 stjernetall. Førstepremien går til de som har de 5 hovedtallene og de 2 stjernetallene korrekt på én og samme rekke.



Premiestørrelsene er avhengig av spillets omsetning, men det garanteres en førstepremiepott på minimum 10 millioner euro. Førstepremiepotten har et premietak på 90 millioner euro. Premietaket betyr at det overskytende premiebeløpet blir overført til andrepremiepotten. Det er gjeldende eurokurs på trekningsdagen, som bestemmer størrelsen på endelig premiepott.



Eurojackpot er et samarbeid mellom 17 land, og trekningen foretas i Finland.

Hvordan spiller man Eurojackpot?

Det er lett å levere en Eurojackpot-kupong, det kan du gjøre ved å klikke her. Det er tre måter du kan gjøre det på:

Ferdigutfylt

Når du velger Eurojackpot, får du automatisk en ferdigutfylt kupong med 2 rekker. Du kan velge å bare spille én rekke, eller øke med flere.

Egne tall

Klikk på "Egne tall", dermed klikker du på de tallene du ønsker å ha med.

Lykkekupong

Du kan lagre en kupong som "Lykkekupong" og hente den fram når du skal levere. Du må være innlogget først for å kunne sende inn din lykkekupong.

Hvordan vinner man?

Førstepremien i Eurojackpot er fem riktige hovedtall og 2 riktige stjernetall. Førstepremiepotten deles på de som har 5 + 2 rette.

Halvparten av det totale Eurojackpot-salget går til premier. Den potten fordeles på de ulike premiene etter en fast prosentfordeling. I alt er det 12 premiegrupper.

For alle norske Eurojackpot-spillere er det en egen trekning med en premie som består av én million kroner og et reisegavekort på 100.000 kroner. Vinneren av denne premien trekkes tilfeldig blant alle som spiller Eurojackpot hos Norsk Tipping.

Klør du i fingrene etter å teste det ut allerede nå? Da kan du klikke her for å levere Vikinglotto onsdag, Eurojackpot fredag og Lotto til lørdagskvelden.