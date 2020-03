Slik spiller du Vikinglotto digitalt

Det er enkelt å levere vikinglotto-kupongen på mobil, nettbrett og pc.

Har du satt deg godt ned i sofaen en onsdagskveld, og kommer på at du har glemt å levere Vikinglotto-kupongen? Fortvil ikke. Norsk Tipping har gjort det lekende lett å levere spill, sjekke resultater og premier fra mobil, nettbrett og pc. I denne saken får du vite hvordan man spiller digitalt, samt hva lotto er og hvordan man spiller det.

Slik spiller du digitalt

1. Klikk her for å registrere deg som spiller hos Norsk Tipping.

2. For å kunne registrere deg som nettbruker trenger du en mobiltelefon, bankkort og Bank ID (eller det du identifiserer deg med i nettbanken). Har du allerede spillerkort fra kommisjonær vil dette automatisk knyttes til din nettbruker.

3. Du må være over 18 år og kunde hos Norsk Tipping for å spille på nett.

Hva er Vikinglotto?

Vikinglotto er et lotterispill der det trekkes 6 av 48 hovedtall og 1 av 8 vikingtall. Førstepremien går til de som har 6 hovedtall og 1 vikingtall korrekt i en og samme rekke på kupongen. Premiestørrelsene er avhengig av spillets omsetning, men det garanteres en førstepremiepott på minimum 3 millioner euro. Førstepremiepotten har et premietak på 35 millioner euro. Premietaket betyr at det overskytende premiebeløpet blir overført til andrepremiepotten. Det er trekning hver onsdag. Vikinglotto er et samarbeid mellom ni land.

Vikinglotto har innleveringsfrist hver onsdag kl. 18.00. Trekningen foretas senere samme kveld. Trekningen sendes på NRK, og trekningsresultatene offentliggjøres deretter på tekst-tv, internett og mobil.

Hvordan spiller man Vikinglotto?

Det er lett å levere en lotto-kupong, det kan du gjøre ved å klikke her. Dersom du er litt over gjennomsnittet interessert kan i tillegg til ferdigutfylt kupong og fylle ut kupongen selv forsøke deg på systemspill og andelsbank.

Ferdigutfylt

Gå inn på Vikinglotto og velg ønsket antall uker ved å klikke på ett av kortene: «1 uke», «5 uker» eller «Velg antall uker selv» (1-26 uker). Du vil da få en ferdigutfylt kupong med ti rekker à 6 hovedtall og 1 vikingtall.

Fyll ut selv

Klikk på «Fyll ut selv» og velg de hoved- og vikingtallene du vil ha med. De første 6 hovedtallene og 1 vikingtall havner i rekke 1, de neste i rekke 2 osv. Du kan spille mellom 2 og 10 rekker på en kupong. Du kan velge å spille på flere kuponger i samme trekning.

Systemspill

Klikk på «Systemspill» og velg et av de ferdigdefinerte systemene – eller «Velg system selv». Du vil da få tilfeldig genererte hoved- og vikingtall, men tallene kan endres ved å klikke på tallrekkene. Tallene vil bli satt sammen i alle mulige kombinasjoner à 6 hovedtall og 1 vikingtall (rekke). Velger du for eksempel 8 hovedtall og 3 vikingtall, blir det 84 rekker. Systemspill har en begrensning på 2000 rekker.

Andelsbank

Norsk Tipping setter fortløpende automatisk opp større systemer som selges i 10 andeler. Kjøper du én andel, betaler du 1/10 av systemets totalkostnad og får 1/10 av premien. Du kan kjøpe så mange andeler du vil.

Lykkekupong

Du kan lagre en kupong som Lykkekupong og hente den fram når du skal levere. Du må være innlogget for å lagre og hente Lykkekupong.

Slik vinner du

Førstepremien i Vikinglotto vinner du med de seks riktige hovedtallene og det riktige vikingtallet på samme rekke. Førstepremiepotten deles på de som har 6 hovedtall + 1 vikingtall rett.

Halvparten av det totale Vikinglotto-salget går til premier, og potten fordeles på de ulike premiene etter en fast prosentfordeling.

Vikinglotto har seks premiegrupper:

6 hovedtall + 1 vikingtall

6 hovedtall

5 hovedtall + 1 vikingtall

5 hovedtall

4 hovedtall

3 hovedtall

Vikinglotto har seks premiegrupper:

6 hovedtall + 1 vikingtall

6 hovedtall

5 hovedtall + 1 vikingtall

5 hovedtall

4 hovedtall

3 hovedtall