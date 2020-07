Slik tar du potten alene

Drømmer du om å vinne 116 millioner i Vikinglotto? Da bør du lese dette!

Det er ingen som har klart å få seks rette i Vikinglotto siden 20. mai. Da var det to spillere som innkasserte over 167 millioner hver. En norsk spiller var én av de to som hadde vinnertallene.

Her kan du levere en kupong.

Nå har Vikinglotto-potten vokst og vokst i halvannen måned, og onsdag er det mulig å vinne hele 116 millioner kroner.

I forrige uke var det 587 801 spillere som kjempet om førstepremien. Det var 10 000 spillere mer enn uken før.

- Erfaringene viser at omsetningen øker i takt med at pottene vokser. Større potter fører ikke til at folk bruker særlig mye mer penger på Vikinglotto, men det trigger flere spillere til å bli med, sier trekningsredaktør hos Norsk Tipping, Atle Onsrud Jensen.

24 trekkes oftest

Er det noe du kan gjøre for å øke sannsynligheten for å vinne?

Statistikken til Norsk Tipping viser at kule 27 og 42 er trukket ut flest ganger (129), mens kule 10 bare er trukket ut 79 ganger, noe som er desidert færrest.

Kule 24 er formtallet hittil i år. Den er trukket ut åtte ganger, mens tallene 2, 3 og 7 er trukket ut syv ganger hver. Kule 12 og 22 har ennå ikke trillet ut av Vikinglotto-maskinen i år.

Men ifølge trekningsredaktør Atle Onsrud Jensen i Norsk Tipping kan ikke slik statistikk brukes som hjelpemiddel til å plukke ut riktig Vikinglotto-rekke.

- Alle kulene har like stor sannsynlighet for å dukke opp i trekningen Dette er rene skjære tilfeldigheter. Sannsynligheten for at en gitt rekke skal trekkes ut – for eksempel den samme rekken som ble trukket ut forrige onsdag - er like stor som hvilken som helst annen mulig kombinasjon, påpeker Onsrud Jensen.

Unngå mønstre

Viking Lotto går ut på å plukke ut seks vinnertall av 48 mulige. Sannsynligheten for at du skal klare det med én rekke er 1:12.271.512.

Men selv om det altså ikke er mulig å få hjelp til å plukke ut vinnerrekken blant over 12 millioner mulige kombinasjoner, er det ting du kan unngå å gjøre når du fyller ut kupongen som øker sannsynligheten for at du stikker av med hele førstepremien på 116 millioner kroner alene.

Oppskriften er å styre unna enkelttall og kombinasjoner som spilles oftere enn andre og på den måten øke sannsynligheten for at ingen andre har samme rekke som deg.

- Da bør du unngå å spille mønstre på kupongen. Det er nemlig flere titalls spillere hver onsdag som fyller ut vannrette, loddrette eller diagonale linjer på Vikinglotto-kupongen. Det er for eksempel kjent at tallrekken 1-2-3-4-5-6 er den mest spilte i Vikinglotto uke etter uke. Det blir ikke mange tusenlappene på hver spiller dersom slike rekker går inn, forklarer Onsrud Jensen.

- Ikke si at vi ikke har advart dere. Vi har gjort det i 20 år, ler han

Her kan du levere en kupong.

Dropp fødselsdatoer

En del spillere satser også på rekker med fødselsdatoer i. Ettersom det ikke finnes måneder med flere enn 31 dager, vil altså tallene fra 32 til 48 til en viss grad være underrepresentert blant de innleverte kupongene.

- Jeg har hørt om det i Lotto, men det har jeg ikke noe belegg for å si at det er slik i Vikinglotto, sier Onsrud Jensen.

Topp fem norske Vikinglotto-premier

Dette er de fem største norske Vikinglotto-premiene gjennom tidene:

15. november 2017: En kvinne fra Oslo vinner 341 millioner kroner! Tidenes største Vikinglotto-premie.

11.april 2018: En mann innkasserte ufattelige 319-millioner kroner.

16.mai 2013: En heldig mann vinner 216 millioner kroner.

14.mars 2019: Nordmann vinner 221 millioner.

27.juni 2018: Mann fra Finnmark vinner 200 millioner kroner.

Her kan du levere en kupong.

PS: Dersom ingen får seks rette onsdag, vil førstepremiepotten stige til i underkant av 140 millioner kroner til neste omgang!

Vinnersannsynlighet Vikinglotto

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersannsynligheten på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890