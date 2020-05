Slik vinner du i pausetipping

Det er noen triks som det er greit å skrive seg bak øret for denne spesielle Tippekupongen.

Norsk Tipping har en midtukekupong, en lørdagskupong og en søndagskupong. Det man i tillegg har på alle disse kupongene er en pausetipping. Det betyr å tippe på alle de tolv kampene ved halvspilt kamp.

Ved å tippe på kampene ved halvspilt omgang er det noen ting det er viktig å huske på.

Er det mer uavgjort ved pause?

I Bundesliga er 37 prosent av kampene i sesongen 19/20 uavgjort ved pause, mens det er omtrnet likt for hjemmeseier og borteseier. Til slutt er det likevel slik at kun 23 prosent av kampene blir uavgjorte. Det samme kan man se på de andre ligaene i Europa.

Svar: Ja, du bør derfor ha med flere uavgjorte resultat på pausetipping

Vinner favorittene også til pause?

Det er et veldig godt spørsmål om lag som er veldig gode også vinner til pause, og svaret på det er om vi skal se på Premier League-tallene et tja, fordi det er noen klare unntak. Et lag som Liverpool leder både tabellen til pause og til slutt, men Manchester United er for eksempel på 2. plass til pause og 9. plass etter pause.

Wolverhampton er på sisteplass ved pause, men er det fjerde beste laget i andre omgang. Det betyr at du må sjekke hvordan lagene gjør det i første og andre omgang. Noen er bare dårligere til å komme igang, mens andre løper seg tomme.

Svar: Nei, ikke nødvendigvis

Snur kampene?

Det har ikke så mye å si for deg som tipper på forhånd, men er du sikker på at ett lag er klare favoritter så er det greit å ta med seg. Veldig sjeldent snur kamper helt. Det er ganske vanlig i Bundesliga å gå fra U til H, men det er sjeldent en H blir til B (kun 4,8 prosent av kampene).

Svar: Nei, veldig sjeldent helt

3 ting du bør sjekke

1. Er dette et lag som kommer raskt igang? Hvis ja kan du prøve deg på sikker H eller B

2. Et dette lag som ofte er defensivt innstilt? Da bør U med. Slike lag klarer ofte en 0-0 til pause viser tall fra de største seriene i Europa

3. Spilles kampen for tomme tribuner? Svaret på det er ofte ja nå, og tall fra tidligere sesonger viser at oftere enn normalt er slike kamper uavgjort til pause. Det er likevel et lite statistisk grunnlag, men kan være verdt å følge med på.

