Slik virker digitale Flax-lodd

De digitale Flax-loddene du kjøper på mobil og datamaskin er ikke helt som de fysiske.

De første Flax-loddene kom i 1988, og i 1995 fikk Norsk Tipping ansvaret for skrapespillet. I 2015 ble loddene digitale, det vil si at du kan spille Flax på mobilen eller en datamaskin.

Ved første øyekast kan det virke som om spillene er helt like, og selve loddene er det. Den store forskjellen ligger i trekningen.

De fysiske Flax-loddene du kjøper som du skraper med en mynt eller en nøkkel er forhåndstrukket. Det er et maskimalt antall lodd, og et maksimalt antall premier.

Slik er det ikke på digitale Flax-lodd. Der skjer trekningen når du kjøper spillet, og det er vinnersannsynligheten på spillet som er grunnlaget for den trekningen. I praksis betyr det at det kan deles ut nesten ubegrenset med biler på Bilflax digitalt, så lenge det kjøpes nok lodd.

Samtidig er det ingen spill hos Norsk Tipping som har en vinnersannsynlighet på 1, og ei heller Flaxloddene. Mesteparten av pengene du spiller for går til gode formål, og noe går til gevinst. Eksempel på spillet Griseflax er vinnersannsynligheten 1:4,28. Det betyr at for hvert litt over fjerde lodd skal det være et vinnerlodd, men samtidig kan det også være fire vinnerlodd på rad.

Slik blir du digital spiller

Her kan du spille Flax-lodd på nett

MillionFlax

Millionflax er det orginale Flax-loddet og er svært enkelt å forstå. Skrap frem tre like tall, og vinn opptil 1 million kroner!

Flax for livet er loddet med den høyeste toppremien, og du kan vinne penger i hele 20 år! Og det er ikke snakk om småpenger. Du kan vinne 20 000 kr i måneden i 20 år. Det tilsvarer 4,8 millioner kroner. Selve loddet inneholder 3 spill som er uavhengige av hverandre.

Dette skrapeloddet er ganske likt Flax for livet, men som navnet kanskje sier så vinner du månedlige utbetalinger i ett år. Nøyaktig 10 000 kr per måned i ett år. Skrap frem tre like beløp, så vinner du beløpet.

Svinaktiv moro for en 10'er. Skrap frem tre like beløp og vinn inntil 10 000 kr!

Et tradisjonelt skrapelodd med høy underholdningsverdi. Her kan du vinne inntil en halv million kroner. Du skal først skrape feltet "dine bokstaver", én bokstav om gangen. Skrap deretter tilsvarende bokstaver på spillebrettet. Hvis du skraper frem tre eller flere av ordene, har du vunnet.

