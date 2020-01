Slitne Liverpool-spillere får trøbbel mot Sheffield United

Sheffield United er et vanskelig lag å bryte ned. Vi tror ikke på noen målfest på Anfield.

Torsdagens oddsprogram byr på godbiten Liverpool og Sheffiled United fra Premier League, i tillegg spilles det to kamper i Championship og alt tyder på at den tidligere Manchester United-stjernen Wayne Rooney får sin debut for Derby mot Barnsley. Ellers spilles det to kamper fra Rema 1000-ligaen i håndball for kvinner og U20-VM i ishockey ruller videre. Natt til fredag spilles det tolv kamper i NHL.

Fredag er det ca 286 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag kl. 19.00. Lever kupongen her!

Liverpool - Sheffield United (Over/Under ant. mål fulltid 2.5) Under 2,30 (Spillestopp kl. 2055)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Nårkampen sparkes i gang på Anfield torsdag vil det være 364 dager siden sist Liverpool tapte i Premier League. Dersom de klarer å unngå tap mot Sheffield United, vil de helrøde har klart å gå et helt kalenderår uten tap i ligaen.

Jürgen Klopp's lag er ubeseiret når denne sesongen allerede er over halvveis.

Ale lagene klager over det hekstiske juleprogrammet i Premier League, men Sheffied United har hatt særlig grunn til å være misfornøyd med to bortekamper på rad på Etihad og Anfield.

Chris Wilder sitt lag tapte 0-2 mot Manchester City på søndag Det var the Blades første bortetap denne sesongen, men de har bitt godt fra seg etter opprykket. Og hver gang de har tapt, slår Sheffield United tilbake. Wilder sitt mannskap har ikke tapt to kamper på rad hele sesongen. Det er umulig ikke å bi imponert over Sheffield United denne sesongen.

Liverpool har vært overlegne på Anfield. De har vunnet ti av ti hjemmekamper så langt, men 1-0-seieren mot Wolverhampton på søndag var av det heldige slaget. Først fikk Sadio Mané godkjent sitt mål etter en VAR-avgjørelse, og deretter fikk Wolves' Pedro Neto annullert et mål etter VAR-bildene konkluderte med at Jonny Castro var millimeter i offside.

Seieren betyr at Liverpool ikke har tapt en ligakamp på 36 kamper. Rekorden for antall kamper uten tap er det Arsenal som har (49 kamper uten tap).

Liverpool har ikke tapt en hjemmekamp siden Crystal Palace vant på Anfield i april 2017. De har spilt 50 Premier League-kamper på Anfield uten å tape (40 seire og ti uavgjorte).

Liverpools midtbanespiler Xherdan Shaqiri er fortsatt ute i allfall i en uke til. Også Fabinho, Dejan Lovren, Joel Matip og Alex Oxlade-Chamberlain er på skadelisten.

Sheffield United kan få tilbake John Lundstram Han sto over kampen mot Manchester City etter å ha skadet ankelen mot Watford.

I de åtte første kampene til Liverpool på Anfield ble det scoret over 2,5 mål, men Jürgen Klopps mannskap har virket slitne etter klubb-VM Det sprudler heler ikke av rødtrøyene mot Wolverhampton sist. I den kampen ble det kun scoret ett mål. Også i kampen mot Watford be det scoret under 2,5 mål.

Når man vet at det har vært scoret under 2,5 mål i syv av de åtte siste bortekampene til Sheffiled United, så er det stor sannsynlighet for at også torsdagens kamp ender under 2,5 mål.

Husk at Liverpool slet seg til en 1-0-seier på bortebane mot Sheffield United, og the Bades har vært bedre borte enn hjemme denne sesongen. At denne kampen ender under 2,5 mål virker sannsynlig, og det gir finfine 2,30 i odds. Det kan spilles som singeltips. Spillestopp er klokken 2055.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset