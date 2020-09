Smeller cupbomben i Luton?

Et reservepreget Manchester United-lag kan få problemer mot Luton Town.

Det er en plass i åttendelsfinalen som står på spill i tirsdagens kamp. Vinneren av denne kampen møter enten Preston North End eller Brighton & Hove Albion.

Luton - Manchester United 8,00 - 4,60- 1,25 U (spillestopp kl. 21.10)

Engelsk, ligacup. 3. runde. Nathan Jones og Luton Town har fått en god start på sesongen. De har vunnet alle fire kampene så langt. I de to første rundene i ligacupen har de slått ut divisjonskollegaene Norwich City (3-1) og Reading (1-0), og de har full pott i ligaen hvor de har vunnet mot Barnsley (1-0) og Derby County (2-1) på Kenilworth Road. Etter helgens seier mot Derby County ligger the Hatters på en flott tredjeplass i Championship.

Ikke råd til å prioritere ligacupen

Manchester United fikk en marerittstart på sesongen i Premier League. De tapte 1-3 hjemme mot Crystal Palace i en skuffende forestillingen i helgen.. Ole Gunnar Solskjær forventer en reaksjon fra spillerne, og de slår umiddelbart tilbake i ligacupen.

Spørsmålet er likevel om Solskjær vil prioritere ligacupen. Svaret er antakeligvis nei. Kampene kommer tett som hagel utover høsten, og han vil trenge nøkkelspillerne sine klar til lørdagens bortekamp i Brighton. Derfor har kristiansunderen allerede røpet at han kommer til å gjøre en rekke endringer på laget, ifølge Uniteds offisielle hjemmeside.

Fernandes og Pogba hviles

Phil Jones og Axel Tuanzebe er begge på skadelisten. Solskjær la Timothy Fosu-Mensah starte på høyrebacken i helgen, men Aaron Wan-Bissaka vil trolig få sjansen i ligacupen tirsdag. Svenske Victor Lindelöf var involvert i alle tre baklengsmålene mot Palace, og han kan komme til å bi erstattet av Eric Bailly. Sistnevnte har mye å bevise etter å ha vært ute med skade store deler av sist sesong. Skadene i forsvaret gjør at Harry Maguire og Luke Shaw sannsynigvis starter kampen. Tenåringen Teden Mengi kan også være aktuell.

Donny van de Beek spiler antakeligvis sentrat på midtbanen i tirsdagens ligacupmatch. Foto: Martin Rickett (Reuters)

Paul Pogba og Bruno Fernandes står trolig over tirsdagens kamp. Det betyr i så fall at Fred og nykommeren Donny van de Beek erstatter dem. Scott McTominay fortsetter antakeligvis også på midtbanen. Mason Greenwood, som ble byttet inn på Old Trafford, starter etter alle solemerker mot Luton, i tillegg vil den tidligere Lyn-spilleren Odion Ighalo gå inn på topp sammen med Marcus Rashford.

Ifølge lokalavisen Manchester Evening News kan Manchester United stille med dette laget: Hendersonl; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Van de Beek, Rashford; Ighalo.

Pass opp for disse Luton-spillerne

Lutons lagoppstilling mot Derby var uforandret i forhold til det laget som slo Barnsley i den første serierunden. Det er to spillerne Ole Gunnar Solskjærs menn må passe opp for - James Collins og Jordan Clark. De har dominert offensivt hos the Hatters så langt denne sesongen. Collins, som er irsk landslagsspiller, scoret alle tre målene da Luton slo Norwich, og han fulgte opp hat-tricket med å bli matchvinner mot Barnsley i ligaen.

Clark, som spiller på midtbanen, sendte Reading ut av ligacupen, og han scoret det avgjørende målet mot Wayne Rooneys Derby i helgen.

Det spilles kun én kamp,altså ikke hjemme og borte. Det er ikke ekstraomganger, men kampene går rett til straffespark hvis det står uavgjort etter 90 minutter.

Flere Premier League måtte slite seg videre i ligacupen i forrige runde. Både Leeds og Crystal Palace gikk videre etter straffespark. Borteoddsen er helt ubrukelig i denne kampen, men Luton har fått en flying start og kan skape problemer for et United-ag som var usedvanlig tamme i helgen.

Vi blir ikke overrasket om et reservepreget United-lag som nettopp har kommet i gang med sesongen får trøbbel mot verter med selvtillit. Det er godt mulig United tar seg videre til slutt, men vi mener U etter 90 minutter er et spennende tips her.

