Snart kan Juventus feire en ny ligatittel

Med fire kamper igjen å spille i Italia skal veldig mye gå galt for at ikke Juventus snart kan kalle seg ligamestere igjen.

Det skiller seks poeng fra Juventus og ned til Atalanta på 2. plass i Serie A - og med denne kampen tilgode må Juventus gå på en aldri så liten smell for at ikke laget snart kan feire en ny ligatittel. Vi har lite tro på at det skjer og lanserer et objekt der laget leder både til pause og når sluttsignalet lyder i torsdagens bortekamp mot Udinese.



Udinese - Juventus B/B pause/fulltid 2,15 (spillestopp klokka 19:25)

Italiensk Serie A. Juventus vant 3-1 i det omvendte møtet like før jul, mens det ble 0-2 her sist sesong. Udinese er på 16. plass med 36 poeng og trenger kanskje etter poeng eller to til for å følge seg helt trygge på fornyet kontrakt. Avstanden ned til Lecce under streken er sju poeng med fire runder igjen å spille. 5-6-6 hjemme. Søndag røk de 1-2 borte mot Napoli. Mandragora, Prodl, Jajalo og Teodorczyk er alle ute.



Juventus er på vei mot en ny ligatittel i Italia etter mandagens 2-1 seier hjemme over Lazio. De leder serien seks poeng foran Atalanta i skrivende stund har èn kamp tilgode. Pene 10-3-4 borte. Chiellini, De Sciglio og Khedira mangler, mens Higuain er usikker til denne.



Juventus er nære tittelen nå. Vi går for B, men lar oss ikke helt overbevise av denne oddsen så vi prøver heller en variant der Juventus leder til pause og til slutt til småpene 2,15 i odds.

