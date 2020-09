Snart Supertrekning: Så mange får telefon fra Hamar

Det blir mange nye millionærer den 12. september. Slik deltar du.

Når Norsk Tipping ringer vinnere, ringerde fra nummeret 625 60 000.

Lørdag 12. september er det Supertrekning i Lotto, der selskapet skal ringe rundt 33 ekstra Lotto-millionærer. Det vil si 33 i tillegg til de som eventuelt har de riktige Lotto-tallene.

Lørdag 5. september er det 14 millioner kroner i førstepremiepotten i Lotto.

Du kan levere kupongen her

Alle disse får Telefonen fra Hamar - og kanskje har flere av dem lagret nummeret under et kreativt navn?

Mens flere lagrer vinnernummeret 625 60 000 som "Norsk Tipping", er det også mange som velger en mer kreativ variant. Her følger en oversikt, hentet fra tidligere millionærundersøkelser og konkurranser på Norsk Tippings Facebook-side:

"Nå skjer det"

Svar fort! Hamar Calling!

Jippi, endelig er det min tur!

$$$$

Det umulige er mulig

Svar denne, for ALT i verden!

Dævven. FÆST

Det er min dag i dag!

No bli d ny bil!

Drømmetelefonen

Kachiiiing!

Æ'kje te å tru

Ta telefonen!!!!

Viktigste telefon i ditt liv, SVAR!!

Lykken fra Hamar

Nå skjer det

Jeg vet du har telefonskrekk

Ta en salto

Gronker på bok!

No bli d ny bil!

Kachiiiing!

Dån og prim, det er fra Hamar!

Ta telefonen!!!!

Stairway to heaven

Ikke svim av nu

Snart Supertrekning

Lørdag 12. september er det altsåSupertrekning i Lotto. For å bli en av de ekstra millionærene trenger man ikke å ha syv rette i Lotto. Vinnerne trekkes nemlig tilfeldig ut blant alle Lotto-rekker som er levert siden forrige Supertrekning 20. juni. og innen klokka 18.00 lørdag 12. september.

Lørdag 5. september er det 14 millioner kroner i førstepremiepotten i Lotto.

Du kan levere kupongen her

Vinnersannsynlighet Supertrekning

Supertrekning i Lotto gjennomføres fire ganger i året. Dette er et tilleggsspill du automatisk er med på når du leverer dine ordinære Lotto-rekker. Her trekkes det ut flere tilfeldige vinnere av 1 million kroner. Vinnerne trekkes tilfeldig blant alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning. Alle Lotto-rekker innlevert mellom to Supertrekninger er med i trekningen. Hver rekke spilt omgjøres til en deltagelse (lodd) i trekningen.

Vinnersannsynlighet i Supertrekning er ca. 1:5,5 millioner per deltagende rekke. Forklaring: Hver uke overføres 7,35 prosent av premiepotten i Lotto til neste Supertrekning-pott, eller på mikronivå: 18,375 øre per rekke. Hvis potten eksempelvis er på 35 millioner kroner, betyr det at cirka 190 millioner rekker er innlevert, har bidratt til potten og er med i trekningen. 190 millioner delt på 35, gir ca. 1:5,5 mill. per rekke i vinnersannsynlighet. Med andre ord vil vinnersannsynligheten være fast, mens antall millionvinnere vil variere ut fra antall innleverte rekker. Jo flere innleverte rekker mellom hver Supertrekning, jo flere millionvinnere trekkes ut.

Antall vinnere i Supertrekning i 2019 (1 million kroner hver) var 150. I tillegg vant 5 andelsbanker (1 andelsbank består av 10 personer hver - som hver seg vinner 100 000 kroner)