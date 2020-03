Snart trekkes det 48 ekstra Lotto-millionærer

Årets første Supertrekning i Lotto er rett rundt hjørnet. Slik blir du med.

Påskeaften trekker Norsk Tipping rundt 48 ekstra Lotto-millionærer.

I 2019 ble totalt 151 personer Supertrekning-millionærer. Påskeaften, 11. april, er det duket for årets første Supertrekning.

I tillegg til den ordinære Lotto-trekningen, trekker Norsk Tipping rundt 48 Lotto-spillere som vinner 1 million kroner hver denne kvelden.

Telefonen fra Hamar

- Vi gleder oss veldig til å ringe ferske Lotto-millionærer på påskeaften, selv om supertrekningen selvfølgelig blir annerledes denne gangen, gitt situasjonen vi er i. Heldigvis er det ikke smittsomt å snakkes via telefonen, så vi kan love at rundt 48 ekstra Lotto-millionærer likevel kommer til å få en telefon fra Hamar påskeaften, sier trekningsredaktør Ane-Marthe Pedersen, som er blant dem som skal ringe de ferske millionærene.

Du kan levere Lotto her

Slik er du med på Supertrekning

Alt du trenger å gjøre for å være med i Supertrekning i Lotto, er å levere en Lotto-kupong før klokka 18.00 lørdag 11. april. For å bli en av millionærene i Supertrekning, trenger du ikke ha et eneste rett tall. Alle Lotto-rekker du har spilt siden forrige supertrekning, som var 21. desember, teller som et lodd i hatten i trekningen. Med andre ord; jo flere rekker du spiller, desto mer øker vinnersjansene dine.

Dette er Supertrekning i Lotto

Supertrekning er en ekstra trekning i Lotto hvor Norsk Tipping trekker ut ekstra mange millionærer.

Supertrekning gjennomføres fire ganger i året; påske, sommer, høst og jul.

Forrige Supertrekning var 21. desember. Alle Lotto-rekker du har levert fra 21. desember til påskeaften 11. april, gir et lodd i hatten.

Supertrekning kommer på toppen av den ordinære Lotto-trekningen. I tillegg til de ca. 48 ekstra Lotto-millionærene som trekkes i forbindelse med Supertrekning, ringer Norsk Tipping også de som eventuelt har sju rette i Lotto denne kvelden. Det blir med andre ord en kveld med mange nye Lotto-millionærer.

Vinnersannsynlighet Supertrekning

Supertrekning i Lotto gjennomføres fire ganger i året. Dette er et tilleggsspill du automatisk er med på når du leverer dine ordinære Lotto-rekker. Her trekkes det ut flere tilfeldige vinnere av 1 million kroner. Vinnerne trekkes tilfeldig blant alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning. Alle Lotto-rekker innlevert mellom to Supertrekninger er med i trekningen. Hver rekke spilt omgjøres til en deltagelse (lodd) i trekningen.

Vinnersannsynlighet i Supertrekning er ca. 1:5,5 millioner per deltagende rekke. Forklaring: Hver uke overføres 7,35 prosent av premiepotten i Lotto til neste Supertrekning-pott, eller på mikronivå: 18,375 øre per rekke. Hvis potten eksempelvis er på 35 millioner kroner, betyr det at cirka 190 millioner rekker er innlevert, har bidratt til potten og er med i trekningen. 190 millioner delt på 35, gir ca. 1:5,5 mill. per rekke i vinnersannsynlighet. Med andre ord vil vinnersannsynligheten være fast, mens antall millionvinnere vil variere ut fra antall innleverte rekker. Jo flere innleverte rekker mellom hver Supertrekning, jo flere millionvinnere trekkes ut.

Antall vinnere i Supertrekning i 2019 (1 million kroner hver) var 150. I tillegg vant 5 andelsbanker (1 andelslag består av 10 personer hver - som hver seg vinner 100 000 kroner)