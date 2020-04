Snart utbetales Grasrotandelen til lokale lag og foreninger

Over 150 millioner kroner skal deles ut til lokale lag og foreninger innen idrett, kultur og andre samfunnsområder.

Arrangementer avlyses, og derav blir inntektene langt lavere enn vanlig for mange av grasrotmottakerne.

- Dette er selvsagt en utrolig trist og kjedelig situasjon. Vi ønsker å informere om at neste grasrotutbetaling går til samme tid som normalt, 1. mai. Til nå i år har våre spillere bidratt med rundt 150 millioner kroner som skal fordeles på lag og foreninger over hele landet, sier ansvarlig for Grasrotandelen Anne Helseth.

- Hva betyr Grasrotandelen for lag og foreninger i en vanskelig økonomisk situasjon?

- Grasrotandelen er generelt veldig viktig for den norske frivilligheten. Disse midlene kan gå til for eksempel nye drakter, bedre utstyr til utøverne, og for mange betyr midlene at de nå kan fortsette den fantastiske jobben de gjør for så mange lag og foreninger, sier Helseth.

Over 150 millioner skal deles ut

I forbindelse med koronasituasjonen har Norsk Tipping bortfall av inntekter fra spillene Tipping og Multix, da disse er stengt for spill. Oddsen har også færre spillobjekter. Dette kan påvirke de kommende størrelsene på grasrotutbetalingene noe, avhengig av hvor langvarige koronatiltakene blir.

- Vi i Norsk Tipping fortsetter likevel å jobbe videre på en så normal måte som situasjonen tillater, slik at vi kan sikre et godt overskudd og et solid bidrag gjennom Grasrotandelen, også i år, sier Helseth.

Du er med på å bestemme hvor deler av overskuddet går

Hele Norsk Tippings overskudd går til samfunnsnyttige formål. Gjennom Grasrotandelen kan du være med og bestemme hvem som skal motta deler av overskuddet - uten at det koster deg noe ekstra.

Rundt 1,2 millioner Norsk Tipping-kunder har valgt sin grasrotmottaker. Det betyr at det fortsatt er ca. 800.000 kunder som ikke har valgt et lag eller forening som mottar inntil sju prosent av det de spiller for hos Norsk Tipping.

- Vi ønsker selvsagt flere grasrotgivere. Derfor benytter vi anledningen til å oppfordre alle grasrotmottakerne til å fortsette vervingen av flere givere til sitt lag, sier Helseth.

Vil du verve grasrotgivere til ditt lag eller din forening? På denne siden kan du skreddersy illustrasjoner til ditt lag eller din forening.

Det finnes over 30.000 grasrotmottakere å velge mellom, og på denne siden kan du finne din grasrotmottaker.

- Grasrotandelen er en unik ordning hvor du er med på å fordele noe av overskuddet til Norsk Tipping. Her velger du selv hvilket lag eller forening som du mener fortjener å få ekstra midler. For hver hundrelapp du spiller eksempelvis Lotto, går 7 kroner direkte til din valgte grasrotmottaker, sier Helseth.