Søndagskupong med Bulgaria mot Norge

Søndagens tippekupong består av sju kamper fra Nations League, en privatlandskamp, tre kamper fra spansk Segunda og en kamp fra Superettan i Sverige. Innleveringsfristen på søndagskupongen er kl 17.25. Under kampanalysene finner du Sportspills forslag til 96-rekker og til 432-rekker.

Først repeterer vi hva Nations League er:

Nations League innledes altså torsdag. Turneringen består av alle UEFAs 55 nasjonale forbund som igjen er blitt delt opp i fire divisjoner (A, B, C og D). De tolv best rangerte nasjonene på FIFA-rankingen er i øverste divisjon A, med tre lag i fire gruppet. De tolv neste på rankingen er så i neste divisjon som er B, også her er det fire grupper med tre lag. I divisjon C (der Norge er plassert) er det 15 land med, en gruppe med tre lag og tre grupper med fire lag. De 16 lavest rankede nasjonene er så plassert i divisjon D med fire lag i hver gruppe. Alle lag i hver gruppe møter hverandre én gang hver borte og hjemme, så man får enten fire eller seks kamper alt etter som hvilken gruppe man havner i. Kampene blir spilt med doble kampdager i september, oktober og november til høsten.

De fire gruppevinnerene i divisjon A møtes igjen til semifinaler og finale i juni det påfølgende året for å kjempe om trofeet i UEFA Nations League. Gruppetaperene i divisjonen rykker ned til divisjon B.

I de to påfølgende divisjonene vil gruppevinnerene rykke opp en divisjon mens gruppetaperene rykker ned en divisjon. I den siste og laveste divisjonen, divisjon D, vil gruppevinner rykke opp til divisjon C ( kilde foballkanalen.com)

Følger for kvalifiseringen til Europamesterskapet i 2020

For å gjøre UEFA Nations League mer spennende for både landslagene og publikum vil turneringen «få» fire plasser til europamesterskapet i 2020.

Det betyr at kvalifiseringen til europamesterskapet kommer til å bety en kamp om 20 plasser og ikke 24 som til mesterskapet i 2016.

De 55 medlemsnasjonene av UEFA kommer her til å bli plassert i ti grupper, fem med fem lag og fem med seks lag. De fire gruppevinnerene fra divisjon A i Nations League er garantert en plass i gruppene med fem lag.

De to beste lagene i hver gruppe er klar for europamesterskapet 2020.

Kvalifiseringen kommer også til å foregå over en kortere tidsperiode, da Nations league stjeler de internasjonale vinduene på høsten 2018.

Kvalifiseringen til europamesterskapet 2020 kommer til å starte i mars 2019 og bli spilt med doble kampdager i mars, juni, september, oktober og november.

Hvordan kvalifisere seg til EURO 2020 via Nations League?

Hver divisjon i Nations League vil få en av de fire gjenværende plassene til europamesterskapet 2020. Fire lag fra hver divisjon som ikke allerede er kvalifisert til mesterskapet vil konkurere i en play-off, spilt mars 2020.

De fire play-off plassene i hver divisjon vil gå til hver av de fire gruppevinnerene. Om de allerede har kvalifisert seg til mesterskapet vil muligheten gå til det nest-best plaaserte laget i hver divisjon.

Om det i en divisjon er mindre enn fire lag som enda ikke er kvalifisert til europamesterskapet i 2020 vil plassen gå til det best plasserte laget i divisjonen under som enda ikke er kvalifisert, osv.

Play-offene vil bestå av to semifinaler (best-rankede lag mot fjerdebest rankede lag, andrebest rankede lag mot tredje rankede lag) spilt på det best-rankede lagets hjemmebane, og en finale der hjemmebane vil bli avgjort ved trekning.

De fire vinnerne, én fra hver divisjon, slår følge med de tjue andre lagene som allerede er klar for mesterskapet via den normale kvalifiseringen.

1. Bulgaria - Norge

Bulgaria spilte VM-kvalik i gruppe med blant annet Frankrike, Sverige og Nederland. Tok fire seire i den gruppen på 10 spilte kamper, samtlige seire ble tatt på hjemmebane og både Sverige og Nederland ble slått, mens det ble 0-1 tap mot Frankrike. Ettmålsseire mot Saudi-Arabia og Kasakhstan og ettmålstap mot Bosnia-Hercegovina på tre spilte landskamper i 2018. Innledet Nations League torsdag med å ta en meget overraskende 2-1 seier borte mot Slovenia. Bozhidar Kraev til daglig hjemmehørende i Midtjylland scoret begge målene.

Norge stod med fire strake seire i betydningsløse privatlandskamper før alvoret tok til hjemme mot Kypros på Ullevaal torsdag. En sterk 1. omgang ga Norge 2-0 til pause og i 2. omgang kontrollerte vi hjem kampen. Slo Island 3-2 borte og Albania 1-0 borte i de to siste landskampene før Nations League.

Vi har lansert Norge som et spill på Langoddsen, men tar med en halvgardering på tippekupongen. UB.

2. Kypros - Slovenia

Kypros stod med svake 0-1-6 på sine sju spilte landskamper før kampen mot Norge der de altså meget fortjent tapte 0-2. 0-0 hjemme mot Montenegro og tap 0-3 borte mot Jordan i de andre spilte landskampene i 2018. Gjorde ikke noe stort vesen av seg i sin kvalifiseringsgruppe til fotball-VM. I gruppe med Belgia, Hellas, Bosnia-Hercegovina, Estland og Gibraltar endte laget opp med 3-1-6. Den eneste seieren utenom de programmessige seirene mot Gibraltar, kom hjemme mot Bosnia (3-2 i august 2017). Men maktet kun 0-0 hjemme mot svake Estland senere i den kvalifiseringen.

Slovenia var sist med i et EM-sluttspill i 2000, men endte da sist i sin gruppe med to poeng. Norge var forøvrig med i samme gruppe og det endte 0-0 i den kampen. Vant 2-0 mot Montenegro i sin siste oppkjøringskamp før Nations League, men hadde ikke bedre enn 0-1-3 på de fire foregående. Var klar favoritt hjemme mot Bulgaria torsdag, men tross stor dominans endte laget opp med å tape 1-2. Svake 1-1-3 på bortebane i VM-kvaliken til 2018 mesterskapet.

Kypros er klart bedre hjemme, mens Slovenia skuffet stort mot Bulgaria. Denne er vrien. Helgardering. HUB.

3. Frankrike - Nederland

Frankrike vant som kjent VM i sommer og trener Didier Deschamps kunne stille med samme startellever borte mot Tyskland i premieren av Nations League torsdag kveld, med et unntak. Førstekeeper Hugo Lloris er ute med skade og han var erstattet av Alphonse Areola (til daglig i PSG). Tyskland var det førende laget på Allianz Arena, men det endte 0-0. Frankrike vant forøvrig fire av sin fem hjemmekamper til VM-kvaliken, men imponerte ikke alltid like mye og presterte faktisk å spille 0-0 hjemme mot Luxembourg. Var forøvrig i gruppe med Nederland da og vant 4-0 hjemme og 1-0 borte.

Den fordums fotballstorheten Nederland tok seg ikke til EM-sluttspill i 2016 og heller ikke VM-sluttspill i 2018. Ronald Koeman har tatt over som landslagssjef. Han åpnet med 0-1 tap mot England i mars, før det ble en overraskende sterk 3-0 seier borte mot Portugal 26. mars. Så to strake 1-1 kamper borte mot hhv Slovakia og Italia i forkant av VM. Spilte så privatlandskamp hjemme mot Peru torsdag. Der kom laget under 0-1, men to scoringer av Memphis Depay sørget for 2-1 seier til Nedeland. Wesley Sneijder spilte sin avsluttende kamp på landslaget mot Peru og er ikke lenger. Virgil van Dijk, Georgino Wijnaldum, Kevin Strootman og Daley Blind var ellers blant de mest kjente i i startoppstillingen. Jesper Cillesen stod i mål. Ex-Liverpool spiller Ryan Babel (fortsatt ikke mer enn 31 år og nå i tyrkiske Besiktas) var forøvrig også med i startoppstillingen.

Frankrike vinner normalt denne om de er nok på. H.

4. Danmark - Wales

Streiken blant de danske spillerne er heldigvis løst og dermed er Åge Hareide tilbake igjen som kampleder til Danmarks første kamp i Nations League. Onsdag kveld spilte som kjent Danmark privatlandskamp borte mot Slovakia med spillere fra de lavere divisjonene fra hjemlig serie og tapte 0-3. Danmark var som kjent med i sommeren VM og tok seg videre fra gruppespillet der, men røk ut direkte i sluttspillet i åttedelsfinalen mot Kroatia (etter straffesparkkonkurranse). William Kvist har gitt seg med landslagsfotball, men ellers har Åge Hareide hele sin VM-tropp inntakt. Normalt pålitelige tipsbladet.dk, tror Åge Hareide stiller med følgende startellever: Danmark (4-2-3-1): Schmeichel - Dalsgaard, Kjær, Jørgensen, Stryger Larsen - Christensen, Delaney - Poulsen, Eriksen, Sisto - Cornelius

Wales gjorde et strålende EM-sluttspill for to år siden og tok seg faktisk helt til semifinale, der det ble 0-2 tap mot Portugal. Men klarte ikke å kvalifisere seg til sommerens VM i Russland etter å ha endt på 3. plass i sin gruppe (bak Serbia og Irland). Wales med 6-0-seier mot Kina, 0-1-tap for Uruguay samt 0-0 mot Mexico etter at Ryan Giggs tok over som landslagssjef. Innledet sin Nations League med en meget imponerende 4-1 seier hjemme mot Irland torsdag kveld. I den kampen leverte både Gareth Bale og Aaron Ramsey varene, mens 17-åringen Ethan Ampadu (Chelsea) fikk sjansen fra start av Giggs og midtbanespilleren var god.

Wales imponerte mot Irland, men bortebane er naturligvis noe helt annet. Vi tror ikke hjemmesterke Danmark taper denne. Dette blir trolig jevnt og vi står på en ugardert poengdeling her. U.

5. Georgia - Latvia

Et realt "tungvektsmøte" i Nations League divisjon D, og gruppe 1. Begge disse spilte sin første gruppekamp torsdag.

Georgia innledet med en sterk 2-0 seier borte mot Kasakstan. Hadde tre strake seire (mot hhv Litauen, Estland og Malta) før det ble det skuffende 0-1 tap borte mot Luxembourg i de fire spilte privatlandskampene i 2018 før nations League tok til. I forrige VM-kvalifisering endte vertene nest sist i gruppen sin uten at man vant en eneste kamp.

Latvia har lenge slitt tungt og etter 1-2-13 på 16 kamper og 0-1-tap for Gibraltar var det slutt for sjef Aleksandrs Starkovs. Mixu Paatelainen tok over og åpnet med 1-0-seier mot Estland og 1-1 mot Litauen i sommerens Baltic Cup før det ble 1-3-tap for Aserbajdsjan sist. Innledet Nations League med skuffende svake 0-0 hjemme mot meget svake Andorra.

Dette blir ikke målrikt, så er spørsmålet om Latvia klarer å stå imot. Vi tror på hjemmeseier. H.

6. Makedonia - Armenia

Dette er også en kamp fra divisjon D, men denne er fra gruppe 4.

Makedonia er ubeseiret på sine syv siste landskamper. 0-0 mot Finland og 1-1 mot Aserbajdsjan i årets to eneste treningskamper før Nations League. Innledet denne med å vinne 2-0 borte mot Gibraltar torsdag og evigunge Goran Pandev (35 år) er fortsatt med. Han spiller som kjent fortsatt i Serie A og Genoa. Makedonia var forøvrig i gruppe med Spania, Italia, Albania, Israel og Liechtenstein i VM-kvaliken og endte opp med 3-2-5 der. Ettmålstap mot Spania, Italia og Israel på hjemmebane, mens det ble 1-1 mot Albania og komfortable 4-0 mot Liechtenstein.

Armenia på sin side var i gruppe med Polen, Danmark, Montenegro, Romania og Kasakhstan. Endte opp med sju poeng (2-1-7). Kun ett poeng på de fem spilte bortekampene, det kom mot Kasakhstan (1-1). Innledet Nations League med 2-1 seier hjemme mot Liechtenstein.

Makedonia bør utnytte hjemmebanefordelen. H.

7. Liechtenstein - Gibraltar

Liechtenstein med 0-3-18 på 21 landskamper før det ble 2-1-seier mot Qatar i siste kamp i 2017. I år står vertene med tap for Andorra og Færøyene i to treningskamper i slutten av mars (kilde Tipsavisen.no). Innledet Nations League med 1-2 tap borte mot Armenia. Her ble midtstopperen Michele Polverino utvist kvarteret før slutt og han soner følgelig karantene søndag.

Gibraltar har ansatt Julio César Ribas som ny landslagssjef. Etter 0-1-23 på 24 landskamper ble det 1-0-seier i en treningskamp mot Latvia i slutten av mars. Innledet Nations League med 0-2 tap hjemme mot Makedonia torsdag. Har spilt 13 bortekamper siden landet ble med i UEFA. 1-1 mot Estland i den aller første (26. mai 2014). De tolv øvrige er alle tapt tildels med betydelige sifre.

Gibraltar er nok kommet seg litt med økende erfaring, men Liechtenstein ryker ikke på en smell her. HU.

8. Tyskland - Peru

Privatlandskamp som spilles på Rhein-Neckar Arena i Tyskland.

Tyskland med et katastrofalt VM bak seg og kom seg ikke engang videre fra gruppespillet. Leroy Sane er tilbake i troppen, mens Sami Khedira er borte. Innledet Nations League torsdag med å spille 0-0 hjemme mot Frankrike og trener Joachim Löw stilte med en ellever ganske lik det han hadde i Russland. Tyskland dominerte den kampen, men måtte altså nøye seg med 0-0.

Peru var med et meget positivt bekjentskap i sommeren fotball-VM. Men tapte altså åpningskampen sin mot Danmark 0-1 og tapte også 0-1 mot Frankrike. Dermed hjalp det ikke at laget slo Australia 2-0 i den siste gruppespillkampen. Spilte privatlandskamp mot Nederland i Amsterdam torsdag og tapte der 1-2. Startoppstillingen i den kampen var ganske identisk med laget mot Australia, men Paulo Guerrero er ikke med i troppen.

Tyskland trenger en seier igjen og var tidvis gode mot Frankrike torsdag. H.

9. Extremadura - Granada

De tre neste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra spansk Segunda, altså nest øverste nivå i Spania. I denne divisjonen er det totalt 22 lag. De to øverste rykker direkte opp, mens lagene fra 3. plass til 6. plass går til playoff. De fire nederste lagene rykker direkte ned. Vi er nå i gang med den fjerde serierunden.

Nyopprykkede Extremadura (12-3-4 på hjemmebane i opprykkssesongen) har innledet med kun ett poeng på sine tre første seriekamper. Det poenget kom borte mot Oviedo i seriepremieren (1-1). Deretter ble det 0-1 i den eneste spilte hjemmekampen mot Deportivo La Coruna, mens det sist helg ble 0-2 tap borte mot Sporting Gijon. Her ble Marcelo Djalo utvist etter 62 minutter, på stillingen 0-0.

Granada rykket ned fra La Liga etter sesongen 2016/17. Endte helt sist da. Endte på 10. plass i sin første sesong i Segunda igjen. Hadde da knallsterke 14-4-3 på hjemmebane, men sørgelige 3-6-12 på bortebane. Vant faktisk ingen bortekamper i nedrykkssesongen fra La Liga (0-4-15) og hadde meget svake 4-4-15 i La Liga sesongen før på bortebane, så Granada er ikke laget som briljerer på bortebane. Er ubeseiret på de tre første seriekampene. 0-0 borte mot Elche i seriepremieren, deretter 1-1 hjemme mot Lugo og sist helg kom sesongens første trepoenger med 2-0 hjemme mot Osasuna.

Nyopprykkede Extremadura kan ta sin første seier for sesongen her. Vi helgarderer. HUB.

10. Cordoba - Alcorcon

Cordoboa er i gang med sin fjerde strake sesong i Segunda, etter nedrykket fra La Liga våren 2015. Endte på 5. plass sesongen 2015/16, deretter ble det 10. plass sesongen 2016/17, mens laget endte på 16.plass forrige sesong. Da hadde laget variable 10-4-7 på hjemmebane. Kun ett poeng er tatt på sesongens første tre seriekamper, det poenget kom hjemme mot Numancia i seriepremieren (3-3). Deretter det blitt 2-4 tap hjemme mot Oviedo, og sist helg røk laget 0-3 borte mot Albacete.

Alcorcon er i gang med sin niende strake sesong i Segunda. Tok seg til playoff både i sesongen 2011/12 og 2012/13, men har de siste sesongene vært en middelhavsfarer i divisjonen. Endte på 13. plass forrige sesong og hadde da 5-6-10 på bortebane.

4-1-3 på de åtte siste tilsvarende oppgjørene. Cordoba er naturlige favoritter her og vi nøyer oss med halvgardering. HU.

11. Deportivo La Coruna - Sporting Gijon

Etter tre strake sesonger i La Liga, måtte Deportivo ta den tunge veien ned til Segunda etter vårens nedrykk. Har faktisk innledet serien med tre strake bortekamper og er ubeseiret foran sesongens første hjemmekamp. 1-1 borte mot Albacete i seriepremieren, deretter 1-0 seier mot nyopprykkede Extremadura og sist helg ble det 2-2 borte mot Tenerife.

Sporting Gijon har vært litt og ned fra La Liga det siste tiåret. Rykket ned fra La Liga etter sesongen 2016/17 og endte på 4. plass i Segunda forrige sesong. Var altså i playoff, men røk 1-3 borte og 1-2 hjemme mot Valladolid som tok seg opp til La Liga. Innledet denne sesongen med 1-1 borte mot Alcorcon, men har så tatt to strake hjemmeseire, 2-0 seire mot både Gimnastic og Extremadura.

2-3 i 2015/16-sesongen og 2-1 i 2016/17-sesongen i de to siste tilsvarende mellom lagene. Begge de kampene ble spilt i La Liga.

Deportivo La Coruna spiller altså sesongens første hjemmekamp søndag og bør unngå tap til tross for kvalifisert motstand. HU.

12. Örgryte - Öster

Den siste kampen på søndagskupongen er fra Superettan. Her er det spilt 21 serierunder og det skal spilles 30 totalt. De to øverste lagene rykker direkte opp i Allsvenskan, mens laget på 3. plass får spille kvalik. De to nederste rykker direkte ned, mens lagene som endre fjerde og tredje sist må ut i kvalik.

Örgryte står med totalt 30 poeng og har 11 poeng opp til AFC Eskilstuna på kvalikplass, og 11 poeng ned til Varbergs som ligger fjerde sist. Ustabile 4-2-4 hjemme i Gøteborg. Formen er svak med kun en seier på de ti siste seriekampene (1-4-5).

Öster står med 31 poeng og er altså poenget foran søndagens motstander. Opp til AFC Eskilstuna på kvalifiseringsplassen til opprykk er det ti poeng. Solide 7-0-4 på bortebane, mens laget kun har maktet å vinne to hjemmekamper (2-4-4). Formen viser solide 6-2-2 på de ti siste seriekampene.

Det endte 1-1 i tilsvarende møte forrige sesong. Åpent. HUB.

