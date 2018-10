Søndagskupong med høyinteressante Eliteserie-kamper

Søndagens tippekupong byr på seks kamper fra Eliteserien, Premier League-kampen mellom Everton og Crystal Palace, fire kamper fra OBOS-ligaen og avsluttes med en kamp fra Serie A. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 1,2 mill på søndagskupongen. Innleveringsfristen er kl 16.55. Under kampanalysene finner du hhv vårt 96-rekkers forslag og vårt 432-rekkers forslag.

1. Everton - Crystal Palace

Søndagens eneste Premier League-kamp innleder tippekupongen denne søndagen.

Brukbar sesongstart for Everton som står med 12 poeng og rekken 3-3-2 på sine åtte første seriekamper. Bortetap mot Arsenal og et mer overraskende 1-3 tap hjemme for West Ham er kampene som er tapt.To strake seire før landslagspausen og som vanlig har laget innledet bra på Goodison Park. To seire og en poengdeling utenom tapet for West Ham. Meget sterke 10-4-5 på hjemmebane forrige sesong. Stopperkjempen Yerry Mina er endelig klar for sin debut etter tre måneder ute med skade. Andre Gomes er tilgjengelig igjen etter hamstringsskade, det samme gjelder for Phil Jagielka.

Crystal Palace har ikke fått den beste seriestarten og faktisk tapt fem av sine åtte første seriekamper. Hjemme på Selhurst Park har faktisk laget til gode å score mål og kun tatt ett poeng på de fire første. Det har gått bedre på bortebane der to av lagets fire kamper er vunnet. Står med totalt sju poeng. Wilfried Zaha er usikker etter å ha fått seg en smell på landslagsoppdrag. Joel Ward og Jonny Williams er begge fortsatt ute.

2-2-2 på de seks siste tilsvarende på Goodison. Everton er på tur nå og vi spiller denne sikker. H.

2. Stabæk - Brann

Det gjenstår fem serierunder for alla lagene som skal i aksjon i Eliteserien søndag. Stabæk ligger på direkte nedrykk før helgens runde med sine 24 poeng. Men det skiller kun to poeng opp til både kvalikplassen og sikker plass. Formen er ikke så aller verst med 2-3-2 på de sju siste seriekampene. Hjemme på Nadderud har det ikke vært nedrykkstakter til nå, der er tallene 5-5-2. Men med fattige fire poeng på 13 spilte bortekamper, blir det som kjent fort trøbbel. Søndag må Aboukakar Keita sone karantene for gule kort, mens Hugo Vetlesen trolig mister kampen grunnet ankelskade. Vadim Demidov rekker muligens kampen.

Til tross for godkjente 2-2-1 på sine fem siste seriekamper, har Brann likevel misbrukt muligheten til å komme seg helt opp i ryggen på Rosenborg i denne perioden. To skuffende poengdelinger mot hhvv Sandefjord og Lillestrøm i de to siste hjemmekampene er fire forspilte poeng og 1-2 tapet borte for Tromsø var rett og slett en svak kamp fra Brann. Har Rosenborg hjemme i neste serierunde, og skal det bli litt spenning før den kampen, er søndagens bortekamp en "must win" kamp for Brann. Men Brann har altså tapt tre av sine fire siste bortekamper. Samuel Sahin-Radlinger er på vei tilbake, men ikke klar til denne. Bismar Acosta er friskmeldt og Ruben Kristiansen er fortsatt ute.

4-3-1 på de åtte siste tilsvarende i Bærum. Denne er åpen og kan gå alle veier. HUB.

3. FK Haugesund - Odd

Etter en svak periode med tre tap på rad, avsluttet Haugesund med to strake seire før landslagspausen. Det betyr at laget er på 4. plass før helgens runde. Det skiller tre poeng opp til Molde på 3. plass (som har en kamp mer spilt) og fem poeng opp til Brann på 2. plass. Solide 7-2-3 hjemme på Haugesund stadion. Keeper Per Kristian Bråtveit er friskmeldt. Frederik Gytkjær er også tilbake etter noen ukers skadefravær.

Odd står uten tap på sine 10 siste seriekamper (5-5-0), men det er for langt opp til medaljekampen. Står med 37 poeng og ligger på 6. plass og har før denne runden ni poeng opp til Molde på 3. plass. 3-4-5 er ikke allverdens til bortetall. Elba Rashani og Bilaj Nije er begge på skadelisten.

1-0-3 på de fire siste tilsvarende i Haugesund. Vi hensyntar den statistikken og helgarderer. HUB.

4. Lillestrøm - Rosenborg

Høyinteressant kamp på Åråsen og i likhet med Brann, skal altså Rosenborg ut i bortekamp mot et lag som kjemper for tilværelsen i Eliteserien. Lillestrøm fikk med seg et meget viktig poeng fra Bergen sist og har tatt sju poeng på de tre siste seriekampene. Er på samme poengsum som Start som ligger på kvalikplassen, men LSK har bedre målforskjell. Lillestrøm har kun to tap på sine 12 kamper på Åråsen denne sesongen, men kun fire seire (4-6-2). Lillestrøm skal ha tre av sine fem siste på hjemmebane og har et berettiget håpom å berge plassen. Lillestrøm har ingen nye skader eller karantener fra sist, så får vi se om Erling Knudtzon kan være tilbake.

Rosenborg har kun tatt ett poeng på sine to siste seriekamper, men i samme periode har Brann også kun tatt ett poeng. Dermed leder Rosenborg fortsatt serien med fire poeng når det gjenstår fem serierunder. Tre av disse er på bortebane og ingen av de bortekampen er mot enkel motstand. 8-1-3 totalt på bortebane. Med mannskapet ser det dog bedre ut enn på lenge og både Pål Andre Helland, Nicklas Bendtner og Anders Trondsen er friskmeldte.

Rosenborg har hatt et meget bra tak på Lillestrøm på Åråsen og vunnet de fem siste. Men i år er forutsetningene annerledes. Vi helgarderer. HUB.

5. Ranheim - Bodø/Glimt

Nyopprykkede Ranheim har tatt Eliteserien med storm og fem serierunder før slutt ligger laget på en oppsiktsvekkende sterk 5.plass. Har mer eller mindre havarert på bortebane utover sesongen og 0-2 tapet borte mot Odd sist, var lagets sjette bortetap på de åtte siste bortekampene.Hjemme i Trondheim går det meget bedre og der viser tallene 7-3-2. Står med 38 poeng, men har for langt opp til eventuell medaljekamp. Toppscorer Mads Reginiussen må sone karantene for gule kort.

Kun ett poeng og tre ettmålstap på rad for Bodø/Glimt på de fire siste seriekampene, har sendt laget rakt inn i nedrykkskampen. Kun ett poeng skiller ned til Lillestrøm og Start før denne runden. Hadde fortjent poeng borte mot Haugesund nest sist og hadde fortjent poeng hjemme mot Molde sist, men endte opp med å tape begge. Svake 2-5-5 på bortebane. Forsvarsspilleren Isidoro må sone karantene, mens forsvarskollega Thomas Jacobsen er ute med lårskade. Også Jose Angel soner karantene.

Ranheim vant tilsvarende kamp i OBOS-ligaen forrige sesong med 2-1. Nå må Ranheim unnvære viktige Reginiussen, mens Glimt helst bør gå for tre poeng. HB.

6. Tromsø - Start

Ustabile Tromsø gikk fra en strålende hjemmekamp mot Brann og seier 2-1, til årsverste og 1-5 tap borte mot Kristiansund sist. Står med 33 poeng og har sju poeng ned til trøbbel. Solide 7-2-3 hjemme på Alfheim. Det er ingen nye skader eller karantener for Tromsø.

Mot spillets gang sikret Start tre meget viktige poeng hjemme mot Sarpsborg 08 sist da Mathias Bringaker scoret seiersmålet to minutter før slutt. Det var lagets tredje seier på de fire siste seriekampene. Ligger likevel på kvalikplassen med 26 poeng, men kun målforskjellen skiller opp til sikker plass. Har Molde og Rosenborg i sine to siste hjemmekamper og en tøff bortekamp mot Haugesund i en av de gjenstående bortekampene. Skrekkelige 1-3-8 på bortebane.

Tromsø fjerner alt som heter prat om nedrykksstrid med seier søndag og bortesvake Start skal være overkommelige. Vi bruker Tromsø som en våre sikre på søndagens tippekupong. H.



7. Vålerenga - Kristiansund

Variable 3-1-2 på de seks siste seriekampene for Vålerenga som er havnet i ingenmannsland i sesonginnspurten. Står med 37 poeng og har for langt opp til medaljekamp. Solide 6-4-2 hjemme på Intility. Erik Israelsson er høyst usikker, ellers skal det ikke være nye skader eller karantener for hjemmelaget.

Kristiansund feide Tromsø av banen sist og ga seg ikke før det stod 5-1. Er på plassen bak Vålerenga på tabellen og skal være rimelig sikre med sine 34 poeng. Har tatt 22 av 34 poeng hjemme, borte er tallene moderate 3-3-6. Både Aliou Coly og Stian Aasmundsen er tilbake etter karantene.

Vålerenga har vært gode på hjemmebane denne sesongen og vant tilsvarende oppgjør 1-0 i fjorårssesongen. Vålerenga får tillit som en våre sikre. H.

8. Levanger - Florø

De fire neste kampene på søndagskupongen er alle fra OBOS-ligaen. Her er det spilt 26 serierunder og det betyr at det gjenstår fire serierunder.

Levanger har 11 poeng opp til Notodden på kvalikplassen og selv om de da skulle vinne sine resterenden fire kamper, så er de avhengig av at Notodden som har mye bedre målforskjell taper alle sine fire siste. Med tanke på at Levanger blant annet har bortekamp igjen mot Aalesund virker det helt usannsynlig. Levanger har faktisk kun vunnet en hjemmekamp (1-2-9), men tok et overraskende bortepoeng mot Jerv sist (0-0).

Florø ligge nest sist, men har fortsatt et berettiget håp om ihvertfall å klare kvalikplassen. Står med 24 poeng og har kun to poeng opp til Notodden på denne, mens det er seks poeng opp til Åsane på sikker plass. Møter nettopp Notodden borte i nest siste serierunde, og har Åsane hjemme i neste runde. Avslutter med hjemmekamp mot Mjøndalen i siste serierunde og på det tidspunktet er det ikke usannsynlig at Mjøndalen allerede kan ha sikret direkte opprykk. Florø har kun vunnet to bortekamper denne sesongen, men verd å merke seg at disse to har kommer i løpet av de fire siste bortekampene.

Uavgjort gagner ingen i denne kampen, si nøyer oss med halvgardering. HB.

9. Mjøndalen - Jerv

Mjøndalen har stø kurs mot direkte opprykk, selv om laget måtte nøye seg med ett poeng og 2-2 i den vanskelige bortekampen mot Ull/Kisa i forrige serierunde. Viking på 3. plass tapte nemlig sin hjemmekamp mot Tromsdalen og dermed økte avstanden ned til Viking til fire poeng. I nest siste serierunde tar Mjøndalen imot nettopp Viking på Isachsen stadion. Mjøndalen står med sterke 7-3-0 på de ti siste seriekampene og 6-6-1 totalt på hjemmebane.

Jerv står med 34 poeng og har således åtte poeng ned til Notodden på kvalikplass. Mye skal gå galt om Jerv havner i nedrykksstriden. Sterke 1-1 borte mot Aalesund i forrige bortekamp, ditto skuffende 0-0 hjemme mot tabelljumbo Levanger sist. Moderate 3-4-6 på bortebane.

3-0 i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Mjøndalen får tillit som en våre sikre på søndagens tippekupong. H.

10. Notodden - Strømmen

Notodden ligger på kvalikplass når det gjenstår fire serierunder og står med 26 poeng. Opp til Åsane på sikker plass er det fire poeng. Har dog et klart overkommelig program i de tre neste serierundene og kan klare å unngå kvalik. Men da må laget begynner å vinne fotballkamper igjen. Kun to poeng er tatt på de sju siste seriekampene og samtlige tre hjemmekamper er tapt i denne perioden.

Med fem seire på de seks siste seriekampene og 15 poeng i denne perioden, har Strømmen nesten tatt samme antall poeng som de gjorde på sine 20 første seriekamper. Står med 31 poeng og unngår laget tap søndag, blir det nok ikke nedrykke denne gangen heller. Har vunnet to av de tre siste på bortebane, men jevnt over vært meget svake på bortebane denne sesongen (3-1-9).

Notodden må gå for seier og her skal det være minst sjanse for uavgjort. HB.

11. Sandnes Ulf - Nest Sotra

Sandnes Ulf åpnet sesongen strålende med 4-3-0 på de sju første seriekampene. Så ble det kun fire poeng på de åtte neste seriekampene. Nå er laget ett av de største formlagene i OBOS-ligaen og Ulf er uten tap på sine sju siste seriekamper (4-3-0). Ligger på 7. plass med 38 poeng og har kun ett poeng opp til Ull/Kisa på siste playoffplass. Solide 7-3-3 hjemme i Sandnes.

Nest-Sotra tok sin tiende seier for sesongen da Notodden ble slått 1-0 for 14 dager siden. Står med 35 poeng og har garantert berget plassen. Samtidig er det kun fire poeng opp til playoff. Variable 5-3-5 på bortebane, men har altså slått både Aalesund og Viking og spilt 3-3 mot Mjøndalen på reisefot.

Sandnes Ulf blir stor favoritt, men Nest-Sotra har vunnet mot topplagene borte. HB.

12. Fiorentina - Cagliari

Den siste kampen på søndagens tippekupong er hentet fra Serie A. Her er det spilt åtte serierunder. Hjemmesterke Fiorentina har ikke fornektet seg denne sesongen heller. Samtlige fire hjemmekamper er vunnet og som vanlig sliter laget på bortebane. Der er det kun blitt ett poeng på de fire første. Danske Christian Nørgaard er eneste spiller på skadelisten for Fiorentina, men han har heller ikke spilt denne sesongen.

Cagliari har innledet som forventet og står med 9 poeng etter rekken 2-3-3 på sine fire første seriekamper. Er som vanlig sterkest hjemme på Sardinia der laget er uten tap på de fire første seriekampene (1-3-0). Borte har laget slått Atalanta 1-0, de tre øvrige bortekampene er alle tapt. Velkjente Ragnar Klaven (seks seriekamper fra start), forsvarskollega Darijo Srna (sju seriekamper fra start) og spissen Diego Farias (tre seriekamper fra start) er alle uaktuelle for Cagliare til søndagens kamp.

Det står faktisk 1-0-2 på de tre siste tilsvarende i Firenze. Cagliari har tunge fravær i forsvaret og Fiorentina bør ha flotte muligheter til å ta sin femte strake hjemmeseier for sesongen søndag kveld. H.

