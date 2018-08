Søndagskupong med sju kamper fra Eliteserien

Søndagens tippekupong består av en kamp fra Premier League, sju kamper fra Eliteserien og fire kamper fra OBOS-ligaen. Bonuspotten ble som kjent delt ut lørdag og hva som ligger i denne potten til søndagens tippekupong, blir først klart sent lørdag kveld. Innleveringsfristen er kl 16.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på søndagskupongen.

1. Brighton - Manchester United

Ingen god seriepremiere for Brighton som røk 0-2 borte for Watford. Klarte seg ganske fint i etter opprykket fra Championship i fjorårssesongen og endte på 15. plass med totalt 40 poeng og hadde god klaring til nedrykkstriden. Tok 29 (7-8-4) av sine totalt 40 poeng på hjemmebane da. Kun Manchester City, Liverpool, Chelsea og Leicester vant bortekampene sin mot Brighton forrige sesong. Rutinerte Bruno måtte ut med skade i seriepremieren og ellers er også Florin Andone ute med skade. Nysigneringene Yves Bissouma og Alireza Jahanbakhsh startet begge på benken mot Watford, men kan få startplass søndag.

Manchester United ble forært et straffespark av Leicester allerede etter tre minutter i sin seriepremiere på Old Trafford forrige fredag og ga deretter fra seg initiativet til Leicester. Men slapp sjelden til bortelaget til sjanser og scoret 2-0 snaue ti minutter før slutt. Det var en ok premiere av United, men heller ikke mer. Jesse Lingard, Nemanja Matic og Antonio Valencia er alle tilbake i trening, men ikke aktuell søndag. Romelu Lukaku startet på benken mot Leicester, men er trolig tilbake i startoppstillingen til denne kampen.

Brighton vant tilsvarende oppgjør med 1-0 forrige sesong. Det var i den tredje siste serierunden, og på et tidspunkt av sesongen der United ikke hadde noen ting å spille for. Tid for revansje nå, tror vi og lar Manchester United stå ugardert på søndagskupongen. B.

2. Vålerenga - Tromsø

Etter forrige helgs resultater i Eliteserien, har det tilspisset seg ytterligere i både gullstriden og medaljestriden og mellom Brann på 1. plass og Sarpsborg 08 på 5. plass skiller det kun ett poeng.

Dog er det svært lite som tyder på at Vålerenga kan blande seg inn i medaljestriden. Til tross for en bra spillemessig prestasjon endte Vålerenga opp med å tape 0-1 borte for Haugesund mandag kveld. Det er ingen tvil om at Vålerenga minst hadde fortjent ett poeng i den kampen. Ingen seire på de seks siste seriekampene nå og kun tre poeng er tatt i denne perioden (0-3-3). Beholdt sin 9. plass med totalt 24 poeng og har dermed ti poeng opp til Haugesund når det står igjen 12 serierunder i Eliteserien. Står med svært moderate 3-4-1 hjemme på Intility. Sam Johnson er fortsatt ute, men nyankomne Mohammed Abu er aktuell. Stopperkjempen Felipe Carvalho er usikker.

Også Tromsø er i ferd med å spille seg ut av medaljekampen. Etter en veldig god periode på før VM-pausen, har Tromsø nå gått på tre strake tap. Tapte riktignok ufortjent hjemme mot Haugesund nest sist, men tapte ikke ufortjent borte mot tabelljumbo Sandefjord sist fredag. Står dermed fortsatt med 26 poeng på 7. plass og har åtte poeng opp til Haugesund på 3. plass. 2-1-6 totalt på bortebane som fortsatt underpresterer på reisefot. Simen Wangberg er tilbake etter endt karantene, mens Robert Taylor er tilbake etter sykdom fra sist.

7-1-0 på de åtte siste tilsvarende i Oslo, poengdelingen kom forrige sesong. Vålerenga kan få sin første seier siden 26. mai her og skal stå som ganske klare favoritter. H.

3. Brann - Sarpsborg 08

Etter det ydmykende 1-5 tapet borte mot Molde sist søndag, er det fulltu fyr i gullkampen i Eliteserien. Men i og med at Rosenborg kun fikk med seg ett poeng fra sin hjemmekamp mot Stabæk er fortsatt Brann i føringen i Eliteserien, ett poeng foran Rosenborg. Brann har sju av sine tolv gjenstående seriekamper i Bergen, deriblant Rosenborg. Rune Soltvedt og Brann hadde et meget aktivt overgangsvindu og både Ruben Yttergård Jensen, Thomas Grøgård, Daouda Samba og Christian Eggen Rismark er nye i troppen og klare til kamp søndag. Ruben Kristiansen er ute med skade og det betyr garantert at Thomas Grøgård får sin Brann-debut søndag. Så får vi hvor mange av de øvrige nykommerne Lars Arns Nilsen finner plass til i startoppstillingen søndag. Brann står med sterke 5-2-1 på sine åtte første hjemmekamper.

Sarpsborg 08 tok seg meget overraskende videre til Europa League-playoff etter å ha slått Rijeka 1-0 borte torsdag kveld. Førstkommende torsdag venter hjemmekamp mot israelske Maccabi Tel Aviv. Til tross for at Europa League-suksessen, har også laget gjort det veldig bra i Eliteserien i det siste og tatt ti poeng på de fire siste seriekampene og laget står med tre strake seire. Ligger på 5. plass med 32 poeng og har ikke mer enn fem poeng opp til serieleder Brann. Ole Jørgen Halvorsen er tilbake etter karantene og trener Geir Bakke har stort sett skadefritt mannskap til disposisjon. Totalt 3-3-2 på bortebane, men har verken møtt Brann, Rosenborg eller Molde på bortebane hittil.

Det står faktisk 1-0-2 på de tre siste tilsvarende i Bergen og det gjør at vi helgarderer søndagens toppkamp på Brann stadion. HUB.

4. Kristiansund - Rosenborg

Ustabile 2-2-2 på de seks siste seriekampene for Kristiansund, som ligger på 8. plass med totalt 24 poeng. Laget har dermed ni poeng ned til kvalikplassen og ser ut til å klare seg fint også denne sesongen. 2-2-0 på de fire siste hjemmekampene, en av de seirene kom mot Molde. Totalt 4-3-2 på hjemmebane. Daouda Bamba er som kjent solgt til Brann denne uken. Flamur Kastrati er hentet inn som erstatter.

Rosenborg kunne altså overtatt serieledelsen dersom laget hadde slått Stabæk hjemme forrige søndag. Men det var ingenting å si på at Stabæk fikk med seg poeng fra Lerkendal. Ett poeng skiller opp til Brann når 12 serierunder gjenstår. Torsdag venter første playoffoppgjør i Europa League hjemme mot Shkendija. RBK har totalt 6-1-2 på bortebane i Eliteserien. Både Anders Konradsen og Pål Andre Helland var med igjen borte mot Cork torsdag og skadeprobleme er færre nå.

Det endte 3-3 i fjorårets tilsvarende seriekamp i Kristiansund. Rosenborg er naturligvis klare favoritter, men ikke helt utenkelig at hjemmesterke Kristiansund kan få med seg ett poeng også denne sesongen. UB.

5. Lillestrøm - FK Haugesund

Ni strake seriekamper på rad uten seier for Lillestrøm nå, men prestasjonene har likevel ikke vært så verst. Var best hjemme mot Molde i forrige hjemmekamp og fikk en meget fortjent utligning i sluttminuttene der (2-2). Sit søndag hang laget veldig godt med, men fikk Frode Kippe utvist etter drøye halvtimen og måtte tåle 0-2 tap. Hjemme på Åråsen står LSK med kun ett tap på ni kamper, men samtidig med kun to seire (2-5-1). Kippe soner karantene søndag, ellers er det ikke rapportert om øvrige fravær.

Haugesund skal si seg meget fornøyd med at de klarte å vinne mandagens hjemmekamp mot Vålerenga og vant også mot spillets gang nest sist borte mot Tromsø. Tre strake seire nå og laget er altså helt oppe på 3. plass med totalt 34 poeng, kun fire poeng bak serieleder Brann. Sterke 5-2-2 på bortebane, men røk 1-2 for svakt plasserte Stabæk i nest siste bortekamp. Talentfulle Tobias Svendsen er innleid fra Molde og Haugesund har ingen vesentlige fravær til søndagens kamp på Åråsen.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende på Åråsen. Vi har en veldig god magefølelse for at LSK tar en meget etterlengtet trepoenger søndag. HU.

6. Ranheim - Sandefjord

Det har vært nedadgående kurve for nyopprykkede Ranheim den siste tiden og laget står med 2-1-3 på de seks siste seriekampene. Hevet seg dog betydelig til forrige helgs bortekamp mot Start og fikk med seg ett fortjent poeng fra Kristiansand. Ligger uansett på en sterk 6. plass med totalt 30 poeng og har kun fire poeng opp til Haugesund på bronseplass. Sterke 6-1-2 hjemme i Trondheim, kun topplagene Brann og Rosenborg har reist herfra med full pott. Forsvarssjef Christian Eggen Rismark gikk til Brann denne uken. Ellers skal det ikke være nevneverdige mannskapsproblemer.

Sandefjord tok sin første trepoenger siden andre serierunde, da laget meget fortjent slo Tromsø 1-0 hjemme sist helg. Laget har vært i klar bedring den siste tiden, så overraskende var det ikke. Med den seieren har laget nå 5 poeng opp til Stabæk på kvalikplassen. Enric Valles er klar igjen etter karantene, mens Fitim Azemi er ankommet på lån fra Vålerenga. Flamur Kastrati er solgt til Kristiansund. 1-2-6 totalt på bortebane.

Ranheim har vist variable takter i det siste, mens Sandefjord er i klar fremgang. Til tross for Sandefjords elendige bortestatistikk helgarderer vi denne. HUB.

7. Stabæk - Molde

På ti bortekamper har nedrykkstruede Stabæk fortsatt ikke vunnet og kun tatt tre poeng. Det ene poenget tok laget borte mot Rosenborg forrige søndag og det var et fortjent poeng. I og med at Start på samme poengsum også spilte uavgjort sist helg, er det fortsatt fordel Stabæk på målforskjellen. Og kun målforskjellen som skiller opp til Lillestrøm på samme poengsum og sikker plass. Det har gått vesentlig bedre for Stabæk hjemme på Nadderud med 3-3-2 totalt. Filip Valencic og Aboubakar Keita er nye i troppen, men trener Henning Berg gjør neppe noen endringer på et skadefritt Stabæk-lag.

Molde valset over Brann forrige søndag og vant 5-1, torsdag kveld valset laget over skotske Hibernian og tok seg til Europa League-playoff. Og der venter første kamp borte mot Zenit førstkommende torsdag. I Eliteserien har Molde avansert til 4. plass og etter søndagens seier, er avstanden opp til Brann redusert til 5 poeng. Dog har ikke Molde bedre enn 2-3-3 på bortebane og laget levert en slett forestilling mot Lillestrøm i forrige bortekamp (2-2). Vegard Forren pådro seg sesongens fjerde gule kort mot Brann og soner følgelig karantene søndag. Ellers skal det ikke noen fravær for Molde.

2-0-2 på de fire siste tilsvarende i Bærum. Stabæk kan uten tvil ta alle poengene søndag. Vi tar med alle tegn. HUB.

8. Strømsgodset - Start

Det har vært klar bedring for Strømsgodset den siste tiden og laget står med kun ett tap på de sju siste seriekampene (3-3-1). Kom flott tilbake borte mot Odd sist søndag etter å ha lagt under 0-2 og fikk med seg ett fortjent poeng. Står med totalt 21 poeng og har en "mil" opp til medaljekampen. 4-2-3 totalt hjemme på Marienlyst. Godset har ingen spesielle fravær.

Start måtte nøye seg med ett poeng og 0-0 hjemme mot Ranheim sist søndag og er fortsatt på direkte nedrykksplass med sine 15 poeng. Det skiller dog kun målforskjell til Lillestrøm på sikker plass. 14 av 15 poeng er tatt hjemme i Kristiansand. På bortebane har Start kun maktet å score tre mål på 8 kamper og kun tatt ett poeng (0-1-7). Adeleke Akinyemi og Ibrahim Mensah ble hentet til Start denne uken, begge er spisser, men det er usikker om disse er aktuelle for startoppstillingen søndag.

Strrømsgodset har vært klart forbedret i det siste og bortesvake Start bør være overkommelig motstand. H.

9. Jerv - Sandnes Ulf

De fire siste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra OBOS-ligaen og vi starter med et oppgjør mellom to formløse lag.

Etter en bra periode tidligere i sommer, står nå Jerv med seks strake seriekamper uten seier. Kom i det minste tilbake fra 0-2 borte mot Nest Sotra forrige søndag og to scoringer fra veteranen Glenn Andersen berget ett poeng. Ligger på 12. plass med totalt 22 poeng og har ikke mer enn sju poeng ned til Strømmen på kvalikplass. Er normalt gode hjemme i Grimstad og står med kun ett hjemmetap denne sesongen (3-4-1).

Total kollaps har det blitt for Sandnes Ulf som innledet sesongen med 4-3-0 på de sju første seriekampene. Kun en seier har det blitt på de ti siste seriekampene (1-2-7) og laget er i fritt fall. Har falt helt ned til 11.plass og står med 23 poeng og har nå seks poeng opp til den siste kvalikplassen. Meget svake 1-3-5 på bortebane.

Det står 2-1-0 på de tre siste tilsvarende i Grimstad og Jerv taper neppe denne gang heller. HU.

10. Kongsvinger - Notodden

Mark Dempsey har fått en bra start som Kongsvinger-trener og laget stod med tre strake seire, før bortekampen mot HamKam sist søndag. Der endte det med 3-1 seier til HamKam. KIL beholdt dog sin 6. plass og den siste playoffplassen og står med 29 poeng. Fem seire på de seks siste hjemmekampene.

Nyopprykkede Notodden varierer i prestasjonene og står med 3-1-4 på de åtte siste seriekampene og 7-3-9 totalt. Ligger på 8. plass med totalt 24 poeng og har bra klaring til nedrykksstriden med åtte poeng ned til Strømmen på kvalikplassen. Er dog noe bedre hjemme (4-3-3) enn borte (3-0-6).

Det bør være gode sjanser for at Kongsvinger kommer seg tilbake på vinnersporet og vi bruker laget som en våre sikre på søndagskupongen. H.

11. Tromsdalen - Aalesund

Tromsdalen topper formtabellen i OBOS-ligaen sett til de ni siste serierundene og står med sensasjonelle 7-1-1 i denne perioden. Med denne poengfangsten har laget avansert til 5. plass og playoff. Står med 31 poeng og har solide 6-1-2 på hjemmebane. Det skal dog tillegges at laget ikke har møtt noen av topp seks-lagene i denne perioden.

Serieleder Aalesund er uten tap på sine sju siste seriekamper og seks av disse er vunnet (6-1-0). Står med 42 poeng har fem poeng ned til Viking på 3. plass og i tillegg en kamp tilgode. Men har kun vunnet en av sine tre siste bortekamper.

Tromsdalen er i kanonform, men nå skal de opp mot topplaget. Vi tror ikke de klarer mer enn maks ett poeng. UB.

12. Viking - Strømmen

Seks seire på de sju siste seriekampene for Viking, som røk på et meget overraskende hjemmetap for Nest-Sotra nest sist. Slo tilbake direkte med 2-1 seier borte mot Åsane sist søndag. Ligger på 3. plass med 37 poeng og har kun ett poeng opp til Mjøndalen på direkte opprykksplass på 2. plass. Opp til serieleder Aalesund er det fem poeng. 6-0-3 hjemme på Viking stadion. tapene har kommet mot Aalesund og Mjøndalen, i tillegg til Nest-Sotra.

Strømmen tok veldig overraskende alle tre poengene hjemme mot meget formsterke Sogndal tirsdag, et Sogndal som var ubeseiret på de ti siste seriekampene. Med den seieren kom Strømmen seg forbi Florø og opp på kvalikplassen. 16 poeng totalt, kun fire av disse er tatt på bortebane (1-1-7).

Viking gikk på et glipptak i forrige hjemmekamp, det skjer neppe en gang til. H.

96-rekker:

1. Brighton — Manchester United B

2. Vålerenga — Tromsø H

3. Brann — Sarpsborg 08 HU

4. Kristiansund BK — Rosenborg UB

5. Lillestrøm — Haugesund HU

6. Ranheim — Sandefjord Fotball H

7. Stabæk — Molde HUB

8. Strømsgodset — Start H

9. Jerv — Sandnes Ulf HU

10. Kongsvinger — Notodden H

11. Tromsdalen — Aalesund UB

12. Viking — Strømmen H

