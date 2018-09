Søndagskupong med toppkampen Molde - Rosenborg

Søndagens tippekupong består av Premier League-kampen mellom Cardiff og Burnley, seks kamper fra Eliteserien, fire kamper fra OBOS-ligaen, samt en kamp fra norsk 2. divisjon. Bonuspotten er på ca 950 000 kr og innleveringsfristen er kl 16.55. Under analysene finner du våre spilleforslag på hvv 96-rekker og 432-rekker.

1. Cardiff - Burnley

Fattige to poeng etter to 0-0 kamper er fasiten for nyopprykkede Cardiff etter de seks første seriekampene i Premier League. Sist lørdag fikk laget "svi" for at Manchester City røk 1-2 hjemme mot Lyon i midtuken og City vant 5-0 i Wales. Det skal dog tillegges at Arsenal, Chelsea og Manchester City har vært motstanderen til Cardiff i de tre siste kampene. Den eneste hjemmekampen mot normal motstand (Newcastle) endte 0-0 og Cardiff gjorde også en bra hjemmekamp mot Arsenal til tross for 2-3 tap. Forsvarsspilleren Lee Peltier ødela skulderen mot Manchester City og blir ute i tre uker, men forsvarskollega Sol Bamba er ventet tilbake til søndagen kamp. Aron Gunnarsson er fortsatt ute.

Burnley var en gedigen sensasjon forrige sesong og endte på 7. plass. Det betød Europa League-kvalik for laget og det påvirket åpenbart negativt i i innledningen av denne sesongen. Faktisk stod Burnley med kun ett poeng før det løsnet voldsomt hjemme mot Bournemouth sist lørdag med 4-0 seier. Hadde oppsiktsvekkende gode 7-7-5 på bortebane forrige sesong, etter kun å ha vunnet en bortekamp i 2016/17 sesongen (1-4-14). Robbie Brady and Ben Gibson er fortsatte ute, mens Steven Defour spilte sin første kamp siden januar tirsdag i ligacupkampen mot Burton og kan bli involvert også her.

Cardiff har los på sesongens første trepoenger søndag. H.



2. Molde - Rosenborg

Toppkamp på Molde stadion.

Molde har levert varene på hjemmebane og tok sesongens niende hjemmeseier med 3-2 mot Kristiansund i forrige bortekamp. Men har ikke levert på bortebane og stod med 2-4-4 før sist søndags bortekamp mot Strømsgodset. Den vant Molde 2-1 og med tanke på at Haugesund tapte i Kristiansund overtok Molde tredjeplassen da. Opp til Rosenborg på toppen, skiller det dog hele 12 poeng når det er sju serierunder igjen. Ned til Haugesund på 4. plass er det to poeng. Kun de tre øverste får plass i Europa. Babacar Sarr må sone karantene for gule kort, ellers er det ikke rapportert om øvrige fravær for Molde.

Rosenborg fortsetter å imponere og tok seg veldig greit til semifinale i cupen etter å ha slått Vålerenga 2-0 hjemme onsdag kveld. Skal ut i Europa League torsdag med hjemmekamp mot RB Leipzig, men helprofesjonelle Rosenborg er gode på å ta en kamp av gangen. I og med at Brann rotet vekk to poeng hjemme mot Sandefjord i forrige serierunde, økte Rosenborg sin ledelse til Brann til fire poeng. Sterke 8-1-2 på bortebane. Vensteback Birger meling måtte ut med skade i onsdagens cupkamp og blir borte noen uker.

Det står 2-0-2 på de fire siste tilsvarende på Aker stadion. Molde kommer til å gi Rosenborg match søndag kveld og helgardering synes som det eneste fornuftige. HUB.

3. FK Haugesund - Bodø/Glimt

Den siste uken har ikke vært innbringende for Haugesund. Sist søndag så mistet laget 3. plassen på Eliteserietabellen til Molde, etter at laget tapte 1-2 borte mot Kristiansund. Og torsdag kveld røk laget ut av cupen etter å ha tapt 0-1 hjemme mot Strømsgodset. Men det skiller kun to poeng opp til Molde på den svært viktige 3. plassen. 6-2-3 hjemme i Haugesund, tapene har kommet mot topp tre-lagene Rosenborg, Brann og Molde. Med mannskapet til Eirik Horneland ser det veldig bra ut.

Bodø/Glimt kunne tatt et helt avgjørende steg vekk fra nedrykksstriden dersom laget hadde holdt på sin 1-0 ledelse hjemme mot Start. Men Glimt rotet vekk ledelsen og endte opp med å tape 1-2. Ble dermes stående med 27 poeng og har nå kun fire poeng ned til kvalikplassen og kun fem poeng ned til Lillestrøm på direkte nedrykk. Torsdag kveld ble det også exit i cupen med 1-2 tap borte for Start, så Glimt kan i det minste kun konsentrere seg om serien fremover. Svært moderate 2-5-4 på bortebane hittil. Søndag må viktige Ulrik Saltnes sone karantene for gule kort.

Dette bør være een god anledning for hjemmelaget til å komme tilbake på vinnersporet og Haugesund blir en av våre sikre på søndagskupongen. H.

4. Lillestrøm - Stabæk

Det har vært en flott uke for nedrykkstruede Lillestrøm. Mandag kveld tok laget tre livsviktige poeng i Eliteseriekampen hjemme mot Tromsø og torsdag kvalifiserte laget seg for semifinalen i cupen etter å ha slått Bryne 2-0 hjemme. Ligger fortsatt på direkte nedrykk med sine 23 poeng, men har kun ett poeng opp til tre lag foran seg. Har tøffe kamper mot hhv Brann borte og Rosenborg hjemme i de to neste, så søndagens hjemmekamp bør også vinnes. Totalt står Lillestrøm med 3-6-2 hjemme på Åråsen.

Også Stabæk tok tre meget viktige poeng hjemme mot Ranheim i forrige serierunde. Kom bakpå både 0-1 og 1-2 i den kampen, men et Ranheim-lag redusert til ti mann, klarte ikke å stå imot og Stabæk vant tilslutt 3-2. Står med 23 poeng og er på sikker plass, men kun målforskjellen skiller ned til Start på kvalikplass og det er altså kun ett poeng ned til LSK på direkte nedrykk. Tobias Børkeeiet er tilbake etter karantene. Stabæk stårt fortsatt uten borteseier denne sesongen (0-4-8).

3-4-3 på de ti siste tilsvarende på Åråsen og Stabæk har ikke tapt noen av de tre foregående. HUB.

5. Ranheim - Kristiansund

Nyopprykkede Ranheim klarte ikke å holde på verken 1-0 eller 2-1 borte mot Stabæk forrige søndag, men fikk altså Ivar Furu utvist allerede etter 38 minutter og endte opp med 2-3 tap. Har uansett gjort en strålende sesong og ligger på 5. plass med 35 poeng. Skal ikke møte noen av topplagene i de sju siste serierundene og har fire av de kampene hjemme i Trondheim. Det er ikke mer enn fem poeng opp til Molde på 3. plass. Ranheim med flotte 6-3-2 på hjemmebane. Ivar Furu soner karantene etter utvisningen mot Stabæk.

Kristiansund viste igjen flott moral da de snudde 0-1 til 2-1 seier hjemme mot FK Haugesund sist søndag. Med 31 poeng skal det mye til om Kristiansund skal bli involvert i nedrykksstriden. Moderate 3-3-5 på bortebane. Flamur Kastrati må sone karentene for gule kort søndag og det er et drawback for laget.

Hjemmesterke Ranheim får tillit som en våre sikre på søndagens tippekupong. H.

6. Sarpsborg 08 - Strømsgodset

Europa League-eventyret har medført total kollaps i seriespillet for Sarpsborg 08 og 1-3 tapet borte mot Rosenborg forrige søndag, var lagets femte strake tap. Torsdag kveld venter hjemmekamp mot Genk i Europa League, så det kan bli rokeringer for hjemmelaget til denne seriekampen. Har falt helt ned til 8. plass på tabellen og står med 32 poeng og er ute av medaljekampen etter alle solemerker. Totalt 6-2-4 hjemme.

Strømsgodset har kun vunnet en av sine ni siste seriekamper (1-4-4) og står med begge beina dypt plantet i nedrykksstriden. Ned til Start på kvalikplass er det kun målforskjellen som skiller og ned til Lillestrøm på direkte nedrykk er det kun ett poeng. Men har ikke et veldig krevende program igjen bortsatt fra bortekamp mot Brann, så det er fortsatt håp. Marcus Pedersen må sone karantene for seks gule kort og det er naturligvis et minus for Godset. Cuptriumfen borte mot Haugesund torsdag kveld, kan kanskje gi laget et boost. Kun en seier på bortebane i Eliteserien denne sesongen (1-5-5).

Det står 1-2-1 på de fire siste tilsvarende på Sarpsborg stadion. HUB.



7. Vålerenga - Start

Etter fire strake seire og los på medalje, har Vålerenga nå tapt sine to siste seriekamper og onsdag røk laget ut av cupen når det ble ble 0-2 tap mot Rosenborg på Lerkendal. Totalt står Vålerenga med 33 poeng og ligger på 7. plass. Opp til Molde på 3. plass skiller det sju poeng. Solide 5-4-2 hjemme på Intility Arena.

Start så lenge fortapt ut, men etter sju poeng på de tre siste seriekampene, så har Start alle muligheter til å berge plassen. Ligger fortsatt på kvalikplassen, men det er kun målforskjellen som skiller opp til sikker plass. Tok sesongens første borteseier da laget snudde 0-1 til 2-1 seier borte mot Bodø/Glimt forrige søndag, men har altså meget svake 1-3-7 på reisefot.

Vålerenga er vanskelige å slå på Intility, men Start kan knipe poeng. HU.

8. Levanger - Strømmen

De fem siste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra OBOS-ligaen, der det gjenstår seks serierunder.

Nesten fortapte Levanger kom tilbake fra 0-2 borte mot HamKam sist helg og fikk med seg ett poeng (2-2). Står med 14 poeng og har 11 poeng opp til søndagens motstander Strømmen, som ligger på kvalikplass. Men med kun seks serierunder igjen, er det ikke engang sikkert at det er nok å ta 18 poeng på de seks siste for å berge plassen. 1-2-8 hjemme i Levanger, sju av de åtte tapene er med ett mål.

Strømmen stod med tolv poeng og fire seire på de fem siste seriekampene, før det ble 0-1 tap borte mot Jerv forrige søndag. Innehar kvalikplassen med sine 25 poeng, har fire poeng ned til Florø på direkte nedrykk. Men kun ett poeng opp til Notodden på sikker plass. Meget svake 2-1-9 på bortebane.

0-1-2 på de tre siste tilsvarende. Ingen av lagene er tjent med poengdelingg her,og Levanger må ha tre poeng for å ha det minste håp om å berge plassen. HB.

9. Notodden - Ham-Kam

Notodden fikk med seg meget viktig bortepoeng mot Sandnes Ulf sist søndag og står dermed med 26 poeng. Det er kun ett poeng ned til Strømmen på kvalikplassen og fem poeng ned til Florø på direkte nedrykk. Variable 4-3-5 hjemme på Notodden, men har hjemmekamper mot Strømmen og Florø i de to siste hjemmekampene, så Notodden har alt i egne hender.

Ham-Kam rykket i likhet med Notodden opp til OBOS-ligaen før denne sesongen. Rotet vekk en 2-0 ledelse hjemme mot tabeelljumbo Levanger sist søndag, og står med 30 poeng, så det er fortsatt nedrykksfare. Har i tillegg et ganske tøft gjenstående program og skal møte både Aalesund og Mjøndalen fremover. Svake 3-2-7 på bortebane.

Notodden må ha tre poeng og får vår tillit. H.

10. Sogndal - Nest Sotra

Med fem tap på de seks siste seriekampene, så må nok Sogndal innse at kampen om å nå direkte opprykk er over. Seks serierunder før slutt er det ti poeng opp til ledertroikaen. Ned til Tromsdalen på 7. plass er det fem poeng, så nå handler det om å sikre playoff. Totalt 5-3-4 hjemme på Fosshaugane, de tre siste hjemmekampene er faktisk alle tapt.

Fine 4-1-2 på de sju siste seriekampene for Nest Sotra, som dog presterte å tape 0-1 hjemme mot bortesvake Florø sist helg. Står med 32 poeng og oppsiktsvekkende nok har Nest Sotra tatt full pott både mot Viking og Aalesund og laget holdt også Mjøndalen til 3-3 på bortebane. Nest har altså tatt sju poeng på bortebane mot topp tre lagene, og bortetallene er fine 5-3-4.

Sogndal er inne i en blindgate og Nest har levert kanonbra borte mot topplagene. HB.

11. Aalesund - Jerv

Aalesund kunne "kvittet" seg med Mjøndalen i kampen om direkte opprykk, dersom de hadde slått Mjøndalen i toppkampen på Isachsen stadion mandag kveld. Men Aalesund endte opp med å tape 0-2 og seks serierunder før slutt, står dermed Aalesund, Mjøndalen og Viking alle på 49 poeng. Både Aalesund og Mjøndalen har gjenstående hjemmekamper mot Viking og seks serierunder før slutt, er det kanskje fordel disse to i kampen om direkte opprykk. Aalesund står med 8-2-2 hjemme på Color Line stadion.

Jerv tok en meget viktig trepoenger hjemme mot Strømmen sist søndag og sørget for at luken ned til Strømmen på kvalikplassen nå er på sju poeng. Jerv står med 32 poeng og har faktisk kun to poeng opp til Kongsvinger på den siste playoffplassen. Men må forbedre bortestatistikken om laget skal nå playoff, da 3-3-6 er svake tall på bortebane.

Aalesund blir blant søndagskupongens aller største favoritter og bortevake Jerv bør være overkommelig. H.

12. Fredrikstad - Elverum

Svært viktig kamp i 2. divisjon avdeling 1, der det gjenstår fem serierunder. Fredrikstad måtte gi fra seg serieledelsen til Raufoss sist søndag, etter å ha tapt toppkampen 1-3. Raufoss leder serien med to poeng ned til Fredrikstad som også rotet vekk poeng i sluttminuttene nest hjemme mot Fram Larvik (1-1). Står med 6-3-1 på hjemmebane.

Elverum ligger på 5. plass og står med 38 poeng. Husk at andreplass gir playoff og Elverum har således mye å spille for de også. Men normalt hjemmesterke Elverum har kun tatt to poeng på sine tre siste hjemmekamper. Samtidig har laget tatt ti poeng på sine fire siste bortekamper og laget står med 5-3-2 totalt på bortebane.

Fredrikstad er presset, de rotet vekk seieren hjemme mot Fram Larvik i sluttminuttene i den forrige hjemmekampen og kapable Elverum kan ta poeng her. HU.

96-rekker:

1. Cardiff — Burnley H

2. Molde — Rosenborg U

3. Haugesund — Bodø/Glimt H

4. Lillestrøm — Stabæk HU

5. Ranheim — Kristiansund BK H

6. Sarpsborg 08 — Strømsgodset HUB

7. Vålerenga — Start HU

8. Levanger — Strømmen HB

9. Notodden — HamKam H

10. Sogndal — Nest-Sotra HB

11. Aalesund — Jerv H

12. Fredrikstad — Elverum HU

