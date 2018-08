Søndagskupongen har stort potensial

Vi er fremme ved en ny søndagskupong. Denne gangen åpner kupongen med en toppkamp fra Premier League mellom Arsenal og Manchester City. Deretter skal vi bryne oss på seks kamper fra den norske Eliteserien, samt fem oppgjør fra nivå to i OBOS-ligaen. Noen klare favoritter er det, med de er ikke større enn at det lukter bra utbetaling av denne kupongen. Innleveringsfrist er 16:55, og bonuspotten er nå på 2,7 millioner kroner.



1. Arsenal – Manchester City

Hvilken start på kupongen. Storoppgjør i Premier League, når ligamester Manchester City gjester hovedstaden, Emirates Stadium og Arsenal.

Arsenal skuffet i Wenger sin avskjedsesong. Sjetteplass og bare spill i Europaligaen for The Gunners.

Det skal bli spennende å se hva den nye manageren Unai Emery får til i sin debutsesong. Arsenal har slått Lazio og Paris St. Germain i sommer, og spilt uavgjort mot Atletico og Chelsea. Laget har Koscielny og Kolasinac ute med skader. Ingen store kjøp fra Arsenal i sommer, men Arsenal er styrket offensivt. De har to spennende angripere i Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette. De er blant favorittene til å bli toppscorere i Premier League denne sesongen. Unai Emerys førsteprioritet er å holde tett bakover.

Sist sesongs overlegne mestere fra Manchester ankommer London, til en storkamp allerede i innledningsrunden av Premier League. City var 19 poeng foran lag to på tabellen. De var enorme i fjor. City har tapt to, og vunnet to i oppkjøringen i sommer. I siste kamp var laget igjen veldig solide, da Chelsea ble slått 2-0 i Community Shield på Wembley i London. Vi ble faktisk overrasket over hvor overlegene laget var Chelsea for dagen. Det er ingen tvil om at Pep Guardiola er en meget dyktig trener. Danilo og Sandler er de eneste som sliter med skader før premieren. En solid forsterkning er hentet inn fra Leicester i Riyad Mahrez som er en meget god midtbanespiller. Overgangssummen ble satt til 60 mill £.

Toppkamp i åpningsrunden på Emirates. Vi tror ikke City reiser tomhendte hjem og spiller UB.

2. Odd – Strømsgodset

Vi gjør litt av et sprang, fra Emirates i London til Skagerak Arena i Skien. Strømsgodset tar den korte turen ned fra Drammen til møtet med Odd i Eliteserien her hjemme.

Odd har skuffet så langt i sesongen. Etter en fin sjetteplass i fjor, er nok tiendeplass så langt i år godt under forventet. 5-1-3 hjemme på Skagerak er kun godkjent. Høstsesongen startet med 1-1 borte mot Kristiansund sist helg. Trener Fagermo må få sitt Odd lag opp i ringene snarest. Om ikke blir dette en kjedelig høst midt på tabellen i ingenmannsland. Fredrik Berge eneste spiller ute med lårskade.

Strømsgodset har endelig kommet litt i siget, etter en tung start. Tre strake hjemmeseire, men fortsatt lugger det betenkelig på fremmed gress. Godset har 1-3-4 på bortebane etter åtte spilte. Sterk innledning på høsten, med 4-0 hjemme over Bodø/Glimt. Gjeninnsatte Bjørn Petter Ingebretsen har fått frem gnisten i Godset. Om laget starter med å plukke litt poeng også på bortebane vil laget klatre på tabellen. Drammenslaget melder om skadefri tropp før turen til Skien.

Vi forventer jevn kamp. Godset er svake borte. Vi sjanser med HU (HUB på 432 rekker spillet)

3. Bodø/Glimt – Kristiansund

Aspmyra stadion er stedet for kamp tre på kupongen, hvor Kristiansund gjester Bodø/Glimt. Glimt i nedrykksstriden, gjestene i midtsjiktet på tabellen.

Bodø/Glimt sliter etter sitt opprykk til Eliteserien etter sesongen i fjor. Etter 17 spilte av 30 kamper er det bare to fattige poeng ned til direkte nedrykk. Laget har bare en seier borte, men også hjemmeformen er for svak med 2-3-3 på Aspmyra. Elendig start på høsten med hele 0-4-tap i Drammen mot Strømsgodset. Bortsett fra Sandefjord i bunnen, blir det trolig tett helt inn i bunnstriden i årets Eliteserie. Glimt må sanke poeng, iallfall hjemme, for å fornye kontrakten etter endt serie. Endre Kupen eneste skadefraværet.

Kristiansund ankommer Aspmyra på åttendeplass, og det åtten poeng foran Glimt. Laget har 2-3-3 på fremmed gress, og er klart bedre hjemme enn borte. 1-1 hjemme mot Odd sist helg, da høstsesongen ble sparket i gang. Jonas Rønningen er tvilsom, ellers full tropp.

Vi forventer at Glimt forstår alvoret i situasjonen og vi tror ikke laget taper. Vi sjanser litt her og spiller H (HU på 432 rekker spillet)

4. Molde – Brann

Toppkamp på Aker stadion i Molde når serieleder Brann gjester rosenes by. Molde på fjerde plass så langt.

Molde kommer til oppgjøret åtte poeng bak serielederen. Laget har her sin siste mulighet til å henge seg på i kampen om gullet. Molde er gode hjemme på Aker, og har 7-0-2 etter ni spilte. Molde er mestscorende lag på hjemmebane i Eliteserien med sine 23 hjemmemål. Etter 5-1 hjemme mot Vålerenga i siste kamp før ferien, var starten på høsten litt svak med 2-2 på Åråsen mot Lillestrøm. Sterkt var det av Solskjær sine menn å spille 0-0 borte mot skotske Hibernian i første oppgjør i tredje runde i Europa League kvalik torsdag. Dette gir Molde et glimrende utgangspunkt før returen i Molde om en uke. Solskjær sitt mannskap må fortsette å sanke poeng, og vi tror de har gode muligheter til det i dag. Laget er bunnsolide på hjemmebane. Braut Håland skal ha signert for Zalsburg i Østerrike. Martin Ellingsen eneste tvilsomme før denne kampen.

Brann kommer til Molde for å få revansje for det stygge 0-4-tapet i Bergen for dagens motstander. Dette er Brann sitt eneste tap på de første 17 kampene. Meget sterkt. Programmessig 4-1-seier hjemme over svake Start når høstsesongen startet sist helg. Bergenserne har meget imponerende 6-3-0 på bortebane. Brann rapporterer skadefri tropp foran toppkampen.

Brann skal ha alles respekt. Vi går litt imot her, og tror Molde benytter sjansen til å kutte Brann sitt forsprang. H

5. Rosenborg – Stabæk

Stabæk tar turen fra Bærum opp til Trøndelag og møtet med Rosenborg på Lerkendal. Hjemmelaget i fin form på annen plass, gjestene dypt forankret i nedrykksstriden.

Rosenborg har vært gode tre kamper på rad. Det har tatt noe av presset vekk, etter det kontroversielle trenerbytte en stund tilbake. Laget røk ut av Champions League etter 0-0 mot skotske Celtic på Lerkendal, men det var spillemessig bra. I sist seriekamp var det vel årsbeste med en fin 3-1-seier borte mot nabo Ranheim. Sist torsdag ble irske Cork City slått 2-0 i kvalik til Europa ligaen på bortebane. Det ser mye bedre ut for dagen dette Rosenborg-laget. Mike Jensen er en av spillerne som virkelig blomstrer for tiden. RBK har 5-2-1 hjemme, og ligger bare to poeng etter serieleder Brann. Anders Konradsen er tilbake i trening, men Erik de Lanlay, Pål Andre Helland og Vegard Hedenstad sliter med skader.

Stabæk har bare Start og Sandefjord bak seg på tabellen, og ligger på kvalikplass for nedrykk. Bærumslaget får nok en tung høst. Laget er mildt sagt svake borte, og står med to poeng av 27 mulige. Dette er nedrykkstall alle dager i uken, og må forbedres om ny kontrakt skal skrives med Eliteserien i november. Svak start på høsten, med 1-3 tap hjemme for Sarpsborg i siste kamp. Skogseid og Østvold er tvilsomme med småskader før kampen på Lerkendal.

Vi ser ikke at Stabæk skal kunne få noe ut av denne kampen, og spiller bare et tegn. H

6. Sarpsborg 08 – Lillestrøm

Lillestrøm reiser den korte veien til Østfold og møtet med Sarpsborg 08 På Sarpsborg stadion. Et Lillestrøm i store problemer, godt forankret i nedrykksstriden. Sarpsborg er så langt på femteplass.

Sarpsborg er gode, og følger fint opp den fine fjorårssesongen. Laget er nummer fem etter 17 spilte i Eliteserien, bare to små poeng unna medalje. Laget står med 5-2-2 hjemme på stadion og er et greit hjemmelag. Fin start på høstsesongen med 3-1-seier på Nadderud mot svake Stabæk.

Sarpsborg er også med i Europa League. Etter å ha slått St. Gallen fra Sveits, spilte Sarpsborg første kamp mot Rijeka fra Kroatia torsdag. Kampen endte 1-1. Litt i underkant for Sarpsborg muligens, med tanke på seier sammenlagt. Laget har dog tatt store steg, og fått fin erfaring, uansett utfallet av returen i Kroatia. Tobias Heintz eneste usikre før kampen mot LSK.

Lillestrøm er i store problemer, og risikerer nedrykk etter veldig mange sesonger i norsk toppdivisjon. I øyeblikket ligger laget fra Romerike bare et fattig poeng fra direkte nedrykk. Sparkingen av Arne Erlandsen har hatt liten effekt så langt. LSK er meget svake borte, og står med 1-1-7 etter ni kamper på fremmed gress. Starten på høstsesongen var dog et lite skritt i riktig retning, med 2-2 mot gode Molde hjemme på Åråsen. Sheriff Sinyan er eneste tvilsomme, ellers full tropp.

Vi tror poengene blir igjen i Sarpsborg, og spiller bare et tegn her. H

7. Start – Ranheim

Kupongens siste kamp fra Eliteserien gir oss oppgjøret på Sparebanken Sør Arena i Kristiansand. Ranheim gjester Start i denne kampen. Start på nedrykk, Ranheim på sjetteplass.

Start sliter fortsatt. Kjetil Rekdal sin inntreden som trener må gi fremgang, for å redde plassen. Start har 4-1-4 Hjemme. For så vidt greit, men en katastrofal borteform, med et av 24 mulige poeng, gjør det samlet til langt under godkjent. I starten på høstsesongen var man i Bergen, og ble sendt hjem med 1-4 tap etter møtet med Brann. Start mønstrer full tropp før denne for laget meget viktige kampen.

Ranheim blåste inn i Eliteserien som en frisk bris i vår. Laget presterte langt over forventet, og gjorde alle eksperterttips til skamme. Laget har 3-1-4 borte, og er svakere ute på tur enn hjemme i Trøndelag. Kanskje begynner Ranheim nå å merke det tøffe livet i toppdivisjonen. Laget avsluttet våren med tap 1-4 i Sarpsborg, og startet høsten med et nytt tap, 1-3 for trøndernabo Rosenborg. Uansett har laget til trener Svein Maalen prestert veldig bra i sin første sesong i toppen. Ranheim har noen småskader, og Tromsdal, Eek, Blakstad, Lillebo og Solbakken er alle tvilsomme før turen til Sørlandet.

Vi tror det blir jevnt på Sørlandet i denne kampen, og spiller HB (HUB på 432 rekker spillet)

8. Florø – Aalesund

I kamp åtte på kupongen, beveger vi oss over i OBOS-ligaen. Serieleder Aalesund tar turen til Florø, og kamp på Florø stadion. Hjemmelaget er på kvalikplass tredje sist på tabellen.

Florø sliter i nedrykksstriden. Laget har dog vist fremgang i de siste to kampene. Først 1-0 over Tromsdalen, og sist sterke 1-1 på Jessheim mot Ullensaker/Kisa. Hjemme har Florø akseptable 4-1-4. Det er en katastrofal borteform med to av 27 mulige poeng som er årsaken til at det samlet blir en kamp for ny kontrakt.

Aalesund-skuta styrer sikkert mot opprykk. Med en forventet seier i den utsatte kampen mot Jerv, vil laget ha seks poeng ledelse på tabellen. Aalesund har 5-1-1 på fremmed gress, og taper meget sjelden. Laget er mestscorende i OBOS-ligaen, og trener Lars Bohinen ser ut til å ha ha grei kontroll i opprykkskampen, selv med 12 runder igjen.

Florø er brukbare hjemme, men vi tviler på poeng mot serielederen. Vi bruker bare B.

9. HamKam – Kongsvinger

Vi får et nabooppgjør på Briskeby, når Kongsvinger kommer på besøk til kamp mot HamKam. Gjestene er på kvalikplass på femte i øyeblikket, mens vertskapet er på plassen over nedrykk, dog med noe luft ned til de tre lagene under på tabellen.

HamKam sliter i sin første sesong etter opprykket til OBOS-ligaen. Laget har tre lag bak seg, men allikevel litt avstand ned. Det er sju poeng til direkte nedrykk og fem ned til kvalik. HamKam har 3-3-3 på Briskeby, og presterer omtrent likt borte og hjemme. Sterk innsats i siste kamp, da Jerv ble slått 3-2 i Grimstad. Gangen før ledet de 2-0 til pause mot Viking, og var meget gode. Men andreomgangen var direkte svak og laget endte opp med å tape kampen 3-2.

Kongsvinger har spilt seg opp, og er nå meget gode. Plass fem etter 18 kamper og fint inne på kvalikplass. Tre strake seirer, med ufattelige 17 scorede mål. Sist vant dem 6-0 hjemme over Sandnes Ulf. Kongsvinger har 3-2-3 på bortebane etter åtte spilte. Velkjente Mark Dempsey og hans mannskap, kan gå en svært interessant høst i møte.

Åpent derby på Briskeby. Vi dekker med alle tre tegn. HUB

10. Nest-Sotra – Jerv

Jerv tar turen fra Grimstad, til Ågotnes stadion og kamp mot Nest-Sotra. Begge lagene i midtsjiktet på tabellen, med lang vei til både opprykkskamp og nedrykk.

Nest-Sotra har prestert bra i år og ligger trygt forankret midt på tabellen. Laget har litt svake 3-1-4 på eget gress. Noe bedre statistikk hjemme på Ågotnes, og Nest-Sotra ville vært inne på kvalikplass (3-6)

I siste kamp presterte laget årsbeste, og kunne returnere fra Stavanger og møtet med Viking med en 3-2 seier. Meget sterkt. Laget har trolig for langt opp til kvalikplass (6 poeng) men det blir spennende å se om laget kan bygge videre på det meget sterke resultatet i Stavanger.

Jerv ankommer Ågotnes stadion med et poeng mindre enn vertene. Laget har 2-2-5 borte, med bare ni scorede mål på disse ni kampene. Jerv sliter generelt med å score, og bare Florø har scoret mindre enn Grimstadklubben i årets OBOS-liga. I siste kamp tapte Jerv 2-3 hjemme for HamKam, og har bare kapret et poeng av ni mulige etter ferien.

Jerv synes litt ute av form. Vi tror ikke Nest-Sotra taper dette, og spiller HU.

11. Sandnes Ulf – Mjøndalen

Mjøndalen legger ut på tur fra Østlandet over til Rogaland og kamp mot Sandnes Ulf på Sandnes stadion. Gjestene bare et fattig poeng fra direkte opprykk, Sandnes Ulf på åttendeplass så langt.

Sandnes Ulf har prestert bra på sitt beste, men veldig ujevnt. Laget er klart bedre hjemme i Rogaland, enn på bortebane. Bare en seier på fremmed gress, mens man hjemme står med 5-2-2 etter ni spilte.

Etter ferien har det lugget veldig for laget, og bare et poeng er spilt inn av ni oppnåelige. Sandnes Ulf har dessuten sluppet inn 11 mål på de første tre i høstsesongen.

Mjøndalen imponerer stadig, og har klatret helt opp til tredje plass, bare poenget fra direkte opprykk til Eliteserien. Laget har sterke 6-1-2 på bortebane, og med litt mer flyt hjemme, ville Mjøndalen toppet årets OBOS-liga. Mjøndalen er gjerrige bakover, og har sluppet inn klart minst i denne ligaen. På ni bortekamper har bruntrøyene bare utrolige fire baklengsmål. Trener Vegard Hansen er i ferd med å bygge et nytt fint Mjøndalen lag på Isachsen stadion.

Sandnes Ulf virker ute av form, men er bra hjemme. Vi mener bortelaget er sterkest her og spiller UB.

12. Åsane – Viking

Viking tar den korte veien opp til Hordaland, og kamp mot Åsane på Myrdal stadion. Viking har falt ned til fjerdeplass, mens Åsane ligger som nummer ti, litt i ingenmannsland på tabellen.

Åsane har vørt greie i år, og ligger i midtsjiktet på tabellen. 4-2-3 hjemme på Myrdal etter ni spilte. Trolig blir sesongen litt som en transportetappe, uten hverken oprykkskamp, eller at laget blir involvert i nedrykksstriden. Åsane tapte 0-1 for serieleder Aalesund på Color Line sist, men vant 2-1 borte mot Levanger i kampen før det.

Viking er bra, men sørgelig ujevne. Det kan bli hardt å innfri forventningene om raskest mulig retur til Eliteserien. Seks tap på de første 18 er for mye. Borte har Viking greie 5-1-3, men tre tap hjemme i Stavanger kan ikke fortsette. Laget gikk på en real smell sist, da Nest-Sotra vant 3-2 i Stavanger, og var heldige og gode som snudde 0-2 til seier 3-2 borte mot HamKam nest sist.

Viking er ujevne. Vi har ikke flere garderinger igjen, og sjanser på at Viking har en god dag, og spiller bare et tegn. B

