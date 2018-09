Søndagskupongen med solid potensiale

Søndagskupongen denne weekenden har innslag fra hele fire forskjellige nivåer. Kupongen åpner med et oppgjør fra Premier League. Deretter følger seks kamper fra Eliteserien her hjemme, tre kamper fra OBOS-ligaen og til slutt kupongens to avsluttende kamper fra PostNord-ligaen, som er nivå tre i Norge. Vi synes mange av kampene er åpne. Noen favoritter skiller seg ut, men det kan bli fine penger å hente til de som har flaks og dyktighet med spillet denne søndagen. Innleveringsfristen er 16:55 denne søndagen!

1. Everton - West Ham

Kupongens første kamp er hentet fra Premier League. West Ham tar turen fra hovedstaden opp til Liverpool, og møtet med Everton på Goodison Park. Hjemmelaget har kommet greit i gang, mens gjestene fra London har åpnet katastrofalt svakt.

Everton har ikke tapt på de første fire spilte seriekampene. Tre uavgjorte og en seier har gitt seks poeng så langt. Klubben forsterket troppen markant i sommer, og er nok bare passe fornøyd med seks poeng til nå. Hjemme på Goodison har man 2-1-seier mot Southampton, og svake 1-1 mot Huddersfield. Everton har ikke møtt noen av topplagene, slik at seks poeng av 12 mulige er ikke mer enn det må være. Det er helt middels. De har dog noe på gang, det er det ingen tvil om!

Mye skader hos Everton, som har Duarte, Keane, Jagielka og Mina ute. Gomes og McCarthy returnerer trolig.

West Ham har åpnet meget svakt. Eneste klubb uten poeng etter fire spilte kamper. Borte har laget møtt hard motstand og tapt for Liverpool og Arsenal. På disse to kampene står West Ham med 1-7 i målforskjell. Sesongen kan bli alt annet enn hyggelig for The Hammers. I siste kamp tapte laget 0-1 hjemme for Wolverhampton. Dette var en kamper de fleste trodde The Hammers skulle snu den svake trenden, men selv her ble altså tap - og det var på langt nær en god prestasjon av West Ham. Det virker liksom ikke ut til at det skal løsne for londonklubben. Det ser ikke bra ut.

Vi tror Everton vinner dette, til tross for at laget bare har åpnet på det jevne. Litt uggent er denne kampen, for West Ham må jo snart ta poeng. Vi tror dog ikke det blir her og spiller H.

2. Vålerenga - Rosenborg.

Kamp to bringer oss over til Eliteserien her hjemme. Serieleder Rosenborg kommer til Oslo og møtet med Vålerenga på Intility Arena. Et Vålerenga som endelig viser fremgang. Gjestene som har overtatt teten i Eliteserien.

Vålerenga er i ferd med å gjøre Intility til det fortet alle tilhengerne håpet det skulle bli. 5-4-1 begynner å ligne noe på hjemmebane. Laget har tre strake seire, og vant 1-0 borte mot erkefienden Lillestrøm i siste kamp før landskamppausen. Med ytterligere fremgang kan faktisk Vålerenga snuse på en bronseplass i årets serie. Klubben har nylig gjort en kjempesignering i midtbanespilleren Abu. Sistnevnte og Fredheim Holm har virkelig funnet tonen, og de var svært gode på Åråsen. Det blir artig å se om de kan fortsette dette mot Rosenborg-spillerne, som holder Europa-nivå. Ingen problemer før kampen, og trener Ronny Deila har full tropp å velge fra.

Rosenborg ledet ligaen da vi skrev disse analysene, men lørdags kveld tok Brann en enkel seier i Haugesund. Dermed er Brann et poeng foran Rosenborg når kveldens kamp sparkes i gang. Etter det kontroversielle trenerbytte har laget sakte men sikkert begynt å prestere og ta mye poeng. RBK har sju seire og en uavgjort på de siste åtte spilte, og totalt 7-1-2 på fremmed gress etter 10 bortekamper. I sin siste kamp vant Rosenborg 1-0 hjemme over Haugesund.

Det er en del utenomsportslig rundt RBK for dagen. Kåre Ingebrigtsen og Hoftun har saksøkt - grunnet usaklig oppsigelse. I tillegg har stjernespiller Bendtner vært innvolvert i en voldsepisode. Dette er ikke heldig, men jeg må innrømme at trønderne har imponert meg spillemessig etter at Coolen tok over laget. Jeg tror alt dette rundt spiller inn i dagens kamp.

Pål Andre Helland er meget tvilsom før kampen og Nicklas Bendtner sliter både med en liten skade, men også med den nevnte voldsepisoden.

Storkamp og kanskje fult hus på Intility i Oslo. Vi tror RBK returnerer til Trøndelag med minst et poeng, og spiller UB.

3. Ranheim - Strømsgodset

Strømsgodset tar turen til Trondheim og møtet med den store overraskelsen i Eliteserien Ranheim på EXTRA Arena. Godset har underprestert så til de grader at laget faktisk kan rykke ned. Ranheim sliter litt mer enn i våres, men er fortsatt sesongens store positive overraskelse i Eliteserien.

Femteplass med ni kamper igjen hadde gitt høy odds før sesongen med tanke på dagens hjemmelag. Alle tippet dette Ranheim-laget ned, og alle har måttet innrømme at man undervurderte dem. Sist kamp tapte Ranheim 0-1 for Brann i Bergen. Det er ingen skam, og Ranheim kunne fint tatt med seg poeng hjem fra Bergen, med litt klaff. Trønderne tok en sterk seier 3-2 borte mot Molde i kampen før. Noen småskader er det, men ingen store problemer hos hjemmelaget før dagens kamp.

Strømsgodset ankommer Trøndelag med en sesong som overhodet ikke har svart til forventningene. Etter 21 kamper er laget bare tre små poeng fra kvalikplass og fem fra direkte nedrykk. I motsetning til hjemmelaget er Godset sesongens store negative overraskelse. Trenerskiftet for en stund tilbake, har ikke hatt den ønskede effekten, og laget må opp i ringene for å redde ny kontrakt. På utebane lyder statistikken på 1-4-5. I siste kamp reiste Tromsø fra Drammen og Marienlyst med seier 4-2. Strømsgodset mønstrer full tropp inn mot denne for laget viktige kampen.

Viktig for Godset denne kampen. Vi holder alle muligheter åpne og dekker fult ut. HUB

4. Sandefjord - Bodø/Glimt

Komplett-Arena huser kupongens kamp nummer fire. Bodø/Glimt tar turen fra Bodø til Vestfold og møtet med Sandefjord. Glimt på relativ trygg grunn. Sandefjord trolig fortapt i bunnen av tabellen.

Sandefjord er trolig fortapt. Sju poeng opp til trygg plass virker umulig - med bare ni kamper igjen. Klubben fra hvalfangerbyen har vunnet to av de første 21, og må trolig vinne minst seks av de siste ni. Svært lite sannsynlig. Sist spilte Sandefjord 3-3 borte mot Stabæk på Nadderud i Bærum. Dette er et hyggelig resultat. Tre scoringer på Nadderud er sterkt. Hjemme lyder statistikken på 1-2-7. Det lukter nedrykk alle dager i uken. Foss og Bindia er tvilsomme, ellers er det full tropp.

Bodø/Glimt har sanket 26 poeng på de første 21 kampene i årets Eliteserie. Sju poeng ned til nedrykk, og trolig er laget på sikker grunn. Borteformen er 2-4-4 etter ti spilte. Glimt har ikke tapt på de siste fire, og vartet opp med fine 3-1 over Sarpsborg 08 hjemme på Aspmyra sist. Her var guttene fra Bodø svært positive. Ja, Sarpsborg har spilt mye kamper den siste tiden, men måten Bodø vant på var sterkt.

Endre Kupen mister resten av sesongen med korsbåndskade, ellers ingen problemer inn mot denne kampen.

Vi tror det blir jevnt, men holder en liten knapp på Glimt. UB (HUB på 432 rekker spillet)

5. Sarpsborg 08 - Odd

Odd tar turen over fjorden fra Skien til Sarpsborg i kamp fem på kupongen. Begge klubbene er i midtsjiktet på tabellen.

Sarpsborg 08 har hatt en veldig fin sesong. Fjorårets bronseplass er fulgt opp med nok en fin sesong. Klubben er klar for gruppespill i Europaligaen, og store inntekter venter. I Eliteserien er klubben nummer sju, og kampene i Europa blir nok førsteprioritet utover høsten. Sarpsborg tapte 1-3 i Bodø for Glimt sist. Hjemme har laget 6-2-3 på de 11 første. Østfoldklubben rapporterer om full tropp inn mot oppgjøret.

Odd ankommer Sarpsborg fem poeng etter vertene på tabellen. Laget har ikke all verden å spille for. Langt foran nedrykk og alt for langt opp til medalje. Alt i alt har nok Odd skuffet noe i årets serie. 2-3-5 er ikke all verden å slå i bordet med på fremmed gress. Bare åtte scoringer på disse ti spilte. I siste kamp ble det 1-1 hjemme mot Molde. Berge er ute, mens Kaasa er tvilsom før kampen på Sarpsborg Stadion.

Vi tror hjemmelaget vinner til tross for at blikket nok er festet på Europa League. H

6. Start - Lillestrøm

Lillestrøm reiser fra Romerike ned til Kristiansand og møtet med Start på Sparebanken Sør Arena. En særdeles viktig kamp i nedrykksstriden.

Start ligger fortsatt på direkte nedrykk, med to poeng opp til trygg grunn. Kjetil Rekdal sin inntreden som trener har hjulpet noe, men mer må til om ny kontrakt skal kunne skrives med Eliteserien. Laget har ikke vunnet på de siste fem spilte. Fikk med seg et poeng fra Kristiansund i siste kamp (1-1) Hjemme på Sør Arena har Start brukbare 4-2-5, men en forferdelig borteform (ingen seire på 10 spilte) gir plass nest sist på tabellen etter 21 spilte kamper. Hollingen og Børufsen er tvilsomme.

Lillestrøm ankommer Kristiansand med to poeng mer enn vertene. Dette er en uhyre viktig kamp for begge disse klubbene. LSK sliter stort på utebane, og står med svake 2-1-8 etter 11 spilte. Seier 3-1 borte mot Sandefjord nest sist, tap 0-1 for erkefienden Vålerenga sist. Laget faller fort ned på direkte nedrykk med tap her. Lillestrøm mønstrer full tropp inn mot kampen.

Vi forventer en jevn kamp i denne nedrykksbataljen. Vi heller ørlite mot hjemmelaget, men dekker fult på det store spillet. HU (HUB på 432 rekker spillet)

7. Tromsø - Stabæk

Stabæk reiser nordover til Tromsø, og møtet med hjemmelaget på Alfheim. Tromsø på sikker plass midt på tabellen, gjestene utsatt til på kvalikplass tredje sist med ni kamper igjen i årets Eliteserie.

Tromsø har hatt en fin sesong så langt. Gutane ligger i midtsjiktet, og resten av sesongen kan fort bli som en transportetappe, uten så mye å spille for. Hjemme på Alfheim har laget 6-1-3 å vise til. Dette er meget sterkt. På hjemmebane er Tromsø meget vanskelig å tukte, og de har blant annet så langt i år slått Rosenborg, Vålerenga og Odd hjemme. I siste kamp vant Tromsø meget sterkt 4-2 mot Strømsgodset på Marienlyst i Drammen. Og det etter fem strake tap i Eliteserien. Det var derfor en trepoenger som bør gi selvtillit foran dagens oppgjør. Runar Espejord eneste usikre inn mot denne kampen.

Om kampen ikke er så vanvittig viktig for Tromsø, er den det for gjestene fra Bærum. Laget har bare Start og Sandefjord bak seg, og ligger i øyeblikket på kvalikplass tredje sist. Stabæk er fryktelig svake borte. Uten seier og med 0-3-8 etter 11 spilte er nedrykkstall. Bare to tap hjemme på Nadderud gjør at laget fortsatt kan redde plassen og sikre ny kontrakt i november. Svake 3-3 hjemme mot bunnlaget Sandefjord i siste kamp. Skogseid og Østvold usikre før denne kampen.

Tromsø er best her. Vi gir allikevel Stabæk sjansen til et poeng. Kampen er svært viktig for Bærumsklubben. HU

8. Levanger - Nest-Sotra

Kamp åtte bringer oss over i OBOS-ligaen og kampen på TOBB Arena i Levanger, hvor Nest – Sotra gjester hjemmelaget. Vertene fortapt helt sist, gjestene med en sjans til kvalikspill om opprykk.

Levanger holder ikke OBOS-liga nivå. Det må kunne slås fast med åtte kamper igjen, og hele ni poeng opp til kvalik plass tredje sist. Hjemme i Levanger har laget 1-2-7 etter 10 spilte. Med sine 52 baklengs mål har laget sluppet inn desidert mest i denne serien. Sist ble det tap 0-3 for Viking i Stavanger, mens laget nest sist klarte sterke 1-1 hjemme mot gode Kongsvinger.

Nest-Sotra har vært gode så langt. 29 poeng og bare fire opp til kvalikplass. (plassene 3-6) Laget har faktisk en liten sjanse til opprykk, selv om veldig mye må klaffe. Sotra har 4-3-4 på fremmed gress etter 11 spilte. I siste kamp tapte laget skuffende 0-2 for Strømmen hjemme i Levanger.

Vi holder gjestene som klart best, men likte ikke tapet for Strømmen i siste kamp. Vi forsøker B (UB på 432 rekker spillet)

9. Sogndal - Ullensaker/Kisa

Ullensaker/Kisa tar turen til Sognefjorden og møtet med Sogndal på Fosshaugane Campus. Begge lagene på kvalik plass før kampen. Sogndal fem poeng foran gjestene.

Sogndal har ikke vist form den seneste tiden. Vant riktig nok 3-1 borte mot Kongsvinger på Gjemselund i siste kamp, men gikk på tre strake tap før det. Laget må finne igjen formen om direkte opprykk skal sikres. Kanskje var seieren mot Kongsvinger vendepunktet. Hjemme på Fosshaugane har laget 5-3-3. Svakt til Sogndal å være. Eirik Bakke sine gutter må virkelig brette opp ermene.

Ullensaker/Kisa ankommer Fosshaugane fem poeng bak Sogndal. Laget har med seg en bortestatistikk på 4-3-4. Kisa har ikke vært like gode i høst som i vårsesongen, men slo til med utrolige 3-0 mot serieleder Aalesund i siste kamp hjemme på Jessheim Stadion. Tapte 2-3 for svake Strømmen i kampen før, så det svinger voldsomt hos Jessheimklubben.

Vi tror Sogndal tar dette. Et nytt tap vil være skjebnesvangert med tanke på mulighet for direkte opprykk. Laget må dog heve seg, og følge opp siste kamp mot Kongsvinger H.

10. Aalesund - Kongsvinger

Kongsvinger er gjester på Color Line Stadion i kamp ti på kupongen. Aalesund fortsatt serieledere. Gjestene har spilt seg opp til kvalik posisjon, med sin sjette plass etter 22 spilte kamper.

Aalesund leder fortsatt OBOS-ligaen, men gikk på en stygg smell sist. 0-3 tap på Jessheim mot Ullensaker/Kisa var et skudd i baugen for opprykksfavorittene. For første gang i år viser Aalesund litt formsvikt. Laget har faktisk bare vunnet en av de siste fire. Hjemme på Color Line er statistikken 7-2-2. Lars Bohinen må få sine spillere tilbake på vinnersporet. Det er bare tre små poeng ned til opprykksstreken, og Aalesunds opprykk er ikke lenger så sikkert som vi har trodd hele sesongen.

Kongsvinger er et bra lag. Ankommer Aalesund på den siste kvalikplassen før kampen. Laget ligger for langt bak til å kjempe om direkte opprykk til Eliteserien, men kvalikspill er innenfor rekkevidde. Laget har 3-3-4 på fremmed gress. OBOS-ligaen er veldig jevn, og selv med ni tap, på de 22 spilte er Kongsvinger på kvalik. Laget tapte siste seriekamp 1-3 hjemme for Sogndal. I landskamppausen har laget spilt 1-1 i en treningskamp borte mot avdelingskollega Strømmen.

Vi tror Aalesund revansjerer det stygge tapet mot Ullensaker/Kisa sist. Laget må opp i ringene for å sikre opprykk, og vi tror på tre poeng her, og spiller bare H.

11. Hønefoss - Bærum

Kupongens to siste kamper er hentet fra PostNord-ligaen (nivå tre) her hjemme. I kamp 11 tar Bærum den korte veien opp til Hønefoss. Hjemmelaget er desidert sist, mens gjestene fra Bærum er i midtsjiktet på tabellen.

Hønefoss har slitt i hele år, og ligger desidert sist på tabellen. Et lite under må til om ny kontrakt skal sikres. I øyeblikket er det hele åtte poeng opp til sikker grunn, med åtte kamper igjen. Laget har 1-2-6 å vise til hjemme på Aka Arena. 2-4 tap for Mjølner nettopp på Aka Arena i siste kamp. Det betyr seks strake tap for Hønefoss, som nok må planlegge et liv i divisjonen under i 2019 sesongen.

Bærum har prestert greit, og ligger trygt plassert rundt midten av tabellen. Lite å spille for i de åtte gjenstående kampene. Det er lang vei til både opprykkskamp og nedrykk streken. Laget har litt svake2-2-5 borte, og er bedre hjemme på Sandvika Stadion, enn på fremmed gress. Bærum vant sin siste kamp 3-0 mot svake Stabæk 2.

Bærum er selvsagt det beste laget her. Laget er relativt svake borte, og har ingen ting å spille for. Vi henger derfor på et tegn for uavgjort, og spiller UB.

12. Hødd - Brattvåg

Kupongen denne søndagen avsluttes med Brattvåg sitt besøk på Høddvoll og bortekamp mot Hødd. Hødd er på andreplass etter Skeid, mens Brattvåg er trygt plassert i midten av tabellen.

Hødd gikk på en smell sist. 0-1 tap borte mot svake Vidar var ikke bra, med tanke på et mulig opprykk. Laget ville ledet denne avdelingen med seier i den kampen. Nå ligger Hødd på andre plass, to poeng etter serieleder Skeid. Hjemme i Ulsteinvik taper laget meget sjelden, og kan vise til 6-3-1 på de første 10 hjemmekampene. Hødd vil nok kjempe med Skeid og kanskje Egersund om den direkte opprykksplassen i denne avdelingen.

Brattvåg har vært positive denne sesongen. Plass i midtsjiktet er man sikkert tålelig fornøyd med. Sterk seier 1-0 borte mot Bryne på Jæren i siste kamp. 4-1 seier mot Vidar nest sist. Brattvåg har 5-1-3 på fremmed gress, og er et absolutt brukbart bortelag.

Til tross for to strake seiere for Brattvåg, tror vi poengene blir igjen i Ulsteinvik. Vi avslutter kupongen med bare et tegn. H

