Sociedad gjør ingen feil mot lille Mirandes

Segunda Division-laget Mirandes har slått ut tre La Liga-lag i Copa del Rey. Vi tror cupeventyret tar slutt mot Martin Ødegaard og Real Sociedad.

Torsdagens langoddsprogram byr på alle første øvelse i VM i skiskyting og det innledes med mixed stafett i Anterselva. Det er også verdenscup utfor for menn fra Saalbach. På fotballfronten er det semifinale i Coppa Italia mellom Milan og Juventus, det er semifinale i Copa del Ray med Martin Ødegaard og Real Sociedad mot Mirandes. Det spilles også cup i Nederland og Frankrike. Det er full serierunde både i den norske Get-ligaen og i svensk SHL i ishockey og natt til fredag spilles det elleve kamper i NHL.

Real Sociedad - Mirandes - handikap fulltid 0-1 - H 1,90 (spillestopp kl 20.55)

Copa del Rey, semifinale. Kamp 1 av 2. Martin Ødegaard og Sociedad har muligheten til å ta seg til den spanske cupfinalen for første gang siden 1988. Det hviler et enormt press på baskerne før torsdagens kamp.

Sociedad møter Mirandes fra Segunda Division, og har alt å tape. For det er ingen som vil applaudere Martin Ødegaard & Co. om de slår et lag fra nest øverste nivå på hjemmebane, men de vil bli gjenstand for massiv kritikk om de skulle tape.

Resultatene til Sociedad den siste tiden viser at baskerne er i god form. De tok en sterk 4-3-seier mot Real Madrid på Santiago Bernabeu i kvartfinalen i forrige uke, og de fulgte opp med å slå Bilbao i baskerderbyet i helgen. Hjemmeformen er også bra. Sociedad har vunnet de fire siste kampene foran egne fans. Målforskjellen viser 10-2.

At Sociedad er det laget som scorer nest mest på hjemmebane i La Liga, lover godt før semifinalen mot Mirandes som ligger på tiendeplass i Segunda Division.

Men Mirandes må tas på alvor. De har allerede slått ut tre La Liga-lag på veien til semifinalen. Å vinne mot ett eller to La Liga-lag kan være flaks, men å vinne mot tre er ikke det. Segunda Divison-laget vant 2-1 i 16-delsfinalen mot Celta Vigo etter ekstraomganger, deretter slo de Sevilla 3-1 i åttendelsfinalen, før de i kvartfinalen sendte Villarreal på hode ut av turneringen etter å ha vunnet 4-2. La Liga-lagene hadde naturlig nok ballen mest, men det er imponerende at Mirandes ikke bare lå seg bakpå. De torde å gå fremover da de vant ballen. Det gjør at vi tror at begge lagene kan score i denne matchen.

Sociedad har scoret to mål eller mer i de fire siste hjemmekampene sine, og de har vunnet med to måls margin i tre av de fire kampene. Det er to skandinaviske unggutter som har vært sentrale hos baskerne de siste ukene. Martin Ødegaard har herjet på midtbanen, og svenske Alexander Isak har scoret åtte mål på de seks siste kampene.

Martin Ødegaard og lagkameratene skal være gode nok til å vinne den første semifinalen med to mål eller mer. Oddsen på et slikt scenario er 1,90. Denne kan ikke brukes som singel, men vi bruker den i en dobbel sammen med Feyenoord.

Heerenveen - Feyenoord B 1,85 (spillestopp kl 20.40)

Nederlandsk cup, kvartfinale. Heerenveen spilte 1-1 hjemme mot VVV Venlo i helgen. Det var tredje kampen på rad uten seier for laget fra skøytebyen. De ligger nå nede på 13.-plass, fire poeng over nedrykksstreken.

Historien viser at Heerenveen får en tøff oppgave torsdag. Feyenoord har vunnet fem av de siste syv kampene mellom lagene, og de står uten tap på de fem siste bortekampene i Heerenveen. Samtidig har vertene vist seg å være en hard negl på hjemmebane. De har kun tapt tre av tolv kamper på Abe Lenstra Stadion. Alle tre tapene har kommet mot lag fra øvre halvdel av tabellen. Feyenoord ligger på fjerdeplass på tabellen, to poeng bak PSV på andreplass.

Feyenoord sikret tre poeng da de vant 3-0 mot Emmen i sin forrige seriekamp. Gjestene fra Rotterdam har hatt nesten to uker med hvile før torsdagens cupkamp siden helgens seriekamp mot AZ Alkmaar ble utsatt.

Vertene har ikke tapt mange hjemmekamper denne sesongen, men når de har gjort det, så har det vært mot topplag. Feyenoord er et topplag. Rotterdam-klubben har vunnet de fire siste bortekampene i alle turneringer, og vi tror de tar seg til semifinalen i cupen torsdag. Oddsen er 1,85 i odds.

Torsdagens dobbelttips er tomålsseier til Real Sociedad + Feyenoord. Denne kombinasjonen gir fine 3,52 i odds. Spillestopp kl. 2040.

