Sociedad og Ødegaard bryter elendig statistikk mot Eibar

Real Sociedad har aldri vunnet borte mot Eibar i La Liga. Vi tror de kvitter seg med skrekkstatistikken tirsdag kveld.

Eibar - Real Sociedad - B 2,30 (spillestopp kl 19.55)

Baskeroppgjøret skulle vært spilt 16. februar, men ble utsatt på grunn av en brann på en søppelplass som skapte farlig luftforurensing. Eibar har tatt 19 av 27 poeng hjemme på Municipal de Ipurúa, men svikter også hjemmeformen for baskerne.

Eibar gikk på sitt første hjemmetap siden starten av desember, med 1-2-tapet mot Mallorca på lørdag. I serien har de tre seire og én uavgjort siden 0-1-tapet mot Getafe 8. desember. De har i denne perioden vunnet mot Atletico Madrid (2-0), Granada (3-0) og Levante (3-0), i tillegg har de spilt uavgjort 1-1 mot Real Betis.

Elendig bortestatistikk for Sociedad

Lørdagens 1-2-tap gjorde at nedrykkstruede Mallorca puster Eibar i nakken. Baskerne ligger nå nede på en skuffende 16.-plass, og de har kun to poeng ned til Mallorca som er under nedrykksstreken.

Historien gir likevel Eibar grunn til å være optimistisk. De har nemlig ennå til gode å tape på hjemmebane mot Real Sociedad i La Liga. 25. mai 2014 rykket Eibar opp til øverste nivå i spansk fotball for første gang. Siden den gang har Eibar og Sociedad møttes fem ganger på Municipal de Ipurúa. Fire ganger har den baskiske miniputten vunnet og én gang har de spilt uavgjort.

Tirsdag tror vi Real Sociedad og Martin Ødegaard bryter skrekkstatistikken på bortebane mot Eibar.

Sociedad har hatt en fantastisk sesong. De har spilt seg frem til finalen i den spanske cupen, og henger fortsatt med i kampen om en Champions League-plass neste sesong. Martin Ødegaard og lagkameratene vil med seier i baskerderbyet klatre opp til fjerdeplass på tabellen.

Tre strake bortetap

Laget fra San Sebastián gikk på et knepent 0-1 tapt borte mot Barcelona på Camp Nou lørdag. Det var baskernes tredje strake bortetap.

Til tross for den skrale bortestatistikken, så har Sociedad vært god mot bunnlagene. De har vunnet tre av fire kamper mot de fem lagene i bunnen av tabellen. Gjestene viste også at de var flere hakk bedre enn Eibar i det omvendte oppgjøret i San Sebastián. Martin Ødegaard & Co. vant kampen 4-1 i slutten av november, og Ødegaard scoret 4-1-målet til Sociedad.

Vi tror Real Sociedad bryter den dårlige bortestatistikken mot baskernaboene tirsdag. Oddsen på Sociedad-seier er 2,30. Det er ok.

