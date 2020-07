Sogndal reiser seg etter smellen sist

Sogndal er sammen med Lillestrøm, Ranheim og Tromsø de fire lagene som har sett best ut så langt i OBOS-ligaen og som trolig blir de lagene som gjør opp om de to direkteplassene til neste års Eliteserie. Vi tror laget fra saftbygda slår tilbake og revansjerer seg i kveld når Sandnes Ulf gjester Fosshaugane.

OBOS-ligaen. Sogndal så ut som en million i de to første kampene med ti mål, full pott og tabelltopp. Det ble 4-1 borte over Åsane og 6-1 hjemme over Ull/Kisa før en av opprykksfavorittene i serien kom ordentlig ned på jorda forrige mandag da laget tapte 1-3 borte mot Grorud.