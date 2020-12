Sogndal rykker opp til Eliteserien

Sogndal har det yngste laget i de to øverste divisjonene. Mandag tror vi de rykke opp til Eliteserien.

Det er nemlig stor forskjell på å være en eliteserieklubb eller OBOS-klubb. Da Viking rykket ned i 2017 tapte de inntekter på rundt 20 millioner kroner. Flere titallsmillioner står på spill når Mjøndalen og Sogndal møtes på Intility Arena i Oslo.

Onsdag er det ca 32 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Begge lagene kommer fra seirer i sine siste kamper. Sogndal snudde 0–1 til 3–1 hjemme mot Ranheim i kampen om å spille denne kvalikkampen, mens MIF knuste Aalesund 3–0 og gikk dermed forbi Start, som rykket direkte ned.

Mjøndalen - Sogndal 2,30 - 3,25 - 3,00 B (spillestopp mandag kl. 16.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Kvalifisering til Eliteserien. Spilles på Initility Arena i Oslo. Sesongen er elleve måneder gammel når Sogndal og Mjøndalen møtes i hovedstaden til kamp om den siste plassen i Eliteserien.

Serien startet ikke før tidlig i juli, men spillerne har trent sammen siden slutten av januar. Det er tidenes lengste sesong.

Sliter på bortebane

Mjøndalen lå på direkte nedrykksplass før siste serierunden, men de slo allerede nedrykksklare Aalesund og fikk hjelp av Vålerenga som vant mot Start.

Vegard Hansens menn viste en enorm fightervilje sist, men så møtte de et Aalesund som i øyeblikket ville hatt problemer med å kjempe i toppen av OBOS-ligaen, så de må heve seg flere hakk om de skal slå Sogndal.

Onsdag er det ca 32 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

De har aldri vunnet på Intility Arena tidligere, og trives generelt dårlig på bortebane.

Mjøndalen har spilt syv bortekamper på rad uten seier i Eliteserien før mandagens kvalikkamp. Den forrige borteseieren kom 16. august. Da vant bruntrøyene 1-0 mot Brann i Bergen.

Herlig oddsprogram denne mandagen. Sjekk her!

Det har heller ikke klaffet for dem foran mål. 26 scoringer denne sesongen er færrest i Eliteserien. Kun ti av målene kom på bortebane.

Bygget nytt Sogndal-lag

Etter to litt skuffende sesonger på rad i OBOS-ligaen for Sogndal, har Eirik Bakke bygget opp et nytt, ungt og spennende lag på Fosshaugane. De kjempet lenge om direkte opprykk, men en svak sesongavslutning, særlig på bortebane, gjorde at de endte på kvalik. Eirik Bakkes menn har tapt fem av de siste seks bortekampene.

Onsdag er det ca 32 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Men de kommer til denne kampen med mye selvtillit etter 3-1-seieren mot Ranheim i semifinalen i opprykkskvaliken. Den seieren smakte ekstra godt i saftbygden. Det var nemlig trønderne som sendte sogndølene ned i OBOS-ligaen i 2017, etter en høydramatisk kamp to på Extra Arena.

Banens gigant var 18 år gamle Sivert Mannsverk. Årets spiller i OBOS-ligaen kan også lage problemer for Mjøndalen.

Ifølge lokalavisen Sogn Avis vil Eirik Bakke trolig starte med de samme elleve som spilte kvallikkamp mot Ranheim. Midtstopper Martin Ove Roseth er ikke med nå heller, elles er alle friske og klare.

Tilbake i Eliteserien

Vi tror det blir en jevnspilt kvalikfinale. Begge lagene har spilt slike kamper før. Mjøndalen er gjort til favoritter, og det er sikkert riktig, men vi sitter med en følelse av at det unge Sogndal-laget til Eirik Bakke kan overraske. På sitt beste har de spilt virkelig god fotball denne sesongen. Klarer de å få kampen inn i sitt spor, så vil Mjøndalen få problemer.

Lørdag er det Gulltrekning i Lotto med ca. 30 millioner kroner i potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Sogndal spiller også med mindre press på seg. De har ingenting å tape.

To av de tre siste sesongene har Eliteserie-laget rykket ned etter kvaliken. I fjor var det Lillestrøm som måtte ta den tunge veien ned i OBOS-ligaen og for to år siden var det Sogndal som røk i kvaliken.

Sogndal har hatt noe på gang denne sesongen, og vi tror de spiller i Eliteserien i 2021.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset