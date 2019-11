Solbakken og FCK sikrer avansement

Ståle Solbakken og FCK vil unngå en puljefinale mot Malmö FF. Derfor tråkker de til i kveldens kamp mot Lugano.

Torsdagens langoddsprogram byr på 24 kamper fra den nest siste runden i gruppespillet i Europa League. Både Rosenborg, FC København, Manchester United og Malmö er blant lagene som skal i aksjon, og det er bra med spennende objekter. Ellers er det tre kamper fra Get-ligaen i ishockey, hvor høydepunktet er toppoppgjøret i Stavanger mellom Oilers og Storhamar. I tillegg er det full serierunde i SHL i Sverige og natt til fredag spilles det én kamp i NHL.

Lugano - FC København B 2,37 (spillestopp kl 20.55)

Lugano har fått en dårlig start på sesongen, og siden møtet med FCK i København 19. september, har laget blant annet sparket trener Fabio Celesrini og erstattet ham med 56-årige Maurizio Jacobacci.

Trenerskiftet har gitt resultater.

Jacobacci har ledet Lugano i fire kamper. Fasiten viser to seire, én uavgjort og et tap. Uavgjort-kampen kom mot Malmö FF i Europa League, og de tapte mot Basel. Søndag slo de bunnlaget i den sveitsiske ligaen Thun 3-0, og de har dermed fått en god oppladning til hjemmekampen mot FCK.

Etter helgens seier har Lugano klatret opp til syvendeplass på tabellen. I Europa League har de kun to poeng på fire kamper, men de kan i teorien gå videre i turneringen. Det ser imidlertid mørkt ut for dem. Balint Vecsei er skadet og ute mot danskene. Lugano mangler også Fulvio Sulmoni, Johathan Sabbatini, Roman Macek, Alexander Gerndt og Francisco Rodriguez.

Ikke imponert i Superligaen

Det er lagt opp til en gruppefinale mellom de to skandinaviske storhetene, FCK og Malmö FF i den siste runden, men Ståle Solbakken & Co. kan sikre seg avansement allerede torsdag kveld og dermed gjøre kampen mellom de to skandinaviske topplagene betydningsløs.

FCK må i så fall vinne i Sveits og Dynamo Kiev må slå Malmö FF i Sverige. Jeg tror Ståle Solbakkens menn gjør jobben, men jeg er usikker på om ukrainerne klarer å vinne i Skåne.

Ståle Solbakkens mannskap har ikke imponert i den hjemlige serien den siste tiden. De var egentlig litt heldige som vant 2-1 mot Hobro i forrige hjemmekampen. I Europa League har de vist mer stabilitet. Festfotballen har manglet, men de er godt organisert.

Nicolai Boilesen, Jonas Wind, Jens Stage og Nicklas Bendtner er alle på skadelisten.

FCK skal spiller byderby mot Brøndby på søndag, men jeg tror ikke at det har noe å si for denne matchen. Ståle Solbakken vil gå for avansement før siste runden. Derfor tror jeg FCK vil tråkke til fra start mot gruppens svakeste lag. Samtidig har ikke Lugano fordelen av å spille på hjemmebane. Klubbens eget stadion er ikke godkjent for spill i Europa League. Derfor spiller de på St. Gallen sin hjemmearena 250 kilometer borte fra Lugano. FCK-seier gir 2,37 i odds. Det er ok. Spillestopp er klokken 2055.

