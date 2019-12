Solbakken og FCK vinner «den skandinaviske duellen»

FCK går videre med uavgjort, men Ståle Solbakken har gjort det klart at han går for seier. Vi tror danskene vinner.

FC København - Malmö FF 2,20 - 3,00 - 3,00 H (spillestopp kl. 1850)

Det er en plass i 16.-delsfinalene som står på spill når de to skandinaviske rivalene FC København og Malmö FF møtes i Parken. FCK og Ståle Solbakken har gode kort på hånden før den siste kampen i gruppespillet.

FCK topper gruppen etter seieren sin mot Lugano i forrige runden. Det betyr at de klarer seg med uavgjort i torsdagens kamp mot Malmö FF for å ta seg videre i den nest gjeveste europeiske turenringen. Siden danskene sjelden taper en europeisk kamp i Parken er det er bra utgangspunkt.

Fire strake seire for FCK

Solbakkens menn viser god form. De har vunnet fire kamper på rad. Alle fire seirene har vært med knapp margin, men det holder til å taske med seg tre poeng. Selvtilliten er på topp hos det danske hovedstadslaget, men de vil antakeligvis komme til å savne kaptein Carlos Zeca som er suspendert. FCK manglet Nicklas Bendtner, Jonas Wind, Nicolai Boilesen og Jens Stage mot FC Nordsjælland sist, og de tre førstnevnte blir ikke friskmeldt til torsdagens match. Men Jen Stage er tilbake i troppen, og han erstatter antakeligvis Zeca.

Malmö FF tok en meget sterk4-3-seier mot Dynamo Kiev på hjemmebane sist. Markus Rosenberg scoret vinnermålet på overtid. Scoringen gjorde at svenskene nå har mulighet til å ta seg videre i Europa League, men da må de vinne i Parken. Malmö FF er ferdig med seriespillet, og det betyr at de stiller med uthvilte bein til denne kampen, men samtidig er ikke kampformen like bra. Uwe Rösler må i likhet med Solbakken unnvære en av lagets mest sentrale spillere, midtbanemannen Fouhad Bachirou. Danske Anders Christiansen har vært ute hos gjestene en stund, men mye tyder på at han er tilbake hos Malmö FF torsdag.

Ståle Solbakken & Co går videre med uavgjort, men jeg tror det er for risikabelt å spille på et slikt resultat i denne kampen siden Malmö FF vil jakte seieren her. FCK taper nesten aldri hjemme i Parken, og med stappfulle tribuner hjemme i Køben skal danske vinne. Jeg sier ikke at det blir lett, men jeg tror de vinner med knapp margin. Oddsen på FCK-seier er 2,20. Det er spillbart.

