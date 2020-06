Sommerquiz 6: Hvor godt kjenner du egentlig Norge?

Vi tar deg med på en runde rundt hele Norge i våre quiz.

Sommeren 2020 er en sommer i rødt, hvitt og blått. I den anledning har vi laget quiz i samarbeid med Norsk Tipping.

I løpet av sommeren vil vi dra rundt omkring i hele Norge med quiz fra både små og store steder. Hver uke vil vi trekke ut fire deltakere som hver vinner 1 meter med Flax-lodd tilsendt. Alt du trenger å gjøre er å ha minst ett riktig svar på en av quizene den uken. Du kan altså velge å ta en lokal quiz du kanskje kan mye om, eller prøve deg på en som omhandler et sted som er mer ukjent. I løpet av sommeren vil du kunne prøve deg på over 40 quiz om store og små steder i Norge.

Du må være over 18 år for å delta.

Quiz 6: Hva kan du om Ofoten og Indre Sør-Troms?

Denne quizen er basert på spørsmål tilknyttet avisen Fremover.

Du svarer på spørsmålene her: (NB! For å vinne trenger vi din e-postadresse. Vi sletter den etter at du er ferdig).

