Son lurer Leeds-forsvaret

Tottenhams sørkoreanske angriper, Heung-min Son, gjør at Spurs er livsfarlige på kontringer. Leeds-forsvaret skal få kjørt seg lørdag.

Selv om Tottenham har slitt den siste måneden, er liten tvil om at Heung-min Son og Harry Kane er et av verdens beste spisspar.

Lørdag 2. januar er det Gulltrekning i Lotto med ca. 30 millioner kroner i potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Jose Mourinho kan ha sine tvilere, men han har demonstrert av hans beslutning om å spille Kane litt dypere i banen for å skape mer plass til Son har vært en suksess. Son og Kane har scoret 20 av Tottenhams 26 mål så langt denne sesongen.

Tottenham - Leeds - Heung-Min Son scorer mål - 1,90 (spillestopp lørdag kl. 13.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, Premier League. Heung-min Son har elleve ligamål denne sesongen. Han scorer i snitt 0,73 mål per kamp. Han har vært livsfarlig i og i nærheten av boksen, hvor han har truffet på 62 prosent av skuddene.

Sør-koreaneren har gått målløs av banen i de to siste ligakampene, men han har en egen evne til utnytte bakrom. Det kan et superoffensivt Leeds-lag få svi for lørdag formiddag. Marcelo Bielsas menn har sluppet inn 17 mål på bortebane denne sesongen. Det gjør dem til det dårligste defensive laget på bortebane i Premier League.

28-åringen har vært involvert i 18 spillemål i Premier League i 2020. Det er mer enn noen annen spiller i ligaen.

Vi tror Heung-min Son kan terrorisere Leeds-forsvaret i lørdagens kamp. Oddsen på at han scorer er 1,90. Det er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset