Søndag 17. mai er det en helt spesiell trekning i Lotto

Ettersom årets 17. mai-feiring blir litt annerledes, byr Lotto også på en litt annerledes Lotto-trekning 17. mai-helga. Alle som spiller Lotto til trekningen lørdag 16. mai er i tillegg med i trekningen om å vinne 17 ekstra premier på nasjonaldagen.

Hver premie har en verdi på hele 50.000 kroner.

Spill Lotto til trekningen lørdag 16. mai og du er med i tilleggstrekningen på 17. mai!

Disse premiene kan du vinne

1. Valgfri bunad

Neste 17. mai kan du rope hurra i drømmebunaden! Du får bestille den bunaden du ønsker deg, til en verdi av 50.000 kroner.

2. Tretopphytte-weekend

Det er superpopulært å reise på hyttetur i toppen av et tre og bo side om side med fugler og ekorn. Snakk om idyll! Norsk Tipping dekker reise og opphold for 50.000 kroner.

3. Oppussing

Med mer tid hjemme, har mange tatt malerkosten, spiker og hammer fast. Hva med litt hjelp? Norsk Tipping dekker tjenester og/eller materialer for 50.000 kroner.

4. Spa-weekend

Klar for «zen-mode»? Nyt et fantastisk opphold på et spahotell! Du får en spaopplevelse til en verdi av 50.000 kroner.

5. Ny PC og smarttelefon

Oppgrader hjemmekontoret med nytt utstyr! Du kan vinne hele 50.000 kroner å kjøpe deg nye duppedingser for.

6. Rorbu-ferie

I disse tider er det norgesferie som gjelder – og mange drømmer om rorbu-ferie. Nå kan drømmen gå i oppfyllelse! Norsk Tipping dekker en rorbu-ferie for 50.000 kroner.

7. Matkasse-abonnement

Vanskelig å pønske ut hva du skal ha til middag hver dag? Nå kan du få både matvarer og middagsoppskrifter levert på døra! Vinn et abonnement til en verdi av 50.000 kroner.

8. Utendørs boblebad

I en tid hvor vi tilbringer mye tid hjemme – hva med å gjøre tilværelsen mer behagelig med et helt eget utendørs boblebad? Verdi: 50.000 kroner.

9. Norgesferie

Hvilket sted i Norge drømmer du om å oppleve? Vi har utallige destinasjoner med fjord, fjell eller by-vibber i vårt eget land å velge mellom. Nå kan du vinne et reisegavekort på 50.000 kroner å benytte til nettopp dette.

10. Elsykkel

Drømmer du om å suse opp bakkene på en elsykkel? En heldig Lotto-spiller kommer til å vinne dette miljøvennlige framkomstmiddelet. Verdien er 50.000 kroner.

11. Matkurs med Arne Brimi

Lær å lage mat med legenden Arne Brimi. I tillegg vinner du et fantastisk opphold i Brimiland til en total verdi av 50.000 kroner.

12. Kajakk/friluftsutstyr

Har du åpnet øynene for friluftslivets gleder i disse koronatider? Eller du har kanskje alltid likt å nyte naturen? Nå kan du vinne en kajakk eller annet friluftsutstyr til en verdi av 50.000 kroner.

13. Gassgrill/utekjøkken

Oppgrader hjemmekosen med en real gassgrill eller annet utstyr du ønsker deg! Nå kan du virkelig bli kongen eller dronninga av grilling. Verdi på premien er 50.000 kroner.

14. Restaurantmat på døra

Når korona har forsvunnet og vi igjen kan samles til selskaper, så ønsker vi å gjøre ditt selskap til en skikkelig «høydare». Du kan derfor vinne cateringmat til en verdi av 50.000 kroner. Hvem vil du invitere?

15. Camping-/friluftsutstyr

Med skikkelig utstyr kan du feriere nesten hvor som helst. Trenger du nytt telt, sekker, hengekøyer, soveposer eller lignende til årets ferie? Nå kan du vinne utstyret du ønsker til en verdi av 50.000 kroner.

16. Hagemøbler

Lekre og behagelige hagemøbler gjør susen nå som sommeren nærmer seg. Du kan vinne hagemøblene du ønsker deg til en verdi av 50.000 kroner.

17. Hurtigruten-cruise

Fjorder og fjell! Opplev vårt fantastiske hjemland om bord på Hurtigruten. Verdien på reisen er 50.000 kroner.

Slik foregår trekningen

Vinnerne trekkes tilfeldig ut blant alle leverte Lotto-rekker til trekningen lørdag 16. mai. Jo flere rekker du leverer, desto større er vinnersjansene dine.

I tillegg til 17. mai-trekningen, er du selvfølgelig med i trekningen om å bli Lotto-millionær på lørdag.

Vinnerinformasjonen vil du finne her på den 17. mai klokken 14:00

Alle vinnere blir oppringt med mer informasjon om premiene på mandag 18. mai. Norsk Tipping snakker med hver enkelt av vinnerne angående gjennomføringen av opplevelsespremier. Disse tilpasses vinnerne – og tidspunkter for gjennomføring av premie er også avhengig av kapasitet hos arrangører.

Spill Lotto og du er med!

Vinnersjanse ca. 1: 1 000 000 per rekke.

Norsk Tipping trekker 17 vinnere i kronologisk rekkefølge, hvor nummer 1 på lista vinner premie nummer 1, og så videre.

Vinnersannsynlighet Lotto

For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige. Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke). Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene. Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker. Les mer om vinnersannsynlighet for Lotto her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 11 509 409

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 190

Antall millionærer i 2019: 179 (inkludert andelsbankvinnere og andelslagvinnere)

Høyeste premieutbetaling i 2019: 29 455 620 kr