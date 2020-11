Søndag kan Manchester United gjøre noe de aldri har klart før

Manchester United er bedre borte enn hjemme denne sesongen. Vi tror de kan sette en ny klubbrekord søndag.

Vinner Manchester United søndagens kamp på St. Mary's vil de sette ny klubbrekord. De røde djevlene har aldri tidligere vunnet åtte strake borteseire i Premier League.

Ole Gunnar Solskjærs menn kan også tangere klubbens rekord med å score to mål eller mer i åtte bortekamper på rad. Den ble satt i tidsrommet mellom desember 2001 og mars 2002.

Southampton - Manchester United 3,55 - 3,45 - 1,95 B (spillestopp søndag kl. 14.55)

Engelsk, Premier League. Southampton er i kjempeform. De er uten tap i de syv siste kampene, og ligger på en overraskende femteplass før søndagens kamp.

Southampton er uten seier i de åtte siste ligakampene mot De røde djevlene. Fem kamper har endt uavgjort, og tre har endt med United-seier.

19 år siden sist tap i Southampton

Manchester United har vært mye bedre borte enn hjemme denne sesongen. De har vunnet tre av tre bortekamper i ligaen så langt, og har en sterk statistikk mot the Saints på den engelske sørkysten.

Manchester United er ubeseiret i de ni siste ligakampene i Southampton siden de tapte 0-1 i august 2001. Det er også det eneste tapet til Old Trafford-klubben på de 15 siste bortekampene mot the Saints.

I søndagens kamp må Southampton fortsatt klare seg uten toppscorer Danny Ings og Nathan Redmond som begge er ute med skader. Theo Walcott fortsetter å spille, til tross for at han har brukket et bein i vristen av venstrefoten.

Mangler midtbanespillere

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har uttalt at det er svært lite sannsynlig at Paul Pogba og Scott McTominay spiller søndagens kamp.

Luke Shaw er også ute, mens Marcus Rashford, Victor Lindelöf og Aaron Wan-Bissaka er alle klare til kamp.

Edinson Cavani kan få sjansen fra start igjen søndag. Foto: Paul Ellis (AFP)

Manchester United stiller trolig med dette laget, ifølge engelske Evening Standard (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Fred, Van de Beek; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani.

Vi vet hvor gode Southampton har vært, og de kommer til å angripe United. Det vil gi Ole Gunnar Solskjærs mannskap overgangsmuligheter, slik de fikk mot Everton. Vi tror United utnytte de mulighetene de får.

Tre av de fire siste kampene mellom United og Southampton på St. Mary's har endt uavgjort.

Må stole på Walcott

Faktisk har fem av de siste syv ligamøtene mellom disse klubbene endt uavgjort, inkludert begge kampene sist sesong. Vi tror på enda en jevnspilt kamp søndag, men Manchester United har vært gode på bortebane.

Southamptons skadekrise betyr at Theo Walcott må score hvis the Saints skal ta poeng mot United. Walcott scoret mot Wolves sist. Dermed er United-fansen advart.

Men Manchester United har begynt å slippe seg litt mer løs, og en Fernandes i superform sørger for at Ole Gunnar Solskjærs menn setter ny borterekord for United søndag. 1,95 i odds på borteseier er ok.

