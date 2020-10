Søndag rykker Fredrikstad opp til OBOS-ligaen

Ventetiden er over. Etter tre sesonger i 2. divisjon er Fredrikstad fra neste sesong tilbake i OBOS-ligaen.

Det er bare tre uker siden sist disse to lagene møttes på Sunnmøre. Da vant Fredrikstad 2-1 etter en sen scoring av Maikel. Vi tror den gamle fotballstorheten vinner igjen søndag.

PostNord-ligaen, avdeling 1. Lørdag kunne Fredrikstad rykke opp igjen til OBOS-ligaen, uten å spille kamp. Hadde Kvik Halden tatt poeng mot Skeid - ville den gamle fotballstorheten fra plankebyen være tilbake på nest øverste nivå i norsk fotball.

Slik gikk det ikke. Skeid slo Kvik Halden 3-1.

Oslo-laget har dermed fortsatt muligheter til å passere rødbuksene på tabellen. Skulle rødbuksene ta tre poeng mot Brattvåg søndag, er FFK neste sesong å finne i OBOS-ligaen.

Og det tror vi de gjør.

Kun ett tap hele sesongen

Fredrikstad har vunnet 14 av 15 kamper denne sesongen. De har vært det suverent beste laget i 2. divisjon. Målforskjellen er overbevisende 48-16. Ingen ag i 2. divisjon har scoret flere mål enn dem.

Vi tror de sikrer opprykket på hjemmebane søndag.

Brattvåg står med 19 poeng på sine 14 kamper så langt. Sunnmøringene er et typisk hjemmelag. Det viser også poengfangsten. De har sanket tolv av 19 poeng på Brattvåg Stadion.

På bortebane har det kun blitt syv poeng på seks kamper, men det er interessant å merke seg at seks av de syv poengene har kommet i de to siste bortekampene. De slo bunnlaget Fløya og Kvik Halden, men det var to ag som hadde lite å spille for.

Skadefri FFK-tropp

FFK-trener Bjørn «Bummen» Johansen kan for første på flere år kunne stille med et skadefritt mannskap. Vi tror vertene har størst motivasjon i denne kampen, og at aristokratene tar de tre poengene de trenger for å kunne sprette sjampisen.

Men vi er ganske sikker på at gjestene kan gi FFK kamp. Statistikken tyder iallfall på det.

Brattvåg har scoret i fem av seks bortekamper denne sesongen. Hødd er det eneste laget som har klart å holde nullen mot sunnmøringene.

Brattvåg har scoret i fem av seks bortekamper denne sesongen. Hødd er det eneste laget som har klart å holde nullen mot sunnmøringene.

Fredrikstad på sin side har scoret i alle åtte hjemmekampene sine denne sesongen. Ja, de har faktisk scoret i alle 15 kampene de har spilt i 2. divisjon denne sesongen.

