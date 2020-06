Sønn til tidligere Milan-stjerne er eneste engelskmann i Polen

Tom Hateley er en av kun tre engelskmenn som har spilt i Ekstraklasa.

Fredag skal den nedrykkstruede klubben med det belastede navnet Korona Kielce møte regjerende seriemester Piast Gliwice hjemme på Suzuki Arena. På bortelaget spiller den eneste engelske spilleren i Ekstraklasa. Han heter Tom Hateley. Hvis du drar kjensel på etternavnet, så kan det være fordi du husker faren hans.

Faren er nemlig betydelig mer kjent enn sønnen. Mark Hateley spilte blant annet for AC Milan, Monaco, Leeds, Coventry, Portsmouth, QPR og Glasgow Rangers. Kraftspissen, som fikk kallenavnet Attilla, spilte også 33 kamper for det engelske landslaget og scoret ni mål.

Tom Hateley har fulgt i fotsporene til pappaen og spilt for to klubber utenfor Storbritannia, men istedenfor å reise til Italia eller Frankrike er 30-åringen nå inne i sin andre periode i polsk fotball. Hateley, som ble født i Monte Carlo, da faren spilte for Monaco, skrev under for Piast i 2018 etter to år i Slask Wroclaw.

Pappen til Tom er Mark Hateley, som her jubler etter å ha scoret for AC Milan mot Avellino i Serie A i 1985. AC Milan vant kampen 3-0. (Ap Photo/Carlo Fumagalli) Foto: Carlo Fumagalli (AP)

Bestefaren spilte spiss hos Liverpool

Selv om Tom Hateley ikke har spilt for like store klubber som faren, så lå det så og si i genene at han kom til å bli fotballspiller. Bestefaren Tony var også fotballspiller på toppnivå. Han spilte spiss hos Liverpool og Aston Villa.

- Jeg er en helt annerledes spiller enn far og bestefar, men jeg er stolt over å bære Hateley-navnet på ryggen, sa Tom Hateley til planetfootball.com da han kom til Piast.

I motsetning til faren og bestefaren er Tom mer defensivt anlagt. Han har stort sett spilt høyreback eller på midtbanen. Hos Piast holder han til på høyreflanken.

Tom Hateley er en av bare tre engelske spillere som har spilt i Polen. Eddie Stanford spilte i Legia Warszawa i 2004, og Rashid Yussuff, spilte to sesonger i Arka Gdynia.

Mark Hateley ble seriemester med Monaco i Ligue 1 i den første sesongen sin i klubben. Tom Hateley klarte det samme med Piast sist sesong. Da gikk laget fra Gliwice overraskende til topps i Ekstraklasa.

- Det ligner litt på historien med Leicester, sa Hateley til mailonline.com i fjor.

Laget henger også med i toppen denne sesongen. De ligger på andreplass før de tre siste serierundene.

Korona Kielce SA - Piast Gliwice 3,15 - 2,90 - 2,15 B (spillestopp kl. 17.55)

To lag med forskjellig utgangspunkt før de tre siste serierundene. Korona Kielce kjemper desperat for å unngå nedrykk, mens regjerende seriemester Piast Gliwice trenger tre poeng for å henge med i tittelkampen.

Mot alle odds kjørte Korona Kielce over Wisla Plock forrige helg og vant 4-1. Dermed skaffet de seg en luke på fire poeng ned til Arka Gdynia. Fredag venter en tøffere oppgave.

Piast Gliwice ligger på andreplass i Ekstraklasa og banket Wisla Krakow 4-0 i forrige serierunde. Laget som overraskende klatret til topps i Ekstraklasa, og omtales som Polens svar på Leicester, trenger tre poeng for å legge press på Legia. Piotr Parzyszek scoret to ganger mot Wisla, og vi tror han vil lage problemer for Korona-forsvaret. Korona får ingen fordel av å spille på hjemmebane. Kampen spilles foran tomme tribuner på Suzuki Arena. Piast skal vinne her. 2,15 i odds på bortelaget er ok.

Disse kampene vises fra runde 28:

Fredag 5. juni kl. 18.00: Korona Kielce - Piast Gliwice

Lørdag 6. juni kl. 15.00: Jagiellonia Białystok - Wisła Płock

Lørdag 6. juni kl. 20.00: Pogoń Szczecin - Cracovia

Lørdag 7. juni kl. 17.30: Wisła Kraków - Legia Warszawa

Alle de direktesendte kampene vil man finne her.