Sørloth jakter toppscorertittelen og ligamesterskapet i Tyrkia

Trabzonspor og Alexander Sørloth tar tilbake serieledelsen dersom de vinner mandagens bortekamp mot Antalyaspor.

Trabzonspor spilte en knallbra kamp mot Göztepe i forrige serierunde, hvor de vant 3-1 på bortebane. De vil med seier i Alanya ta over tabelltoppen i den tyrkiske toppdivisjonen på bedre målforskjell enn Basaksehir. Det burde være motivasjon nok for å vinne mandagens kamp.

Alanyaspor - Trabzonspor B 2,40 (spillestopp kl 19.55)

Alanyaspor tapte 0-2 borte mot Fredrik Guldbrandsen og Basaksehir for en drøy uke siden. Løpet virker kjørt i forhold til å ta en topp fire-plassering. Alanyaspor har 43 poeng, åtte poeng mindre enn Galatasaray, men de har én kamp mindre spilt enn storlaget fra Istanbul.



Erol Bulut og spillerne hans har hatt større fokus på den tyrkiske cupen de siste ukene, hvor de tok seg til finalen etter å ha vunnet 4-0 mot Antalyaspor torsdag kveld. Vi tror hjemmelaget er litt utladet etter cupseieren, og ikke like fokusert som Trabzonspor og Alexander Sørloth som er svært nær ved å ta sin første ligatittel siden 1983-1984-sesongen.

Knuser stjernespisser på toppscorerlisten

At viktige Nwakaeme er ute med skade er en strek i regningen for Trabzonspor-laget, men trener Hüseyin Çimşir har en rekke talentfulle offensive spillere som kan erstatte ham, så laget skal klare seg uten stjernespilleren for et par uker. Offensivt er det uansett en nordmann som har spilt hovedrollen hos tyrkerne denne sesongen. Alexander Sørloth har vært en kjempesuksess i tyrkisk fotball. Spissen , som er utlånt fra Premier League-klubben Crystal Palace, er toppscorer i Süper Lig med 19 mål, fire mål mer enn den tidligere Newcastle-stjernen Papiss Cisse, som spiller for nettopp Alanyaspor. Bak Sørloth på toppscorerlisten finner man navn som Radamel Falcao, Demba Ba og Ryan Babel. Alle spillere som har en fortid i storklubber i Premier League.

Alanyaspor-trener Bulut kan velge spillere fra en skadefri tropp til mandagens kamp.

Hos Trabzonspor er Caleb Ekuban ventet å ta over plassen til Anthony Nwakaeme. Yusuf Sari fortsatt på skadelisten.

Gjestene har ikke råd til å rote bort poeng i denne kampen om de skal henge med i kampen om ligatittelen. Da er bare seier godt nok. Vi tror Alexander Sørloth kan skape trøbbel for Alanyaspor-forsvaret i kveld. Trabzonspor vant 1-0 i det omvendte oppgjøret i november, og vi tror også de tar alle tre poengene denne gangen. 2,40 i odds på bortelaget er spillbart.

