Sørloth og Trabzonspor vinner mot Basaksehir

Stort sett alle fotballigaene i Europa har tatt pause grunnet koronaviruset. Men i Russland og Tyrkia fortsetter fotballen inntil videre. Utenfor Europa er det også full rulle i Mexico, Argentina, Brasil, Chile og i Australia, ihvertfall foreløpig.

Toppoppgjør i tyrkisk Süper Lig. Forrige sesong endte Alexander Sørloths Trabzonspor på fjerdeplass, seks poeng seriemester Galatasaray. Denne sesongen var målsettingen til Trabzonspor å kjempe om ligatittelen, og det har de klart.

Onsdagens 3-1-seier mot Malatyaspor sendte Trabzonspor til topps på den tyrkiske serietabellen. Laget har like mange poeng som søndagens motstander, Istanbul Basaksehir, men bedre målforskjell.

Sørloth er toppscorer i Tyrkia

Den norske landslagsspissen Alexander Sørloth har vært en viktig bridragsyter til Trabzonspors suksess i den hjemlige ligaen denne sesongen. Angriperen, som er på lån fra Crystal Palace, er toppscorer i den tyrkiske ligaen med 19 seriemål på 25 kamper, men i de to siste kampene har han gått målløs av banen.

Sørloth ble byttet ut etter 39 minutter i kampen mot Yeni Malatyaspor. Den norske måltyven fikk en smell i den venstre tåen, og man fryktet en stund brudd i tåen. En MR-undersøkelse torsdag viste godt nytt for Trabzonspor-spilleren. Tåen var ikke brukket, og Sørloth håper å være tilbake i spill allerede i helgens kamp mot Basaksehir på hjemmebane.

Ni kamper uten seier mot Basaksehir

Da lagene møttes i Istanbul i slutten av oktober endte kampen 2-2 Den gangen scoret Sørloth utligningsmålet til Trabzonspor på overtid. Sørloth & Co. har kun tapt to av de 16 ligakampene siden den gang, hvorav elleve er vunnet. Selvtilliten er på topp før toppkampen. Trabzonspor har vunnet de fem siste hjemmekampene med 21-6 i målforskjell.

Men Istanbul Basaksehir har skapt problemer for dem de siste sesongene. Trabzonspor har ikke vunnet mot Istanbul Basaksehir på de ni siste kampene. Sist de vant mot dem var i februar 2015.

Istanbul Basaksehir er ikke en av de tradisjonelle storklubbene i Tyrkia, men de har gjort store investeringer i spillere de siste sesongene. De har blant andre den tidligere Liverpool-stopperen Martin Škrtel og den tidligere Chelsea-angriperen Demba Ba i stallen, i tillegg til norske Fredrik Gulbrandsen. Sist sesong endte de på andreplass, og denne sesongen er målsettingen ligagull. De vet at en seier mot Trabzonspor vil sende dem til topps på tabellen.

De viser strålende form. Laget har kun tapt én av de siste 23 ligakampene, og de står med fem seire i alle turneringer før søndagens match.

Trøtte Istanbul Basaksehir-bein

Dette er kampen som kan avgjøre den tyrkiske ligaen. Disse to lagene har til sammen scoret 106 mål i Süper Lig, så det kan bli en underholdende kamp på Medical Park Stadyumu.

Det hersker litt usikkerhet rundt om Sørloth vil kunne spille søndagens ligakamp mot Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir, men det meste tyder på at han er på plass i startelleveren.

Trabzonspor vil gå offensivt til verks, og overgangsspillet vil være avhengig av at Sosa finner Sørloth og Nwakaeme som går i rommet bak Basaksehir-forsvaret. Bekymringen er at Trabzonspor-forsvaret er litt for slepphendt, men de har en solid keeper i Cakir. Derfor slipper de ofte unna med skrekken. Basaksehir har en del å gå på defensivt, og Trabzonspor har spillerne som kan utnytte svakheten deres. Samtidig vil gjestene antakeligvis ha trøttere bein enn hjemmelaget siden de spilte en tøff kamp mot FC København i Europa League på torsdag.

Vi tror Alexander Sørloth og Trabzonspor vinner til 2,20 i odds. Spillestopp er klokken 1355.

