Spanske storheter får tillit på spennende lørdagskupong

1. Vålerenga - Viking

Vålerenga gikk på sitt første tap under Fagermos ledelse onsdag kveld da laget røk hele 1-4 borte mot trenerens gamle klubb Odd i Skien onsdag kveld. Dermed er fasiten 1-1-1 på de tre første kampene for hovedstadsklubben som røk 0-4 her i det tilsvarende møtet i fjor høst. Benjamin Stokke ble hentet til klubben i begynnelsen av forrige uke og fikk sin debut fra start som innbytter i Skien. Tollås Nation ble spart i det oppgjøret på grunn av stor kampbelastning, men kan være tilbake i denne.

Viking innledet sesongen med to strake tap før de spilte 1-1 hjemme mot Mjøndalen onsdag og fikk med seg ett poeng. Savnet etter Tripic og Thorstvedt er merkbart for Stavanger-klubben som ga 17 år gamle Sondre Auklend muligheten fra start for første gang onsdag. Østbø, De Lanlay og Flem Bjørshol har ikke vært i troppen i de tre første kampene på grunn av skade og onsdag måtte også midtstopper Runar Hove forlate banen med en strekk midtveis i 2.omgang.

Naturlig at Vålerenga blir favoritter hjemme på Intility mot denne Viking-utgaven, men vi ender opp med HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. Start - Odd

Nyopprykkede Start så ut til å gå mot sin tredje 2-2 kamp på rad da de klønet det til på overtid og tapte 2-3 hjemme mot regjerende seriemester Molde onsdag. Det betyr to poeng etter tre kamper for sørlendingene. Opprykkshelten fra i desember Martin Ramsland er fortsatt ute med skade, det samme er Henrik Gjesdal.

Odd åpnet sesongen med to strake tap før de slo kraftig tilbake og snudde 0-1 til seier 4-1 over Vålerenga og gamletrener Dag-Eiliv Fagermo onsdag kveld etter tre scoringer av Torgeir Børven - som stikker til Rosenborg når som helst. Bakenga er hentet inn på topp for å erstatte storscoreren. Semb sliter med skade og det er usikkert om han rekker å bli klar til denne. Rashani startet på benken sist.

Helt åpent i sør. Vi kan ikke annet enn å helgardere denne. HUB på begge systemene.

3. Norwich - Manchester United

FA Cup, kvartfinale. Kjærkomment avbrekk i en tung PL-hverdag for Norwich når FA Cupen nå er tilbake igjen. Hjemmelaget slo ut Tottenham etter en dramatisk straffesparkkonkurranse i forrige runde i vinter, men i hjemlig liga ser det tungt ut for tabelljumboen som nå står med 1.5 bein i Championship neste sesong. Det har blitt 0-3 hjemme mot Southampton og 0-1 hjemme mot Everton etter oppstarten i ligaen. Byram, Zimmermann og Hanley er alle ute. Det ble 1-3 til Manchester United da lagene møttes her i serien i fjor høst.

Ole Gunnar Solskjær begynner for alvor å få skikk på sine røde disipler. 4-1-0 på de siste fem i alle turneringer er fasiten for Manchester United etter at Sheffield United ble slått 3-0 hjemme i ligaen på Old Trafford onsdag kveld. Det gjør at håpet om en Topp fire-plassering fortsatt lever. I tillegg så er laget igjen både i FA Cupen og Europaligaen, så det er fortsatt mye å spille for hos de røde. Jones og Tuanzebe er begge på skadelista. Det blir trolig litt rullering igjen her i en periode med tett kampprogram.

Kjærkomment avbrekk for Norwich med litt cup, men vi tror Manchester United blir for gode slik de framstår nå. B på Carrow Road.

4. Leeds - Fulham

Toppoppgjør på Elland Road. Leeds var nok blant de som jublet høyest over at sesongen i Championship kom i gang igjen ettersom den tradisjonsrike klubben med mange tilhengere også i Norge toppet serien og hadde stø kurs mot Premier League da den ble stoppet tilbake i mars. De tapte 0-2 borte mot Cardiff i den første kampen etter oppstarten søndag, men hjemme på Elland Road har det blitt ganske så solide 11-4-3 så langt. Tap 1-2 i det omvendte møtet i London like før jul. Sju poeng skiller ned til dagens motstander før denne, så med seier her begynner opprykksdrømmen for alvor å se lys ut.

Fulham er nummer tre med 64 poeng, sju poeng bak Leeds, så seier her er nesten et "must" dersom de skal blande seg inn i kampen om direkte opprykk siden to lag rykker direkte opp. Åtte runder gjenstår. Det ble 0-2 hjemme mot Brentford i den første kampen etter koronapausen sist helg. 6-8-4 borte.

Leeds er ikke noe lag man stoler blindt på, selv om favorittskapet synes opplagt. Det blir H på 96-rekkeren, men på 432-rekkeren dekker vi opp med HU.

5. Wigan - Blackburn

Wigan er nummer 17 med 44 poeng, men trenger fortsatt poeng for å holde seg i divisjonen da avstanden ned til Hull under streken bare er på tre poeng når åtte kamper gjenstår å spille. 6-6-6 er fasiten på eget gress før denne. De tok en sterk og viktig 2-0 seier borte over Huddersfield sist helg. 3-1 her sist sesong, mens det ble målløst mellom lagene på Ewood Park i det omvendte møtet like før jul.

Blackburn vant 3-1 hjemme over Bristol City i den første kampen etter oppholdet sist helg og er dermed oppe på 8.plass med 56 poeng - bare ett poeng bak Preston på den sjette og siste Play Off-plassen i det som kan bli et rotterace mellom mange klubber. 6-3-9 på utebane til nå. Sentrale Dack er langtidsskadet og ikke aktuell.

To lag som fortsatt har mye å spille for. Tett, jevnt og målfattig? Det blir HU både på 96-rekkeren og 432-rekkeren, men vi innrømmer at det ikke er lett å ta stilling her.

6. Charlton - Queens Park Rangers

Charlton tok tre særdeles viktige poeng i den første kampen etter oppstarten da Hull ble slått 1-0 på bortebane sist helg. Dermed klatret London-klubben opp på 19.plass med 42 poeng, men avstanden ned til nettopp Hull under nedrykksstreken er bare ett poeng i det som kan bli et aldri så lite drama med mange klubber involvert. Ikke en gang Barnsley og Luton er helt fortapte etter at begge tok poeng forrige runde. Charlton med 7-5-7 hjemme på The Valley. Det ble 2-2 i det omvendte møtet mellom disse to tre dager før julaften.

QPR skuffet med å tape 0-1 hjemme mot bunnlaget Barnsley i den første kampen etter oppstarten sist helg og er nå nummer 13 på tabellen med 50 poeng. Teoretisk sett kan de fortsatt både rykke ned og få Play Off, selv om begge deler etter hvert begynner å bli lite sannsynlig. Tapet sist helg var nok farvel til en mulig plass blant de seks som gir Play Off. 6-3-9 er fasiten på bortebane før den korte turen til Charlton lørdag.

Charlton fikk seg en opptur sist, men dette ser jevnt ut. Vi ender opp med HU på 96-rekkeren, mens på 432-rekkeren blir HUB eneste utvei.

7. Birmingham - Hull

Birmingham er nummer 16 med 48 poeng, men fortsatt ikke helt trygge med tanke på sin eksistens i divisjonen selv om mye skal gå galt og mange kamper skal tapes nå i innspurten for at de skal bli involvert i bunnstriden. De fikk med seg ett poeng fra lokaloppgjøret mot West Bromwich (0-0) på bortebane sist helg og står med ujevne 6-5-7 på eget gress før denne.

Hull er under streken med sine 41 poeng etter at laget tapte den viktige hjemmekampen mot Charlton sist helg (0-1) da Championship omsider ble sparket i gang igjen, men det skiller bare målforskjellen opp til MIddlesbrough på trygg grunn i det som etter all sannsynlighet blir en sommer for å berge plassen. 5-5-8 borte. De vant 3-0 i det omvendte møtet i Hull mellom lagene i desember, men formen siste fem er urovekkende med kun tap.

Hull er i elendig form. Vi gir hjemmelaget tillit, under tvil, i en serie med mange overraskende resultater. H.

8. Stoke - Middlesbrough

Viktig møte i de nedre regioner. Stoke viste forbedring like før koronapausen og innledet siste del av sesongen med å spille 1-1 borte mot Reading i den første kampen etter oppstarten sist helg. Det plasserer laget på 18.plass med 43 poeng - to poeng over nedrykksstreken. 8-3-8 hjemme på eget gress før denne. 0-0 her sist sesong, mens det ble 2-1 tap for Stoke da laget gjestet Middlesbrough like før jul.

Boro er tre plasser bak Stoke med to poeng mindre og trenger også de poeng framover der de ligger såvidt over streken på bedre målforskjell enn Hull. 3-6-9 på utebane før turen til Stoke lørdag. Sist helg ble det stygge 0-3 hjemme mot et Swansea-lag på jakt etter en Play Off-plass.

Stoke skal være favoritter hjemme på eget gress og får et forsiktig tips. De viser best form av disse to. Det blir derfor HU på begge systemene.

9. Celta Vigo - Barcelona

Celta Vigo tok et stort skritt mot ny kontrakt i La Liga onsdag kveld da laget tok en sterk og viktig 1-0 seier borte over Martin Ødegaards Real Sociedad. Klatret dermed opp på 16.plass med 33 poeng. Sju poeng skiller ned til Mallorca under streken med sju runder igjen å spille. 5-5-5 hjemme. De røk 1-4 i Barcelona i det motsatte oppgjøret tidligere i sesongen, men vant tilsvarende møte 2-0 på tampen av fjorårsesongen. Formen siste tre: 2-1-0.

Barcelona kjemper i kjent stil med Real Madrid om gullet i Spania. Når sju runder gjenstår ligger nå lagene likt med 68 poeng hver. Avstanden ned til Atletico Madrid på 3.plass er hele 13 poeng, så dette blir garantert en kamp mellom de to gigantene om tittelen. 6-4-5 borte er kanskje ikke egnet til å skremme, men hjemme har det blitt sterke 15-1-0 på 16 forsøk for Messi & co. Tirsdag ble det 1-0 hjemme over Athletic Bilbao.

Et Barcelona på gulljakt lar seg nok ikke stoppe nå. En B fra oss.

10. Osasuna - Leganes

Osasuna er midt i haugen med sine 38 poeng og ligner mer og mer på en middelhavsfarer i innspurten av den spanske toppserien. De slo Alaves 1-0 på bortebane så sent som onsdag og formen siste fem viser 2-1-2. Hjemme har det blitt 5-5-5. De vant 1-0 i det omvendte møtet mellom lagene tilbake i august i fjor.

Leganes er nest sist med 25 poeng og har sju poeng opp til trygg grunn når like mange kamper gjenstår. Det betyr at de må begynne å vinne kamper på løpende bånd dersom kontrakten skal berges. Kun èn borteseier på 15 forsøk (1-6-8) og mandag ble det 0-0 på eget gress mot Granada.

Konklusjonen blir HU fra vår side. Leganes er desperate der de ligger nest sist på tabellen.

11. Atletico Madrid - Alaves

Atletico Madrid har festet grepen om bronsen i La Liga der de ligger på 3.plass med 55 poeng, to poeng foran Sevilla som jager nærmest. Solide 9-5-1 hjemme i Madrid og kun 22 baklengs på 31 kamper forteller litt om hvor godt organisert Diego Simeones mannskap fortsatt er. Slo Liverpool ut av CL like før koronapandemien og vant tilsvarende oppgjør 3-0 forrige sesong. Det ble 1-1 sist lagene møttes i Alaves i fjor høst.

Gjestene er nummer 14 med 35 poeng og det aller meste tyder dermed på at kontrakten er sikret, selv om de fortsatt trenger et par poeng til for å føle seg helt trygge. De kommer fra 0-1 tap hjemme mot Osasuna onsdag og formen siste fem forteller tre tap og èn seier. Svake 2-3-10 borte skremmer nok neppe vannet av hjemmesterke verter.

Dette bør gjerrige verter fikse. Det blir en H i Madrid.

12. Lazio - Fiorentina

Lazio tapte toppkampen borte mot Atalanta onsdag kveld (2-3) og ligger dermed fire poeng bak serieleder Juventus (spiller fredag), mens det skiller like mange poeng ned til Inter på 3.plass. Det gjenstår fortsatt elleve runder i Italia, så mye kan skje. Lazio med solide 8-5-1 hjemme i hovedstaden og det ble fire strake seire før koronapausen. De vant 2-1 i Firenze i det omvendte møtet mellom lagene i fjor høst.

Fiorentina delte poengene hjemme mot Brescia mandag i oppgjøret som til slutt endte 1-1. Det plasserer klubben på 13.plass med 31 poeng. Det er lang vei opp, mens det skiller seks poeng ned til Lecce under streken. 4-4-5 på utebane for Ribery & co.

Til tross for tapet sist gir vi Lazio tillit. Laget har sett veldig bra ut stort sett hele sesongen. H.





