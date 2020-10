Spilte i Champions League for Liverpool. Nå skal han hjelpe Walsall i League Two

Han klarte aldri å slå gjennom i Liverpool, men Danny Guthrie (33) fikk en lang karriere i Premier League for Boton, Newcastle og Reading. Nå skal han løfte Walsall.

En 19 år gammel Danny Guthrie fikk sjansen fra start for Liverpool i Champions League-kampen mot Galatasaray 5. desember 2006. Han fikk sin Europa-debut sammen med Lee Peltier. Kampen endte med 2-3-tap i Istanbul, men Liverpool vant likevel sin gruppe. Rafa Benitez tok Liverpool hele veien til finalen i 2006-2007-sesongen, men der tapte de 1-2 mot Milan. Da var ikke Guthrie i troppen.

Engelsk, League Two. Danny Guthrie kom til Walsall FC i juli 2019 etter et kort opphold i indonesisk fotball. Den tidligere Premier League-spilleren imponerte i sin første sesong i League Two-klubben, og skrev ny kontrakt med the Saddlers i juli.

Vraket i Manchester United

33-åringens fotballkarriere startet på akademiet til Manchester United, men han ble frigitt av klubben da han var 15 år gammel. Da tok han turen de drøye 50 kilometerne fra Od Trafford til Anfield og signerte for Liverpool.

Guthrie debuterte for Liverpool mot Reading i ligacupen 25. oktober 2006. En måned senere spilte han sin første kamp i Premier League for Merseyside-laget, som innbytter i en kamp mot Portsmouth. Han spilte til sammen syv kamper for Liverpool.

Danny Guthrie hadde et vellykket låneopphold i Bolton. Innsatsen hans på Reebook Stadium gjorde at han fikk kontrakt med Newcastle. Foto: Paul Thomas (AP)

Etter å ha vært utlånt til Southampton og Bolton, ble han hentet ti Newcastle sommeren 2008 for rundt 30 millioner kroner. I Newcastle spiltre han totalt 54 Premier League-kamper og scoret tre mål. Etter at han forlot St James Park har han spilt for Reading, Blackburn og Fulham, og han hadde også et lite fotballeventyr i indonesiske Mitra Kukar. Nå er han tilbake i England. På nivå fire i engelsk fotball.

Danny Guthrie spilte over 50 kamper for Newcastle i Premier League. Foto: Steve Drew (Pa Photos)

Uten tap i League Two

Walsall endte midt på tabellen i League Two sist sesong, og de ligger på 13.-plass etter de fire første serierundene denne sesongen. The Saddlers er et av fire lag på nivå fire som ennå ikke har tapt denne sesongen.

Leyton Orient befinner seg fire plasser bak Walsall på tabellen. De står med 1-2-1 på de fire første ligakampene. Etter å ha vunnet 1-0 mot Oldham i serieåpningen, står de nå uten seier i de tre siste ligakampene.

Men Orient har hatt et godt tak på Walsall. De har kun tapt én av de siste åtte kampene mot the Saddlers. Da lagene møttes i januar vant Walsall 1-0 på Banks's Stadium. Walsall har spilt uavgjort etter 90 minutter i seks av syv kamper denne sesongen, og det ligger også an til å bli en jevnspit kamp mot Leyton Orient.

Vi tror likevel at Danny Guthrie og Walsall kan ta alle tre poengene i tirsdagens match. 1,85 i odds på hjemmeseier er ok.

