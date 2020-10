Spilte på 13-årslaget til Fyllingsdalen i 2013. Nå koster han 500 millioner

Norske Noah Jean Holm Nielsen er i troppen til Vitória Guimarães som møter Pacos Ferreira i Portugal i kveld.

I 2013 scoret Noah Holm for FK Fyllingsdalens 13-årslag som vant 2-1 mot Juventus i en eliteturnering i Madrid. I august ble han hentet gratis til den portugisiske toppklubben Vitória de Guimarães.

Den portugisiske klubben bekreftet selv på Twitter at Holm kom gratis til klubben og at han har en utkjøpsklausul på 50 millioner euro.

Noah Jean Holm Nielsen debuterte for Vitória Guimarães 18. september. Han ble byttet inn sammen med den portugisiske landslagsprofilen Ricardo Quaresma etter 61 minutter, men ingen av dem klarte å score. Dermed vant Belenenses 1-0.

Den norske 19-åringen var ikke med til bortekampen mot Rio Ave sist helg, men er tilbake i troppen i kveldens hjemmekamp mot FC Pacos Ferreira. Det er store sjanser for at han får sjansen igjen.

Vitória Guimarães har vunnet de tre siste kampene mot fredagens gjester, og to av seirene har kommet hjemme på Estádio D. Afonso Henriques. Vi tror de tar en ny seier fredag.

Aldersbestemt fotball i Bergen

Noah Jean Holm Nielsen er sønnen til den tidligere Eliteserie-profilen David Nielsen, som har spilt for blant andre Start, Strømsgodset og Brann. I tillegg har han vært trener for Nest-Sotra og Strømsgodset i Norge.

Sønnen hans har skrevet under på en fireårsavtale med klubben som endte på 7.-plass i toppdivisjonen i Portugal sist sesong. Den norske 19-åringen kommer fra spill på Leipzig sitt U19-lag.

Noah Jean Holm Nielsen er norsk landslagsspiller, selv om begge foreldrene er danske. Foto: Fredrik Hagen (NTB)

Holm Nielsen spilte aldersbestemt fotball i bergensklubbene Løv-Ham og Fyllingsdalen FK, før han gikk til Strømsgodset. Som 15-åring i 2016 ble Holm tidenes yngste Strømsgodset-spiller med proffkontrakt. Han kom til Drammen da faren David Nielsen ble assistenttrener under Ronny Deila. Nielsen er nå trener i danske Aarhus.

Året etter gikk han fra Godset til RB Leipzig. Der ble det spill på klubbens U17- og U19-lag. Han fikk aldri debuten for A-laget.

Danske foreldre

Holm Niesen er født i Danmark. Har danske foreldre. Men spiller for Norge. Unggutten har spilt 39 aldersbestemte landskamper for Norge så langt.

David Nielsen har tidligere vært trener for Strømsgodset Nå trener han danske AGF med stor suksess. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

Danskene er litt snurt over at David Nielsens sønn har valgt norsk statsborgerskap. Det innrømmer talentutviklingssjefen i DBU overfor danske B.T.

- Jeg begynte å spille fotball i Norge, så jeg synes det var naturlig å spille for det norske landslaget. Akkurat nå er jeg iallfall glad for det. Det har hjulpet meg veldig å spille for Norge. Jeg hadde aldri endt opp i Leipzig, hvis jeg ikke hadde spilt for Norge, sa Noah Jean Holm ti danske B.T. i september i fjor.

Målløse i to kamper

Vitória de Guimarães har fått en kjedelig start. De tapte litt overraskende serieåpningen mot Belenenses 0-1, og klarte ikke å slå tilbake mot Rio Ave. Den kampen endte 0-0. Dermed står laget uten scoringer etter 180 minutter. Nå stoler de på at en friskmeldt Bruno Duarte skal gjøre noe med det. Men ikke bli overrasket om Noah Jean Holm Nielsen kommer på scoringslisten I ikhet med faren vet han hvor målet står.

Sist sesong ble det sju mål og fire målgivende pasninger på 18 kamper i Bundesligas U19-liga. I tillegg scoret Holm tre mål på seks mesterligakamper for Leipzig U19.

FC Paços de Ferreira tapte 0-2 mot Sporting Lisboa sist, og Pepas menn står i likhet med Vitória Guimarães med ett poeng så lang. Holm Nielsen og Vitória Guimarães skal være det sterkeste laget. Det har kun tapt én av de siste seks hjemmekampne mot gjestene.

Vi tror Vitória Guimarães kjører på fra start i denne kampen. De ledet til pause i åtte av 17 hjemmekamper sist sesong. Vi tror de leder til pause og vinner kampen. H/H-spillet gir 2,50 i odds.

