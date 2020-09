Spissbeistet skaper trøbbel for Guardiola

Adama Traoré scoret tre av sine fire Premier League-mål sist sesong mot Manchester City. Oddsen på at han gjør det igjen i kveld er 7,50.

Som åtteåring begynte Adama Traoré i Barcelona, som har et av verdens beste akademier. Trenerne sa at de aldri hadde sett en raskere spiller. Men Traoré slo aldri gjennom på A-laget, og forlot klubben da han var 19 år. Etter å ha vært innom Aston Villa og Middlesbrough, har han virkelig gjort seg bemerket i Wolverhampton.

Wolverhampton - Manchester City - Adama Traoré scorer mål - 7,50 (spillestopp kl. 21.10)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Premier League. Mannen som skapte mer problemer for Pep Guardiola enn noen motspiller sist sesong var Adama Traore. Det spanske hurtigtoget scoret både hjemme og borte mot Manchester City sist sesong. Han scoret tre av de fem mållene til Wolverhampton mot City forrige sesong.

Traoré er stor, sterk og rask. Særlig hurtigheten gjør at han kan ødelegge for et Manchester City-ag som har problemer i backrekken før serieåpningen på Molineux.

Onsdag er det ca. 59 millioner kroner i Vikinglotto-potten.

Aymeric Laporte har vært i isolasjon, og er ennå ikke spilleklar. Det er et stort minus for de lyseblå. At de har signert Nathan Ake fra Bournemouth betyr neppe at City klarer å lime igjen bakover.

Wolves Adama Traoré har herjet mot de beste. Sist sesong scoret han kun fire mål, men tre av dem kom mot Pep Guardiola og Manchester City. Oddsen på en ny Traoré-scoring er herlige 7,50 i odds. Spillestopp er klokken 21.10.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset