Sprek trippel til 8,50 i odds

Vi kliner til med en frisk trippel denne onsdagen.

Det er et fantastisk langoddsprogram denne onsdagen. Premier League tjuvstarter med to hengekamper: Aston Villa - Sheffield United og Manchester City - Arsenal. Det er også vestlandsderby mellom FK Haugesund og Brann og i Kristiansand møter Start - Godset. I tillegg spiller også Erling Braut Haaland og Dortmund i Bundesliga.

Sportspill lanserer sjelden trippel-tips, men vi forsøker oss på en sprek trippel til over åtte ganger innsatsen denne onsdagen.

Aston Villa - Sheffield United U 3,40 (spillestopp kl. 18.55)

Aston Villa må tette igjen bakover om de skal klare å komme seg over nedrykksstreken. Defensivt har de vært forferdelig svake. De har gjort en haug med personlige tabber, og de har i snitt slutte inn to må per kamp i Premier League denne sesongen. Da skal du score tre mål for å vinne, og det er ikke lett.

De sto med fire strake tap da Premier League tok pause, men det er over tre måneder siden. Nå vil det føles som de får en ny start. De har ikke plutselig blitt et vinnerlag i løpet av 100 dager, men de har fått tilbake den svært viktige midtbanespileren John McGinn. Han var i kjempeform da en stygg skade i desember truet med å sette ham på sidelinjen resten av 2019-2020-sesongen. McGinn var en nøkkelspiller hos Dean Smith før han ødela ankelen. Nå er den skotske landslagsspilleren tilbake Det vil løfte Villa.

Under normale omstendigheter ville Sheffiled United vært favoritter i denne kampen. De har hatt en fantastisk sesong, men før denne kampen nullstilles alt og det er vanskelig å vite hva man skal forvente av lagene. Sheffield United har kun tapt to av sine 13 bortekamper. Tapene har kommet mot Liverpool og Manchester City. Når det er sagt, så skal det sies at Sheffield United har spilt uavgjort i syv av 13 bortekamper. Villa er desperat etter poeng. The Blades kan muligens være fornøyde med ett poeng. 3,30 i odds på uavgjort er ok.

VfB Stuttgart - SV Sandhausen H 1,47 (Spillestopp kl. 1825)

Stuttgart er en av de største opprykkskandidatene i 2. Bundesliga, men de har rotet det til for seg i de to siste serierundene. Vertene tok over den siste av de to direkte opprykksplassene da de slo opprykksrival Hamburger SV for fire serierunder siden. I den påfølgende kampen slo de bunnlaget Dynamo Dresden, deretter skuffet de stort da de spilte uavgjort hjemme mot Osnabrück. Forrige helg skule de komme tilbake på vinnersporet mot nedrykkstruede Karlsruher, men slik gikk det ikke De tapte 1-2. Nå har de ikke råd til flere feilskjær om de skal tilbake til 1. Bundesliga.

Sandhausen ligger midt på tabellen i 2. Bundesliga. De ligger i et ingenmannsland og har lite å kjempe for, men laget står likevel uten tap i de fem siste kampene. De slo også Stuttgart 2-1 i det omvendte oppgjøret. Dette blir ingen enkel kamp for vertene på Mercedes-Benz Arena. Stuttgart har falt ned til tredjeplass på tabellen. De har ett poeng opp til Hamburger SV på direkte opprykk og Heidenheim puster dem i nakken. Kun seier er godt nok for Stuttgart. H gir 1,50 i odds.

Eintracht Frankfurt - Schalke 04 H 1,70 (Spillestopp kl. 1825)

Eintracht Frankfurt snudde 0-1 til 4-1-seier borte mot Hertha Berlin i helgen. Dermed har de kun tapt én av de siste fem ligakampene. Den innlånte AC Milan-spilleren André Silva har vært den store spilleren hos Frankfurt i denne perioden. Portugiseren har scoret fem mål på fem kamper.

Schalke 04 spilte 1-1 mot Leverkusen i helgen. Det var 13. kampen på rad uten seier for Gelsenkirchen-laget. Det er ingen grunn til å tro at den negative trenden skal snu i Frankfurt. Statistikken forteller nemlig at Schalke ikke vunnet på bortebane mot Frankfurt siden mars 2010. Det er over ti år siden.

Schalke har kun scoret tre mål på de åtte siste bortekampene i Bundesliga, men Frankfurt har vært svake på hjemmebane etter koronapausen. De har kun tatt ett poeng på tre hjemmekampene. Vi tror de vinner på onsdag. Oddsen på hjemmeseier er 1,70.

Denne trippelen gir 8,50 i odds. Spilestopp er onsdag klokken 18.25

