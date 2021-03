St. Pauli taper ikke byderbyet mot Hamburger SV

St. Pauli har vunnet alle tre kampene etter at Tore Reginiussen kom til klubben. Vi tror St. Pauli vinner mot Hamburger SV i mandagens byderby.

Reginiussen ble klar for St. Pauli i slutten av januar. 34-åringen, som ikke fikk ny kontrakt i Rosenborg, har skrevet under en kontrakt med den tyske 2. Bundesliga-klubben ut sesongen, med mulighet for forlengelse til neste sesong. Finnmarkingen har startet på benken i de tre siste kampene, og St. Pauli har vunnet alle tre kampene.

Altaværingen fikk sin St. Pauli-debut da han kom inn i det 84. minutt og sikret 2-1-seieren over Sandhausen 5. februar. Han sørget for å tette igjen bakover resten av ordinær tid og gjennom seks minutter tilleggstid.

Også mot Nürnberg kom han inn på tampen av kampen, og bidro til å hale i land tre poeng. Da spilte han fem minutter av ordinær spilletid og over fire minutter med overtid.

I forrige serierunde kom han inn allerede etter 72 minutter mot Darmstadt. Da hadde de rotet vekk en 2-0-ledelse, og stillingen var 2-2. Ti minutter etter at Reginiussen var kommet inn, gikk St Pauli opp til 3-2.

St. Pauli lå på 15.-plass da Reginiussen ble klar for den tyske kult-klubben. Nå har de klatret opp til tolvteplass. Vi tror klatringen fortsetter mandag.

St. Pauli - Hamburger SV 3,40 - 3,35 - 1,87 U (spillestopp mandag kl. 20.25)

Byderby i Tysklands nest største by - på nest øverste nivå i tysk fotball. St. Pauli har opplevd en opptur etter at Tore Reginiussen kom til klubben.

I forrige serierunde ledet St. Pauli 2-0 mot Darmstadt hjemme på Millerntor etter 62 minutter, men en to minutters kollaps gjorde at stillingen var 2-2 etter 66 minutter. Tore Reginussen ble byttet inn seks minutter senere, og med nordmannen på banen gikk laget opp igjen i ledelsen.

Dermed har kult-klubben fra Hamburg vunnet seks av de syv siste ligakampene.

Tapte mot bunnlaget

Hamburg tapte 2-3 mot tabelljumbo Wurzburger Kickers sist helg. Det var lagets første tap på elleve kamper. Det forrige tapet til Hamburg var hjemme mot Hannover 96 (0-1) i starten av desember.

Laget ligger på fjerdeplass i 2. Bundesliga, tre poeng bak Holstein Kiel og Bochum som begge har én kamp mer spilt enn dem. Hamburger SV har ikke bedre enn 5-4-2 på bortebane denne sesongen.

Hamburg har slitt mot lillebror i byen de siste årene. De har ikke vunnet mot St. Pauli på de tre siste forsøkene. Disse to lagene spilte 2-2 da de møttes tilbake i oktober. Det er ingen av lagene som vil tape et slikt byderby. Vi tror på en tett og jevnspilt kamp. U til 3,35 i odds er et ok spill.

St. Pauli - Hamburger SV (Over/Under ant. mål fulltid H-lag 1.5) - Over 2,35 (spillestopp mandag kl. 20.25)

Det har vært scoret mye mål i kampene til St. Pauli og Hamburger SV. Vi forventer en ny målrik kamp mandag. I de fem siste kampene til St. Pauli, og i fire av de seks siste kampene til Hamburg har det vært scoret mer enn 2,5 mål. Men oddsen på at det scores mer enn 2,5 mål er laber.

Da er det et annet spill som er mer interessant. Selv om St. Pauli ligger nede på tolvteplass på tabellen, har de scoret 36 mål. Det er kun fem lag som scorer mer enn dem i 2. Bundesliga denne sesongen. De har scoret 18 mål på de syv siste kampene.

St. Pauli har virkelig fått opp scoringstempoet etter at Guido Burgstaller kom tilbake fra skade. 31-åringen fra Østerrike var ikke med sist lagene møttes, men han kan lage problemer for Hamburger SV-forsvaret. Burgstaller har scoret i de syv siste kampene, og han er en matchvinnertype.

St. Pauli har scoret to mål eller mer i de syv siste kampene, mens Hamburg har sluppet inn tre mål i de to siste bortekampene. At St. Pauli scorer over to mål eller mer mot Hamburger SV gir 2,35 i odds. Det er spillbart.

