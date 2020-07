Stabæk gjør livet surt for Rosenborg

Rosenborg er satt til klar favoritt borte mot Stabæk i kveld. Det mener vi er feil.

Stabæk - Rosenborg H 3,00 (spillestopp 20.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Stabæk har fått en godt start på Eliteserien 2020 og har kun tapt mot Molde så langt. De har 2-2-1 og åtte poeng etter fem kamper og slo Strømsgodset 2-0 hjemme på Nadderud onsdag kveld. Det har blitt to seire og èn uavgjort hjemme for laget som vant 3-1 i tilsvarende møte forrige sesong. Moe og Kassi er begge ute med skade.

NB! Onsdag er det ca 32 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Rosenborg leverte en god og en mindre bra omgang hjemme mot Vålerenga onsdag i oppgjøret som til slutt endte 1-1. Marius Lundemo ga laget ledelsen med en perlescoring før Vålerenga utlignet etter pause. Fem poeng etter like mange kamper (1-2-2) er under forventet standard på Lerkendal der Trond Henriksen nå har ansvaret i påvente av ny hovedtrener. Dahl Reitan, Konradsen og Adegbenro sto alle over med skade sist, mens Børven fikk sin debut for klubben. Nå er også Skjelbred aktuell etter overgangen fra Hertha Berlin i Bundesliga.

Vi synes tre ganger på hjemmeseieren på et Stabæk-lag som har kommet godt i gang med sesongen er litt for fristende til at vi kan la det ligge. H.

Klikke på denne lenken for å levere dette tipset