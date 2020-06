Stabæks kaptein synes norsk fotball er for snill: - Må spille røft og tøft

Andreas Hanche-Olsen (23) har brukket nesen tre ganger. Mye av grunnen til det er midtstopperens knalltøffe spillestil.

TABELLTIPS ELITESERIEN:

7.-plass: Stabæk

- Hva tror du om ditt lag denne sesongen, Andreas Hanche-Olsen?

- Jeg synes det har sett veldig bra ut på trening den siste tiden. Det er bra nivå og trøkk, men så er det jo dette om vi mangler litt bredde. Det blir nok en del unggutter som kommer til å få muligheten, og som må gripe sjansen. Jeg synes faktisk det ser ganske bra ut.

- Hvilken spiller fra ditt lag er det verdt å følge ekstra med på i år - og hvorfor?

- Det må bli Hugo Vetlesen. Han har gjort en bra pre-season og vært veldig bra. Han tror jeg kommer til å revansjere seg litt fra fjorårssesongen der alt ikke satt helt som det skulle.

- Hvem tror du vinner Eliteserien år, og hvorfor?

- Det blir vel Molde tenker jeg. De har det sterkeste laget på papiret. Rosenborg kommer til å være revansjelystne, men sånn jeg ser det så har Molde en hakket sterkere ellever. Så blir det spennende å se om Bodø/Glimt kan fortsette den gode trenden fra i fjor.

- Hvem tror du rykker ned fra Eliteserien?

- Der har jeg ikke noe konkret, den er enda vanskeligere. De lagene som har hatt det tøft i korona-perioden kan jo få kjenne på det nå. De som ikke har fått forsterket troppen nå som det blir så kjør som det blir med mange kamper på kort tid. Jeg tror det blir avgjørende å ha noen i bakhånd som kan komme inn å gjøre jobben bak en sterk ellever. Det er mer uforutsigbart nå enn ved en vanlig sesong.

- Hvilken spiller tror du kommer til å bli Eliteseriens store profil - og hvorfor?

- Luc Kassi har vært enorm på trening. Han har vært skadeplaget, men nå har han vært on-fire. Om han klarer å holde seg skadefri så er han en av de beste spillerne i ligaen.

- Hvis du ikke kan velge egen trener, hvilken trener i Eliteserien har du størst sans for?

- Det er jo ikke noe jeg har tenkt så veldig mye på. Jeg har sansen for Glimt-treneren og måten de spiller fotball på. Det var veldig underholdende å se på i fjor, så da kan jeg si Kjetil Knutsen på grunn av spillestilen.

- Hvis du må trekke frem ett talent i Eliteserien du har stor tro på og hvorfor, hvem velger du?

- Jeg har jo en kompis borti Bergen hos Brann. Marcus Mehnert er kanskje akkurat for gammel for talentkategorien, men jeg tror han kan få litt spilletid og gjøre seg litt bemerket.

- Så har vi Oliver Edvardsen her i Stabæk som fikk et lite gjennombrudd i fjor, så da nevner jeg han også.

- Hva er den største grunnen til at folk bør se på Eliteserien i år?

- Det må være at jeg tror det kommer til å bli en veldig spennende sesong. Det er alltid usikkert med tabellen, men man kan alltid få noen man ikke forventer kan kjempe i toppen, som er oppi der. Det blir en uforutsigbar og veldig fartsfylt sesong med kamper som kommer på løpende bånd.

- Hvilken bortebane i Norge liker du best - og hvorfor?

- Jeg liker å spille på Intility og Marienlyst. Der har vi for det meste gode minner, så da må det bli en av de to.

- Hva er det beste og verste med å spille i Eliteserien?

- Det beste er at vi får drive med det vi liker aller best. Å spille fotball og kunne leve av det. Samtidig så legger det jo noen begrensninger på livet ellers og man får ikke være med på alt som er gøy å få med seg. I hvert fall nå i denne korona-perioden kjenner man det litt ekstra.

- Du har blitt kjent for en kompromissløs og tøff spillestil. Er dette noe du har jobbet bevisst med?

- Den har jeg vel alltid hatt i meg vil jeg si, også kommer den jo mer og mer frem jo tryggere man blir, og jo mer selvtillit man får. Jeg vil si at det er noe som er i meg, men det kan jo utvikles den delen også. Jeg har vært nødt til å lære meg at jeg må roe meg ned i enkelte situasjoner hvor jeg har blitt for hissig. Jeg vil si at mye av det instinktet er der fra før. Det er en egenskap jeg har i meg.

- Så er det riktig at det blir litt overkurs noen ganger, men samtidig må jeg spille litt røft og tøft om jeg skal være på mitt beste. Det er absolutt en balansegang og jeg får oppfølging på hva jeg skal forbedre, og det er en av tingene.

Stabæks Andreas Hanche-Olsen etter en tøff smell i fjorårets sesong. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- Tidligere har du også vært kritisk til listen for hva som tillates i norsk fotball. Hva tenker du rundt dette?

- Ja, jeg har jo synes at det har vært litt lite som skal til for å få frispark og gule kort. Om man ser på hva som tillates ute i Europa så synes jeg det er litt for snilt. Det ser vi med norske lag ute i Europa også, vi er rett i nærheten, men det blir akkurat litt for snilt. Det er et område som norsk fotball ligger litt bak.

- Jeg synes vi ser en råskap i de beste spillerne som kommer opp i Norge nå. Det handler jo ikke bare om å knuse tryner og den biten der. Det å tørre å vise seg frem på den største scenen ser det ut til at Norge er på vei til å få frem nå.

- Tenker du at du selv er langt unna en landslagstropp om du fortsetter i samme spor i som i fjor høst?

- Det er jo eliteseriestoppere på landslaget. Jeg synes ikke de er milevis foran meg, men jeg vet at jeg har et stykke arbeid foran meg før jeg er helt der. Jeg tror jeg kan nå dit om ikke alt for lenge, men jeg har ingen forhåpninger om å være med der allerede i nærmeste fremtid. Da er man som regel nødt til å spille i en høyere ansett liga enn den norske.

- Jeg kan for eksempel bli enda mer tellende offensivt og bruke foten enda mer. Ha flere avgjørende pasninger selv om det ikke er det viktigste for en stopper så blir det viktigere og viktigere i moderne fotball. Så må jeg fortsette med den råskapen inne i egen boks.

- Du har også blitt nevnt med tanke på en overgang denne vinteren. Er det noe du har vurdert?

- Det var interesse i vinter, men jeg legger ikke så mye energi i det. Det er Stabæk som gjelder og jeg synes det vi har her nå er veldig spennende. Jeg er klar på at jeg ønsker å ta steget ut på en enda større scene senere.

- Det ble en del styr etter at Ola Brynhildsen forlot dere før sesongen. Hva synes du om alt det som skjedde der?

- En viss takhøyde må det være i norsk fotball for å komme med meninger og ytringer. Det skal ikke være populært at en spiller går til en annen klubb i Norge som atpåtil er en konkurrent. Det skal svi litt, men de aller hardeste kritikkene kunne kanskje folk holdt seg for gode til. Det er en spiller vi gjerne skulle beholdt og vi spillerne tror det hadde vært best for han å være her, men vi må respektere valget hans.

MØTTE HETS: Ola Brynhildsens overgang til Molde ble ikke godt mottatt hos Ultras Stabæk-grupperingen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / Ultras Stabæk (med tillatels

- Kunne du forlatt Stabæk på samme måte som Ola?

- Vi har snakket litt sammen om det og vi spilte litt PlayStation sammen her om dagen. Jeg tenker at han får gjøre det han synes er best for han. Han mener at det er best for seg selv uavhengig av hva vi andre mener. Vi er nødt til å respektere valget hans.

- Jeg har kontrakt ut året, men jeg ønsker at Stabæk skal sitte igjen med penger for meg den dagen jeg drar. Det er gode samtaler om forlengelse av kontrakten nå. Det er litt som gjenstår enda, men vi håper å komme i mål innen ikke altfor lenge.

* Etter Nettavisens intervju med Andreas Hanche Olsen bekreftet Stabæk denne uken at 23-åringen har signert en ny kontrakt med klubben frem til sommeren 2022.

STABÆKS TRENINGSKAMPER:

Kamper spilt før korona-pandemien:

31. januar: Grorud 3 - 1 Stabæk (Kinoshita)

4. februar Stabæk 2 - 0 Baník (Brynhildsen, Bohinen)

7. februar Floridsdorfer 0 - 2 Stabæk (Kinoshita x 2)

15. februar Stabæk 3 - 1 HamKam (Edvardsen, Vetlsesen x 2)

23. februar Viking 1 - 3 Stabæk (Bohinen, Isaksen, Azemi)

8. mars Stabæk 4 - 1 Haugesund (Solheim, Kassi, Brynhildsen x 2)

11. mars Stjørdals-Blink 2 - 2 Stabæk (Vetlesen, Edvardsen)

Kamper spilt etter korona-pandemien:

2. juni Strømsgodset 1 - 0 Stabæk

9. juni Stabæk 2 - 0 Odd (Kinoshita, Solheim)

OVERGANGER

INN:

Jesper Isaksen (Kristiansund)

Mats Solheim (Hammarby, Sverige)

Fitim Azemi (Vålerenga)

William Rupert James Donkin (Crystal Palace, England)

Emil Jonassen Sætervik (klubbløs)

Kaloyan Kalin Kostadinov (Sandnes Ulf. Spilleklar 1.august 2020)

Romain Gall (lån fra Malmø, Sverige ut sesongen)

Amin Hammich (Holmlia)

UT:

Steinar Strømnes (HamKam)

Karsten Junker (Bodø/Glimt)

Vadim Demidov (lagt opp)

Sammy Skytte (tilbake til Midtjylland, Danmark etter lån)

Youseff Toutouh (tilbake til AGF Aarhus, Danmark etter lån)

Oscar Aga (Grorud)

Daniel Omoya Braaten (kontrakt utgått)

Morten Renå Olsen (Strømmen)

Kristoffer Askildsen (Sampdoria, Italia)

Sindre Mauritz-Hansen (kontrakt utgått)

Herman Geelmuyden (PSV, Nederland)

Raymond Gyasi (Rollon Pojat, Finland)

Ronald Hernández (Aberdeen, Skottland)

Simen Lillevik Kjellevold (Strømmen)