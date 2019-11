Stabæk blir grovt undervurdert

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er en herlig fotball-søndag vi har foran oss, og det er et meget rikholdig langoddsprogram som venter. Wolves - Aston Villa og Manchester United - Brighton er blant godbitene fra Premier League, men høydepunktet er utvilsomt gigantoppgjøret mellom Liverpool og Manchester City på Anfield. Her hjemme er det seks kamper i Eliteserien, og Molde kan sikre seriegullet. Ellers er det interessante kamper i FA-cupen, 1. Bundesliga, Serie A og i La Liga.

Lillestrøm - Stabæk B 3,10 (spillestopp kl 17.55)

LSK er fortsatt ikke sikker på å overleve i Eliteserien. De har bare tre poeng ned til Strømsgodset som ligger på nedrykkskvalik. Romerikingene er inne i en blindgate. De står med åtte strake kamper uten seier nå. Fasiten viser 0-4-4 i dette tidsrommet.

Kanarifuglene krasjlandet i Stavanger forrige helg og tapte 0-3. Dermed har de gått målløse av banen i tre av de fire siste kampene. At laget ikke scorer mål gir grunn til bekymring.

Med tap søndag vil kanarifansen måtte belage seg på noen uker med neglebiting. Da er LSK for alvor i nedrykksstriden. LSK mangler Salquist Han har vært lagets beste stopper denne sesongen. Det er et stort minus.

LSK har også slitt hjemme mot Stabæk. Statistikken viser at bæringene kun har tapt én av de fire siste kampene på Åråsen, to av kampene er vunnet. Derfor undrer jeg meg over hvorfor Lillestrøm er gjort til så stor favoritt mot et Stabæk-lag som viser gryende høstform.

Stabæk har vært så solide etter at Jan Jönsson tok over på Nadderud. Ett tap på sine åtte siste kamper, og taptet mot serieleder Molde. Bæringene er også ubeseiret i de fire siste bortekampene, hvor de blant annet har spilt 3-3 mot serietoer Glimt. De har vunnet begge de to siste bortekampene sine 2-0 mot henholdsvis VIF og Ranheim.

Demidov er usikker, men ellers er bæringene fulltallig. Stabæk har imponert meg i det siste. Jeg tror de kan lage trøbbel for et LSK-lag som begynner å merke presset. 3,10 i odds på borteseier er verdt å prøve.

