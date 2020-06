Ståle Solbakken har ikke gitt opp ligagullet

Randers har ikke vunnet mot FC København på fem år.

Det er flere og flere ligaer som starter opp igjen i juni, men fortsatt er det tysk Bundesliga som er den eneste av de fem store ligaene som er i gang. Søndag er det tre kamper fra den tyske toppdivisjonen på menyen. I tillegg spilles siste runden i grunnserien i Superligaen i Danmark.

Ca. 59 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupongen.



FC København - Randers (Handikap fulltid 0-1) H 2,00 (spillestopp kl. 16.55)

FCK ligger ni poeng bak FC Midtjylland før siste kampen i grunnserien, men seriegullet i Danmark deles ikke ut før etter mestersluttspillet. Det gjør at alle poengene er viktig for Ståle Solbakkens menn, og de regjerende danske mesterne fikk en perfekt start etter koronapausen.

Klikk på denne lenken for å levere dobbelttipset

Resultatene har i Superligaen har svingt voldsomt, men forrige helg kjørte de over Lyngby og vant 4-1, og i Herling gikk FC Midtjylland på et overraskende 0-1-tap mot AC Horsens. Det betyr at FCK har kortet inn på forspranget til FCM.

Dersom hovedstadslaget kan ta ytterlige innpå FC Midtjylland i siste runden i grunnserien, er det like før spenningen er tilbake i kampen om ligagullet.

Ståle Solbakkens lag spilte en god kamp mot Lyngby, og det virket som spillerne hadde fått energien tilbake etter en sesong med veldig mange kamper. Før koronapausen virket det som batteriene var flate hos FCK-spilerne.FC København manglet Viktor Fischer i kampen mot Lyngby, men han er ventet tilbake mot Randers. Jonas Wind, Nicolai Boilesen og Dame N'Doye er alle ute med skader.

Marerittet fortsetter for Randers-treneren

Randers har kjempet om en topp seks-plassering hele sesongen. Selv om de gikk på et sjokktap mot Hobro sist helg, har Jylland-laget fortsatt muligheten til å kapre en plass blant de seks beste lagene, men det er bare i teorien. Det skal et mirakel til for at Randers skal klare å dytte AaB ned fra sjetteplassen. Da må AaB tape mot AGF, mens Randers må vinne start i hovedstaden, siden laget fra Aalborg har betydelig bedre målforskjell. Det virker lite sannsynlig, og enda mindre sannsynlig om man ser på statistikken.

Den viser at Jylland-laget ikke har vunnet mot FC København på fem år. Thomas Thomasbergs mannskap sliter mot topplagene. De har også tapt mot FC Midtjylland og Brøndby.

Jesper Lauridsen ble skadet i kampen mot Hobro, og er usikker til kampen mot FCK.

Randers har ikke vunnet mot FCK siden 2015, men trener Thomas Thomasbergs personlige statistikk mot hovedstadsklubben er enda dystrere. Han har vært trener for FC Midtjylland, Hobro IK og Randers FC og spilt mot Ståle Solbakken & Co. ni ganger, men aldri vunnet.

Vi tror ikke marerittet til Thomasberg tar slutt søndag. FC København skal være i stand til å vinne med to mål eller mer Dermed går vi for handikap-spillet. Det gir 2,00 i odds. Denne kan ikke brukes som singelspill, men vi bruker den i en dobbel.

Klikk på denne lenken for å levere dobbelttipset

<b>Wisla Krakow - Legia Warszawa 5,00 - 3,70 - 1,52 B (spillestopp kl. 17.25)<br /></b>

Koronapausen kom ubeleilig for Wisla Krakow. De var i kjempeform. Laget vant seks av de åtte siste kampene før ligaen ble stengt ned. Ledet av den tidigere Dortmund-spilleren Kuba Blaszczykowski gikk Wisla Krakow på en smell mot Piast Gliwice i den første kampen etter koronapausen. De tapte hele 0-4, og spillerne må skjerpe seg før storkampen mot serieleder Legia på søndag. Hovedstadslaget slo Lech Poznan 1-0 på bortebane i sin første kamp på tre måneder. Legia har nå åtte poengs ledelse på toppen av Ekstraklasa.

Se kampen melom Wisła Kraków - Legia Warszawa her fra søndag kl. 17.30!

Legia har en god statistikk mot Wisla Krakow De har vunnet tre av de siste seks kampene mellom lagene, og de knuste dem 7-0 i det omvendte møtet i slutten av oktober. Vertene har imidlertid vært sterke på hjemmebane, hvor de kun har suppet inn eleve mål så langt denne sesongen. De vant også 4-0 mot Legia her sist sesong.

Likevel: Legia er klare favoritter, og resultatene i forrige serierunde tyder på at bortelaget får med seg alle poengene fra Krakow søndag.

Søndagens dobbelttips blir at FC København vinner med to må eller mer +Legia Warszawa.

Klikk på denne lenken for å levere dobbelttipset