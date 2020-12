Start er i gedigen nedrykksfare og må slå Brann i kveldens Eliteseriekamp

Det er fem kamper fra Eliteserien på ukens midtukekupong og både Start og Strømsgodset er i voldsom poengnød.

Ukens midtukekupong består av fem kamper fra Eliteserien, fire kamper fra gruppespillet i Champions League og avsluttes med tre kamper fra engelsk Championship. Bonuspotten vokser og er på ca 1,8 mill kr. Innleveringsfristen er kl 17.55.

Onsdag er det ca 265 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

1. Start - Brann

Vi starter midtukekupongen i Kristiansand. Med to seriekamper igjen å spille er Start fortsatt på sikker plass med 26 poeng. Men det skiller kun ett poeng ned til Strømsgodset på kvalikplass som i tillegg har en kamp mindre spilt. Ned til Mjøndalen på direkte nedrykksplass, skiller det nå kun to poeng ettersom Mjøndalen slo nettopp Start med 1-0 søndag kveld. Start avslutter med bortekamp mot medaljejaktende Vålerenga og både Godset og Mjøndalen kommer trolig til å ta flere poeng. Start får det knalltøft borte mot Vålerenga i siste serierunde og trenger trolig seier og tre poeng mot Brann. Brukbare 5-5-4 på hjemmebane. Mohamed El Makrini er tilbake etter karantene.

Med ett poeng hjemme mot Sarpsborg 08 har Brann sju poeng ned til Godset på kvalik og seks poeng ned til Start med ro runder igjen å spille. Brann har i tillegg vesentlig bedre målforskjell. Alt tyder på at Brann er sikret ny sesong i Eliteserien. Brukbare 5-3-6 på bortebane. Kåre Ingebrigtsen kan stille med samme tropp som mot Sarpsborg 08 søndag.

Det står 0-2-2 på de fire siste tilsvarende i Kristiansand. Start trenger tre poeng, men Brann har altså trivdes meget bra borte mot Start de siste sesongene. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. Haugesund - Bodø/Glimt

Med 36 poeng er Haugesund utenfor nedrykksfare og ferdigspilt for sesongen. Men viste moral borte mot et Strøsmgodset i stor poengnød søndag og fikk med seg 1-1 fra Drammen. Har variert voldsomt i prestasjonene denne sesongen og står med 10-6-12 totalt. Hjemme i Haugesund står laget med 6-3-5. Viktige Kristoffer Velde soner karantene for gule kort. 18-åringen Frank Stople måtte stå i mål mot Strømsgodset søndag, men førstekeeper Helge Sandvik skal være tilbake i kveld.

Bodø/Glimt med sin fjortende strake hjemmeseier når Stabæk ble nedsablet 5-1 søndag kveld. Står med 96 scorede mål og jakter 100 scoringer og enda en rekord. I tillegg er Kasper Junker på jakt etter toppscorerittelen. Glimt gjorde en middels bortekamp mot Start sist onsdag, men det var et Start som kjempet for å holde seg i Eliteserien. Kruttsterke 10-3-1 på bortebane. Victor Boniface har ikke vært med i de siste kampene og i følge Avisa Nordland skal han ha pådratt seg en korsbåndsskade i kneet. Brede Moe har ikke vært med de siste kampene og er trolig ikke med i kveld heller.

1-1 i tilsvarende kamp forrige sesong. Vi tror klart mest på borteseier nå. B.



3. Kristiansund - Odd

Med tre kamper igjen å spille, ligger Kristiansund på 5. plass med 44 poeng. Opp tilVålerenga på bronseplass, skiller det sju poeng. Kristiansund har overkommelig gjenstående program og kan ta ni poeng på de tre siste, men det spørs likevel om det er nok til å fravriste Vålerenga 3. plassen. Solide 6-4-3 hjemme i Kristiansund. Christopher Psyche er tilbake etter karantene.

Odd har vært i coronakarantene og ikke spilt kamp siden 22. november. Den kampen tapte de overraskende 1-2 hjemme mot Start. Har fem kamper igjen å spille og står med 42 poeng. Med maksimal poengfangst kan de ende på 57 poeng og det kan være nok til å ta bronse. Men tre av de fem siste er på bortebane og Odd står med svake 5-1-6 på bortebane hittil. Telemarksavisa melder om følgende status i Odd-troppen: John Kitolano, Elba Rashani, Petter Hagen og Joshua Kitolano er alle i isolasjon frem til 9. desember og 13. desember og ingen av disse er med i kveld. Fredrik Nordkvelle er ferdig med isolasjon, men ikke aktuell for kveldens kamp. Steffen Hagen er endelig skadefri igjen og med i troppen til kveldens kamp. Fredrik Semb er foreløpig ikke spilleklar, men igang igjen med trening.

Samtlige tre tilsvarende kamper i Kristiansund tok seg opp i Eliteserien, har endt med poengdeling. Men et coronasvekket Odd skal være overkommelig for Kristianund. H.

4. Sarpsborg 08 - Sandefjord

Åtte seriekamper på rad uten seier for Sarpsborg 08 nå etter 1-1 borte mot Brann søndag kveld. Står med 0-4-4 på disse åtte og ligger på 12. plass med 31 poeng. Har bortekamp mot Molde i siste serierunde og er fortsatt ikke helt trygge, men selv om de skulle tape sine to siste, må mye rart skje om de skal havne på kvalik/direkte nedrykksplass. Variable 6-2-6 på hjemmebane. Guillermo Molins trente for fullt med laget tirsdag og er med i troppen igjen til kveldens hjemmekamp. Mikael Dyrestam var ute med karantene mot Brann, men er spilleklar igjen i kveld.

Sandefjord står med ett poeng mer og 32 poeng skal normalt være nok. Rotet bort en 2-0 ledelse hjemme mot Viking søndag og måtte nøye seg med 2-2. Sandefjord har uansett levert en sesong over forventning. Har to hjemmekamper igjen etter denne og står med 6-0-8 på bortebane og har faktisk vunnet fire av sine seks siste bortekamper. Enric Valles er ferdigspilt for sesongen, ellers kan suksesstrener Marti Cifuentes stille med sitt beste mannskap.

Ett poeng vil gagne begge lagene onsdag, men Sarpsborg 08 skal likevel stå som snau favoritt. HU.

5. Aalesund - Strømsgodset

Aalesund går i det minste ned med flagget til topps. Holdt Vålerenga til 1-1 fjerde sist og stod på til siste slutt i derbyet borte mot Molde søndag og tapte "kun" 1-2. Står med elleve poeng og meget svake 1-3-10 hjemme på Color Line stadion. Toppscorer Sigurd Haugen soner karantene for gule kort, mens Jonas Grønner er tilbake etter endt soning.

Strømsgodset "brente" sin første matchball hjemme mot ferdigspilte Haugesund søndag og måtte nøye seg med 1-1. Ligger således fortsatt på kvalikplass med 25 poeng. Kun ett poeng skiller ned til Mjøndalen på direkte nedrykksplass, samtidig er det kun ett poeng opp til Start på sikker plass. Godset har en kamp tilgode på begge disse og har Odd borte i neste runde og hjemmekamp mot Stabæk i siste serierunde. Må uansett ta poeng i denne, men har ikke bedre enn 2-4-7 på bortebane. Midtstopper Niklas Gunnarsson pådro seg sitt åttende gule kort for sesongen mot Haugesund og soner karantene.

Strømsgodset vant sist i Aalesund da de ble seriemester 2013-sesongen. De fire neste møtene i Aalesund har endt med hjemmeseier. Andre forutsetninger denne gang. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

6. Ajax - Atalanta

Siste runde i gruppespillet dette og avgjørende kamp i gruppe D, om hvem som slår følge med Liverpool til sluttspillet.

Ajax står med sju poeng og må vinne kampen, all den tid Atalanta står med åtte poeng. Gikk på et sjeldent tap i hjemlig Eredivisie søndag med 1-2 tap hjemme for Twente. Topper fortsatt tabellen med to poeng ned til Vitesse. Noussari Mazraoui, David Neres og Mohammed Kudus er ute for hjemmelaget.

Atalanta har ikke glitret i hjemlig Serie A denne sesongen og ligger nede på 9. plass med 14 poeng og har tolv poeng opp til serieleder AC Milan, riktignok med en kamp mindre spilt. Helgens bortekamp mot Udinese ble utsatt. Skuffet stort med kun 1-1 hjemme mot Midtjylland forrige onsdag, men slo altså til med 2-0 seier borte mot Liverpool uken før. Robin Gosens and Aleksay Miranchuk har begge testet positivt for corona og er ikke med i kveldens tropp.

Ajax er store favoritter på midtukekupongen, men vi er ikke sikre på at de makter å slå Atalanta. HU.

7. FC Salzburg - Atletico Madrid

Meget interessant kamp i gruppe A. Salzburg tar seg faktisk til sluttspill på bekostning av Atletico Madrid dersom de vinner. Roter vekk to verdifulle poeng i åpningskampen hjemme mot Lokomotiv Moskva og står dermed med kun fire poeng i denne gruppa. Ga Bayern München kamp til døra på Olympiastadion for to uker siden og hadde store sjanser på stillingen 0-0 da,men endte opp med 1-3 tap. Youba Diarra, Antoine Bernede og Ousmane Diakite er ute med skader for hjemmelaget.

Atletico Madrid går som toget i La Liga og overtok tabelltoppen i helgen. Står med 8-2-0 på sine ti første seriekamper og kun to baklengsmål. Har slitt vesentlig mer i gruppespillet måtte nøye seg med 1-1 og 0-0 i dobbeltmøtene mot Lokomotiv Moskva. Luis Suarez er friskmeldt og kanskje det hjelper på effektiviteten. Renan Lodi, Yannick Carrasco, Diego Costa, Sime Vrsaljko og Manu Sanchez er alle fortsatt ute med skader.

Salzburg er ikke til å undervurdere. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.



8. Real Madrid - Borussia Mönchengladbach

Til tross for to sjokkerende tap mot Shaktar Donetsk, er det "nok" for Real Madrid å slå Borussia Mönchengladbach i denne hjemmekampen for å ta seg videre til sluttspillet. Har vært mye rart å se fra Zidanes mannskap denne sesongen, men de slo kraftfullt tilbake med 1-0 seier borte mot Sevilla i helgens seriekamp. Sergio Ramas og Dani Carvajal er trolig tilbake til onsdagens meget viktige hjemmekamp. Martin Ødegård, Eden Hazard og Federico Valverde er ute med skader.

Borussia Mönchengladbach har leverte et strålende gruppespill, men 2-3 tapet hjemme for Inter forrige tirsdag kan seg vise seg meget skjebnesvangert. Taper Borussia denne samtidig som Inter slår Shaktar Donetsk hjemme, må de nøye seg med gruppespill i Europa League.

Real Madrid behersker den typen oppgavere de står foran i kveld. H.

9. Inter - Shaktar Donetsk

For tredje sesong på rad har Inter alt i egne hender foran den siste runden i gruppespillet. De hadde hjemmekamp mot PSV i 2018, men da maktet de kun uavgjort. I fjor hadde de hjemmekamp mot Barcelona som allerede var klare som gruppevinnere, men tapte 1-2. Ligger sist i gruppa med fem poeng, men seier vil sende laget videre til gruppespill om ikke Real Madrid og Borussia Mönchengladbach ender uavgjort.

Shaktar Donetsk med 3-2 seier borte og 2-0 seier hjemme mot Real Madrid, men kun tatt ett poeng på de tre øvrige kampene. Men poengdeling er neppe nok for avansement til sluttspillet, de er samtidig avhengige av at Real Madrid ikke vinner mot Borussia Mönchengladbach. Ender den kampen uavgjort og Inter og Shaktar Donetsk uavgjort vil både Real Madrid og Inter være utslått.

Inter blir blytung favoritt på midtukekupongen og under tvil gir vi laget full tillit. H.

10. Bristol City - Blackburn

De tre siste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra midtukerunden.

Ustabile takter av Bristol City i det siste. 0-1 tap hjemme mot Birmingham lørdag, men sterk 2-1 seier borte mot Queens Park Rangers forrige tirsdag. Ligger på 8. plass med 27 poeng og har kun fire poeng opp til serieleder Norwich. Ikke bedre enn 3-2-3 på åtte spilte hjemmekamper.

Blackburn med helt identiske 3-2-3 på åtte spilte bortekamper. Ligger på plassen bak Bristol City, men med to poeng mindre (25). Viser meget solid form for tiden og står med 4-2-0 på sine seks siste seriekamper. Sterkt bortepoeng mot Brentford lørdag og 3-0 seier i nest siste bortekamp mot Preston.

2-0 seier til Blackburn i tilsvarende kamp forrige sesong. Blackburn er ikke favoritt på midtukekupongen. Vi lar denne stå ugardert. B.

11. Norwich - Nottingham Forest

Til tross for store skadeproblemer ble det 2-1 seier for Norwich hjemme mot Sheffield Wednesday lørdag. Beholdt dermed sin serieledelse og står med 31 poeng etter 16 spilte seriekamper. Det er dog ikke mer enn fire poeng ned til Bristol City på 8. plass. Solide 4-3-1 hjemme på Carrow Road.

Nottingham Forest sliter tungt i bunnen og har kun tatt ett poeng på sine fem siste seriekamper. Ligger fjerde sist med 13 poeng og har kun scoret to mål på åtte bortekamper og kun tatt fire poeng på disse (1-1-6). Ryan Yates ble utvist i lørdagens bortekamp mot Reading og soner følgelig karantene i denne.

Norwich er gjort til storfavoritt, vi utelukker ikke at bortelaget kan ta poeng. HU.

12. Reading - Birmingham

Reading innledet sesongen med kruttsterke 7-1-0 på de åtte første seriekampene, men gikk så på fire strake tap. Har dog slått tilbake og er nå ubeseiret på de fire siste igjen med 2-2-0. Ligger helt oppe på 3. plass med 30 poeng, kun ett poeng bak serieleder Norwich. 6-0-2 på åtte spilte hjemmekamper.

Birmingham stod med 0-3-3 på seks kamper, før det ble en overraskende 1-0 seier borte mot Bristol City lørdag. Avanserte dermed til 16. plass og står med totalt 19 poeng. Kun ett bortetap hittil der over halvparten av kampene er endt med poengdeling (2-5-1).

Vi merker oss at det står 0-2-4 på de seks siste tilsvarende på Madejski stadium. HB.

96-rekker:

1. Start - Brann U

2. Haugesund - Bodø/Glimt B

3. Kristiansund - Odd H

4. Sarpsborg 08 - Sandefjord HU

5. Aalesund - Strømsgodset HUB

6. Ajax - Atalanta HU

7. FC Salzburg - Atletico Madrid HU

8. Real Madrid - Borussia Mönchengladbach H

9. Inter - Shakhtar Donetsk H

10. Bristol City - Blackburn B

11. Norwich - Nottingham Forest HU

12. Reading - Birmingham HB

432-rekker:

1. Start - Brann HUB

2. Haugesund - Bodø/Glimt B

3. Kristiansund - Odd H

4. Sarpsborg 08 - Sandefjord HU

5. Aalesund - Strømsgodset HUB

6. Ajax - Atalanta HUB

7. FC Salzburg - Atletico Madrid HU

8. Real Madrid - Borussia Mönchengladbach H

9. Inter - Shakhtar Donetsk H

10. Bristol City - Blackburn B

11. Norwich - Nottingham Forest HU

12. Reading - Birmingham HB