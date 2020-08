Start har blitt uavgjortspesialister

Start har spilt uavgjort i seks av de første 14 kampene av årets sesong. Mandag kveld kommer Vålerenga på besøk til Kristiansand.

Start har bare vunnet én av sine 14 første kamper denne sesongen, men de har spilt uavgjort i fire av sju hjemmekamper til nå og har gjort livet surt for flere antatte topplag. Det er en tøff oppgave som venter Dag-Eilev Fagermos Vålerenga i Kristiansand mandag kveld.



De sju siste kampene spilles mandag. Start snudde 0-1 til en 2-1 ledelse borte mot Kristiansund BK forrige helg, men måtte til slutt reise poengløse hjem i oppgjøret de tapte 2-3 etter å ha fått kjent på litt magi fra hjemmelagets Amahl Pellegrino. De er nest sist med ni poeng og har kun slått Mjøndalen på 14 forsøk, mens seks kamper har endt med poengdeling (1-6-7). Hjemme har det blitt 1-4-2. Tilsvarende møte her i 2018 endte 1-6 da Start rykket ned. Gjesdal er langtidsskadd, mens Aremu, Bringaker og Ramsland sto over igjen sist. Innbytter Kasper Skaanes kvitterte med to scoringer sist og kan fort bli belønnet med en startplass her.

Vålerenga holdt serieleder Bodø/Glimt til 2-2 hjemme på Intility sist helg og ligger med det på 4. plass med 23 poeng etter 13 runder. En mer enn godkjent start for trener Fagermo det som hadde trioen Adekugbe, Shala og Lædre Bjørdal tilbake i troppen etter skade sist. Horn Myhre returnerer fra karantene, men nå er høyreback Borchgrevink ute med fire gule. 3-2-2 borte før denne, der tapene har kommet i Skien og i Molde. De vant begge de to tilsvarende mot dagens motstander sist Start var oppe i 2018.

Start har spilt uavgjort i over halvparten av sine hjemmkamper til nå denne sesongen. Vi prøver U til småpene 3,35.

